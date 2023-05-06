https://sputnikarabic.ae/20230506/الكرملين-بدء-التحقيق-لتحديد-هوية-المسؤولين-عن-تفجير-سيارة-السياسي-الروسي-بريليبين-1076721950.html
الكرملين: بدء التحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن تفجير سيارة السياسي الروسي بريليبين
الكرملين: بدء التحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن تفجير سيارة السياسي الروسي بريليبين
أكد متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بدء التحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن تفجير سيارة السياسي البارز زاخار بريليبين. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T11:06+0000
2023-05-06T11:06+0000
2023-05-06T11:06+0000
روسيا
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وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت تعليقا على تفجير سيارة بريليبين: "نعم، لقد قرأت للتو عن ذلك"، لافتًا إلى أنه "تم بدء تحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن الانفجار".وكانت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أعلنت أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.وأفاد سلطات الطوارئ في المقاطعة بأن الكاتب أصيب بجروح في ساقيه وتم إجلاؤه بمروحية إلى إحدى المستشفيات القريبة.
https://sputnikarabic.ae/20230506/الخارجية-الروسية-تعلق-على-تفجير-سيارة-بريليبين-واشنطن-ولندن-مسؤولتان-بشكل-مباشر-1076720887.html
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روسيا
الكرملين: بدء التحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن تفجير سيارة السياسي الروسي بريليبين
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أكد متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بدء التحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن تفجير سيارة السياسي البارز زاخار بريليبين.
وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت تعليقا على تفجير سيارة بريليبين: "نعم، لقد قرأت للتو عن ذلك"، لافتًا إلى أنه "تم بدء تحقيق لتحديد هوية المسؤولين عن الانفجار".
وكانت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أعلنت أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.
وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.
وأفاد سلطات الطوارئ في المقاطعة بأن الكاتب أصيب بجروح في ساقيه وتم إجلاؤه بمروحية إلى إحدى المستشفيات القريبة.