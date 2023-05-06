عربي
https://sputnikarabic.ae/20230506/بايدن-يمكنني-إنجاز-الأمور-خلال-العامين-المقبلين-على-الرغم-من-وجود-الجمهوريين-1076725113.html
بايدن: يمكنني إنجاز الأمور خلال العامين المقبلين على الرغم من وجود الجمهوريين
بايدن: يمكنني إنجاز الأمور خلال العامين المقبلين على الرغم من وجود الجمهوريين
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يأمل أن يتمكن من إنجاز بنود جدول أعماله خلال العامين ‏المقبلين، على الرغم من السلطة التي يتمتع بها الجمهوريين داخل... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T12:43+0000
2023-05-06T12:44+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/18/1060422756_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_540f4974d1654ccc8ad01ac720a12050.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بايدن خلال مقابلة على قناة "إم إس إن بي سي"، مساء أمس الجمعة: "الجواب نعم أستطيع أن أنجز الكثير من الأمور، إذا سنحت لي الفرصة للحصول على أصوات مؤيدة، على الجمهوريين التصويت، عليهم التصويت على شيء ما".وجاءت إجابة بايدن ردا على سؤال من مقدمة البرنامج، ستيفاني رول، إذا كان يعتقد أنه يمكن أن ينجز أي شيء على أساس الحزبين.ويوم الأربعاء الماضي، أرسل المشرعون الجمهوريون رسائل إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، لإبلاغه بتحقيق في الكونغرس في الجرائم المحتملة التي ارتكبها، جو بايدن، أثناء عمله كنائب للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، واستدعاء الوكالة للحصول على معلومات ذات صلة.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن رسميا، الشهر الماضي، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.وفي الوقت نفسه، وفقا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
https://sputnikarabic.ae/20230505/بايدن-الجمهوريون-يحتجزون-الاقتصاد-الأمريكي-رهينة-1076709127.html
https://sputnikarabic.ae/20230504/كاتب-أمريكي-الصراع-في-أوكرانيا-يتحول-إلى-كابوس-بايدن-المرعب-1076670758.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/18/1060422756_132:0:1192:795_1920x0_80_0_0_8eb42e3ac0365b0fb4c9af92a6af4f55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بايدن: يمكنني إنجاز الأمور خلال العامين المقبلين على الرغم من وجود الجمهوريين

12:43 GMT 06.05.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 06.05.2023)
© AFP 2023 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
© AFP 2023 / THOMAS COEX
تابعنا عبرTelegram
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يأمل أن يتمكن من إنجاز بنود جدول أعماله خلال العامين ‏المقبلين، على الرغم من السلطة التي يتمتع بها الجمهوريين داخل الكونغرس.‏
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف بايدن خلال مقابلة على قناة "إم إس إن بي سي"، مساء أمس الجمعة: "الجواب نعم أستطيع أن أنجز الكثير من الأمور، إذا سنحت لي الفرصة للحصول على أصوات مؤيدة، على الجمهوريين التصويت، عليهم التصويت على شيء ما".
وجاءت إجابة بايدن ردا على سؤال من مقدمة البرنامج، ستيفاني رول، إذا كان يعتقد أنه يمكن أن ينجز أي شيء على أساس الحزبين.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
بايدن: الجمهوريون يحتجزون الاقتصاد الأمريكي "رهينة"‏
أمس, 17:31 GMT
ويوم الأربعاء الماضي، أرسل المشرعون الجمهوريون رسائل إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، لإبلاغه بتحقيق في الكونغرس في الجرائم المحتملة التي ارتكبها، جو بايدن، أثناء عمله كنائب للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، واستدعاء الوكالة للحصول على معلومات ذات صلة.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن رسميا، الشهر الماضي، أنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كاتب أمريكي: الصراع في أوكرانيا يتحول إلى "كابوس" بايدن المرعب
4 مايو, 13:35 GMT
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بشكل عام أن معظم الديمقراطيين مستعدون لدعم بايدن، وأن معظم الجمهوريين مستعدون لدعم سلفه وخصمه السياسي الرئيسي دونالد ترامب، إذا تم ترشيح كليهما من قبل حزبيهما كمرشحين للرئاسة.
وفي الوقت نفسه، وفقا لاستطلاعات الرأي، لا يرغب معظم الأمريكيين في رؤية رئيس الدولة الحالي أو ترامب في البيت الأبيض.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:06 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала