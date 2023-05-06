https://sputnikarabic.ae/20230506/انخفاض-نسبة-الدين-الخارجي-الروسي-من-الناتج-المحلي-الإجمالي-إلى-مستويات-قياسية-تاريخية-1076716415.html
انخفاض نسبة الدين الخارجي الروسي من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات قياسية تاريخية
انخفاض نسبة الدين الخارجي الروسي من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات قياسية تاريخية
كشفت البيانات والتقارير التابعة للمصارف المحلية الروسية عن انخفاض مستوى الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا إلى حده الأدنى في التاريخ. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T07:05+0000
2023-05-06T07:05+0000
2023-05-06T07:05+0000
اقتصاد
روسيا
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ولفتت التقارير التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" إلى أن مستوى الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا انخفض بمقدار عشر نقاط مئوية إلى 16.6 في المائة، ما يعتبر الحد الأدنى منذ عام 2002. ومن بين الدول الأخرى التي سجلت انخفاضا مماثلا هي الصين، حيث انخفض من 15.4 في المائة إلى 13.7 في المائة خلال عام واحد وتلتها الهند بدين خارجي يبلغ 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي.وأشارت التقارير المحلية إلى أن دولتي هولندا وبريطانيا هما الأكثر مديونية في العالم، حيث سجل مستوى الدين الخارجي في هولندا نحو 380.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبريطانيا 287%، وفي سويسرا 280.5%.واحتلت فرنسا المرتبة الرابعة، حيث بلغ الدين الخارجي 249% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الخامسة بلجيكا (242%).كما تشمل المراكز العشرة الأولى أيضًا إسبانيا (179 بالمائة)، السويد (170 بالمائة)، ألمانيا (159 بالمائة)، النرويج (132 بالمائة) وإيطاليا (131 بالمائة).
https://sputnikarabic.ae/20230411/بوتين-الاقتصاد-الروسي-يتطور-باستمرار-وسيضيف-للناتج-المحلي-الإجمالي-بشكل-كبير-1075788172.html
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اقتصاد, روسيا
انخفاض نسبة الدين الخارجي الروسي من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات قياسية تاريخية
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كشفت البيانات والتقارير التابعة للمصارف المحلية الروسية عن انخفاض مستوى الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا إلى حده الأدنى في التاريخ.
ولفتت التقارير التي حصلت عليها وكالة "سبوتنيك" إلى أن مستوى الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي في روسيا انخفض بمقدار عشر نقاط مئوية إلى 16.6 في المائة، ما يعتبر الحد الأدنى منذ عام 2002.
ومن بين الدول الأخرى التي سجلت انخفاضا مماثلا هي الصين، حيث انخفض من 15.4 في المائة إلى 13.7 في المائة خلال عام واحد وتلتها الهند بدين خارجي يبلغ 19.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت التقارير المحلية إلى أن دولتي هولندا وبريطانيا هما الأكثر مديونية في العالم، حيث سجل مستوى الدين الخارجي في هولندا نحو 380.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وبريطانيا 287%، وفي سويسرا 280.5%.
واحتلت فرنسا المرتبة الرابعة، حيث بلغ الدين الخارجي 249% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الخامسة بلجيكا (242%).
كما تشمل المراكز العشرة الأولى أيضًا إسبانيا (179 بالمائة)، السويد (170 بالمائة)، ألمانيا (159 بالمائة)، النرويج (132 بالمائة) وإيطاليا (131 بالمائة).