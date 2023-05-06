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https://sputnikarabic.ae/20230506/باستريكين-المحققون-الروس-بصدد-الكشف-عن-جميع-ملابسات-محاولة-كييف-مهاجمة-الكرملين-1076713539.html
باستريكين: المحققون الروس بصدد الكشف عن جميع ملابسات محاولة كييف مهاجمة الكرملين
باستريكين: المحققون الروس بصدد الكشف عن جميع ملابسات محاولة كييف مهاجمة الكرملين
قال رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم السبت، لـوكالة "سبوتنيك"، إن المحققين الروس بصدد الكشف جميع ملابسات محاولة نظام كييف استهدف الكرملين. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T03:17+0000
2023-05-06T02:41+0000
الكرملين
دميتري بيسكوف
مسيرة
هجوم إرهابي
روسيا
حصري
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موسكو. يوم الأربعاء الماضي، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي الروسي (عمل إرهابي)، فيما يتعلق بمحاولة نظام كييف توجيه ضربة باستخدام طائرات دون طيار لمقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملينوقال باستريكين لـ "سبوتنيك"،" التحقيق يكشف كل ملابسات ما حدث".ليل الثلاثاء، حاولت طائرتان بدون طيار مهاجمة الكرملين، وأكدت روسيا أنها محاولة اغتيال أوكرانية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.تم اعتراض الطائرات بدون طيار وتدميرها، فيما نفت أوكرانيا تورطها وزعمت أن الهجوم كان مدبرا.وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت لاحق، إن الرئيس الروسي لم يكن في الكرملين في تلك اللحظة.لم تقع إصابات أو أضرار مادية جراء الهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20230503/لجنة-التحقيق-الروسية-فتح-قضية-جنائية-بالهجوم-الإرهابي-على-مقر-الرئاسة-الروسية-في-الكرملين-1076637470.html
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الكرملين, دميتري بيسكوف, مسيرة, هجوم إرهابي, روسيا, حصري
الكرملين, دميتري بيسكوف, مسيرة, هجوم إرهابي, روسيا, حصري

باستريكين: المحققون الروس بصدد الكشف عن جميع ملابسات محاولة كييف مهاجمة الكرملين

03:17 GMT 06.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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حصري
قال رئيس لجنة التحقيق الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم السبت، لـوكالة "سبوتنيك"، إن المحققين الروس بصدد الكشف جميع ملابسات محاولة نظام كييف استهدف الكرملين.
موسكو. يوم الأربعاء الماضي، فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بموجب المادة 205 من القانون الجنائي الروسي (عمل إرهابي)، فيما يتعلق بمحاولة نظام كييف توجيه ضربة باستخدام طائرات دون طيار لمقر إقامة الرئيس الروسي في الكرملين
وقال باستريكين لـ "سبوتنيك"،" التحقيق يكشف كل ملابسات ما حدث".
وأضاف باستريكين أن "هذا الحادث هو تأكيد آخر على أن تنفيذ الهجمات الإرهابية هو أسلوب نموذجي للقوميين الأوكرانيين. وحقيقة أن هذا (هجوم المسيرات) قد نُفذ عشية العيد الوطني ليوم النصر أمر مثير للسخرية بشكل خاص".
ليل الثلاثاء، حاولت طائرتان بدون طيار مهاجمة الكرملين، وأكدت روسيا أنها محاولة اغتيال أوكرانية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تم اعتراض الطائرات بدون طيار وتدميرها، فيما نفت أوكرانيا تورطها وزعمت أن الهجوم كان مدبرا.
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2023
لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بالهجوم الإرهابي على الكرملين
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وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت لاحق، إن الرئيس الروسي لم يكن في الكرملين في تلك اللحظة.
لم تقع إصابات أو أضرار مادية جراء الهجوم.
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