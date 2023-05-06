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https://sputnikarabic.ae/20230506/انفجار-عبوة-ناسفة-في-سيارة-إعلامي-بمدينة-نيجني-نوفغورود-الروسية-1076719157.html
انفجار عبوة ناسفة بسيارة السياسي والكاتب الروسي بريليبين في مقاطعة نيجني نوفغورود
انفجار عبوة ناسفة بسيارة السياسي والكاتب الروسي بريليبين في مقاطعة نيجني نوفغورود
أعلنت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T09:38+0000
2023-05-06T10:50+0000
روسيا
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وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات. وأفاد سلطات الطوارئ في المقاطعة بأن الكاتب أصيب بجروح في ساقيه وتم إجلاؤه بمروحية إلى إحدى المستشفيات القريبة.وبحسب التحقيقات الأمنية الأولية فإن التفجير ناجم عن عبوة متفجرة زُرعت تحت غطاء المحرك، حيث أدت قوة التفجير إلى انقلاب السيارة.كما أشارت المصادر الأمنية إلى أن بريليبين كان برفقة ابنته التي خرجت من السيارة قبل دقائق معدودة من حصول الانفجار.
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روسيا
روسيا

انفجار عبوة ناسفة بسيارة السياسي والكاتب الروسي بريليبين في مقاطعة نيجني نوفغورود

09:38 GMT 06.05.2023 (تم التحديث: 10:50 GMT 06.05.2023)
© Sputnik . Ramil sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورالسياسي والكاتب الروسي زاخار بريليبين
السياسي والكاتب الروسي زاخار بريليبين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Ramil sitdikov
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يتبع
أعلنت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.
وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.
وأفاد سلطات الطوارئ في المقاطعة بأن الكاتب أصيب بجروح في ساقيه وتم إجلاؤه بمروحية إلى إحدى المستشفيات القريبة.
وبحسب التحقيقات الأمنية الأولية فإن التفجير ناجم عن عبوة متفجرة زُرعت تحت غطاء المحرك، حيث أدت قوة التفجير إلى انقلاب السيارة.
كما أشارت المصادر الأمنية إلى أن بريليبين كان برفقة ابنته التي خرجت من السيارة قبل دقائق معدودة من حصول الانفجار.
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