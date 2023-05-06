https://sputnikarabic.ae/20230506/بايدن-يمكنني-إنجاز-الأمور-خلال-العامين-المقبلين-على-الرغم-من-وجود-الجمهوريين-1076725113.html

بايدن: يمكنني إنجاز الأمور خلال العامين المقبلين على الرغم من وجود الجمهوريين

بايدن: يمكنني إنجاز الأمور خلال العامين المقبلين على الرغم من وجود الجمهوريين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يأمل أن يتمكن من إنجاز بنود جدول أعماله خلال العامين ‏المقبلين، على الرغم من السلطة التي يتمتع بها الجمهوريين داخل... 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T12:43+0000

2023-05-06T12:43+0000

2023-05-06T12:44+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بايدن خلال مقابلة على قناة "إم إس إن بي سي"، مساء أمس الجمعة: "الجواب نعم أستطيع أن أنجز الكثير من الأمور، إذا سنحت لي الفرصة للحصول على أصوات مؤيدة، على الجمهوريين التصويت، عليهم التصويت على شيء ما".وجاءت إجابة بايدن ردا على سؤال من مقدمة البرنامج، ستيفاني رول، إذا كان يعتقد أنه يمكن أن ينجز أي شيء على أساس الحزبين.ويوم الأربعاء الماضي، أرسل المشرعون الجمهوريون رسائل إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، لإبلاغه بتحقيق في الكونغرس في الجرائم المحتملة التي ارتكبها، جو بايدن، أثناء عمله كنائب للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، واستدعاء الوكالة للحصول على معلومات ذات صلة.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن رسميا، الشهر الماضي، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.وفي الوقت نفسه، وفقا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

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