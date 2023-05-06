https://sputnikarabic.ae/20230506/المدفعية-الروسية-تدمر-مدفعي-هاوتزر-أوكرانيين-بالقرب-من-خيرسون-1076717824.html
المدفعية الروسية تدمر مدفعي "هاوتزر" أوكرانيين بالقرب من خيرسون
المدفعية الروسية تدمر مدفعي "هاوتزر" أوكرانيين بالقرب من خيرسون
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المدفعية الروسية نجحت بتدمير مدافع "هاوتزر" أوكرانية ذاتية الدفع من طراز"غفوزديكا" و"أكاتسيا". 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T09:07+0000
2023-05-06T09:07+0000
2023-05-06T09:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102089/70/1020897033_0:0:3227:1816_1920x0_80_0_0_0097589f95c0de38ceb828fee1f84f08.jpg
وذكر المصدر أن القوات المسلحة الروسية دمرت المدفعية الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودع من الذخائر والمدافع في المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.وتابع المصدر بالقول "كما نجح القصف المدفعي الروسي باستهداف بلدة مولوديجنوي والتي يتمركز فيها مدفع ذاتي الحركة من عيار 122 ملم".كما أفاد المصدر "بالأمس، تم تدمير مدفع هاوتزر في بلدة صادوفوي ما أسفر عن مقتل 5 عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230504/صد-هجوم-للطائرات-المسيرة-الأوكرانية-على-المناطق-السكنية-في-مقاطعة-خيرسون-1076644350.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102089/70/1020897033_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7fc71e23db474e17420ce45564193e5e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
المدفعية الروسية تدمر مدفعي "هاوتزر" أوكرانيين بالقرب من خيرسون
تابعنا عبر
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المدفعية الروسية نجحت بتدمير مدافع "هاوتزر" أوكرانية ذاتية الدفع من طراز"غفوزديكا" و"أكاتسيا".
وذكر المصدر أن القوات المسلحة الروسية دمرت المدفعية الأوكرانية، بالإضافة إلى مستودع من الذخائر والمدافع في المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.
وتابع المصدر بالقول "كما نجح القصف المدفعي الروسي باستهداف بلدة مولوديجنوي والتي يتمركز فيها مدفع ذاتي الحركة من عيار 122 ملم".
كما أفاد المصدر "بالأمس، تم تدمير مدفع هاوتزر في بلدة صادوفوي ما أسفر عن مقتل 5 عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.