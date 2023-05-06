https://sputnikarabic.ae/20230506/المسؤولية-ليست-الكرسي-الرئيس-الجزائري-يتوعد-بمعاقبة-المخطئ-حتى-ولو-كان-وزيرا-1076728117.html
"المسؤولية ليست الكرسي"... الرئيس الجزائري يتوعد بمعاقبة المخطئ حتى ولو كان وزيرا
"المسؤولية ليست الكرسي"... الرئيس الجزائري يتوعد بمعاقبة المخطئ حتى ولو كان وزيرا
صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن المسؤولية تعني حماية الشعب، وليس التغطية على فشل الوزراء، مؤكدا أن من أخطأ سيعاقب حتى ولو كان وزيرا. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T14:07+0000
2023-05-06T14:07+0000
2023-05-06T14:12+0000
العالم العربي
محاسبة
الرئيس الجزائري
وزراء
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وقال تبون، ردا على أسئلة الصحفيين خلال اللقاء الإعلامي الذي جمعه بهم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن "محاسبة المسؤولين لا تستثني أحدا حتى ولو كان وزيرا"، مضيفا أن "المسؤولية تعني حماية الشعب لا التغطية على فشل الوزراء ومن أخطأ سيعاقب حتى ولو كان وزيرا".كما أجاب الرئيس تبون عن سؤال متعلق بالفلاحة حيث قال إن الفلاحة علم وليست تقاليد، قائلا بأن المؤسسة التي تشرف على الفلاحة هي مؤسسة مفلسة”.وتابع قائلا: "إن الجزائر كبيرة جدا ونحن صغار لذلك حري بنا أن نكبر كي نكون في مستواها."وعن الإعلام قال الرئيس تبون "لا يمكننا الذهاب بعيدا بدون إعلام مسؤول ومهني ومستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف مختلف الجرائد"، موضحا أن "تصنيف الأمم المتحدة حول حرية الصحافة هو ما نأخذه بعين الاعتبار".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, محاسبة, الرئيس الجزائري, وزراء
العالم العربي, محاسبة, الرئيس الجزائري, وزراء
"المسؤولية ليست الكرسي"... الرئيس الجزائري يتوعد بمعاقبة المخطئ حتى ولو كان وزيرا
14:07 GMT 06.05.2023 (تم التحديث: 14:12 GMT 06.05.2023) تابعنا عبر
صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن المسؤولية تعني حماية الشعب، وليس التغطية على فشل الوزراء، مؤكدا أن من أخطأ سيعاقب حتى ولو كان وزيرا.
وقال تبون، ردا على أسئلة الصحفيين خلال اللقاء الإعلامي الذي جمعه بهم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن "محاسبة المسؤولين لا تستثني أحدا حتى ولو كان وزيرا"، مضيفا أن "المسؤولية تعني حماية الشعب لا التغطية على فشل الوزراء ومن أخطأ سيعاقب حتى ولو كان وزيرا".
"المسؤولية ليست كرسيا أو برنوس أحمر".
عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري
كما أجاب الرئيس تبون عن سؤال متعلق بالفلاحة حيث قال إن الفلاحة علم وليست تقاليد، قائلا بأن المؤسسة التي تشرف على الفلاحة هي مؤسسة مفلسة”.
وتابع قائلا: "إن الجزائر كبيرة جدا ونحن صغار لذلك حري بنا أن نكبر كي نكون في مستواها."
وعن الإعلام قال الرئيس تبون "لا يمكننا الذهاب بعيدا بدون إعلام مسؤول ومهني ومستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف مختلف الجرائد"، موضحا أن "تصنيف الأمم المتحدة حول حرية الصحافة هو ما نأخذه بعين الاعتبار".