عربي
https://sputnikarabic.ae/20230506/بعد-إعلان-خطة-لتزويدها-بصفقة-أسلحة-ضخمة-ما-هي-قدرات-تايوان-العسكرية-في-2023-1076732601.html
بعد إعلان خطة لتزويدها بصفقة أسلحة ضخمة... ما هي قدرات تايوان العسكرية في 2023؟
بعد إعلان خطة لتزويدها بصفقة أسلحة ضخمة... ما هي قدرات تايوان العسكرية في 2023؟
تمتلك تايوان (الصين) جيشا يتم تصنيفه في المرتبة رقم 23 بين أضخم 145 جيشا في العالم لهذا العام. ويتجاوز إنفاقها الدفاعي 18 مليار دولار. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T15:57+0000
2023-05-06T15:57+0000
رصد عسكري
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048393637_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7f76b1c5aecd74243e49aaacee9486f4.jpg
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن عدد سكان تايوان يقدر بنحو 23.5 مليون نسمة، بينما يقدر إجمالي عدد جيشها بنحو 1.7 مليون فرد.ويضم الجيش التايواني قوات عاملة يقدر عددها بـ 170 ألف فرد وقوات احتياطية عددها 1.5 مليون فرد، إضافة إلى 11 ألفا و500 فرد قوات شبه عسكرية.وتصنف القوات الجوية لتايوان في المرتبة الـ 14 عالميا وتضم 737 طائرة حربية بينها:وتضم القوات البرية لتايوان:وتمتلك تايوان أسطولا حربيا يضم 117 وحدة بحرية بينها:وتقدر ميزانية دفاع الجيش التايوان بـ 18.3 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 20 بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعد حزمة أسلحة بقيمة نصف مليار دولار لإرسالها إلى تايوان.وتعارض الصين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر أن سيادتها على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.وتصاعدت التوترات أخيرا بين الصين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة على خلفية لقاءات رسمية بين مسؤولي البلدين، ما أثار غضب بكين، التي حذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
https://sputnikarabic.ae/20230428/الجيش-الصيني-يرفع-حالة-التأهب-بعد-رصد-طائرة-عسكرية-أمريكية-فوق-مضيق-تايوان-1076401069.html
https://sputnikarabic.ae/20230506/أمريكا-تخطط-لتزويد-تايوان-بأسلحة-بقيمة-500-مليون-دولار-1076724562.html
أخبار تايوان
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/03/12/1048393637_267:0:1200:700_1920x0_80_0_0_ffe064189e1e13d47dfc41101a40fd37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

بعد إعلان خطة لتزويدها بصفقة أسلحة ضخمة... ما هي قدرات تايوان العسكرية في 2023؟

15:57 GMT 06.05.2023
© AP Photo / Wally Santanaمدفع هاوتزر الجيش التايواني
مدفع هاوتزر الجيش التايواني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Wally Santana
تابعنا عبرTelegram
تمتلك تايوان (الصين) جيشا يتم تصنيفه في المرتبة رقم 23 بين أضخم 145 جيشا في العالم لهذا العام. ويتجاوز إنفاقها الدفاعي 18 مليار دولار.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن عدد سكان تايوان يقدر بنحو 23.5 مليون نسمة، بينما يقدر إجمالي عدد جيشها بنحو 1.7 مليون فرد.
ويضم الجيش التايواني قوات عاملة يقدر عددها بـ 170 ألف فرد وقوات احتياطية عددها 1.5 مليون فرد، إضافة إلى 11 ألفا و500 فرد قوات شبه عسكرية.
طائرة بوسيدون الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2023
الجيش الصيني يرفع حالة التأهب بعد رصد طائرة عسكرية أمريكية فوق مضيق تايوان
28 أبريل, 07:13 GMT

وتصنف القوات الجوية لتايوان في المرتبة الـ 14 عالميا وتضم 737 طائرة حربية بينها:

285 مقاتلة.
19 طائرة نقل عسكري.
207 طائرة تدريب.
19 طائرة مهام خاصة.
207 مروحيات بينها 91 مروحية هجومية.

وتضم القوات البرية لتايوان:

1012 دبابة.
40 ألفا و916 مركبة عسكرية.
272 مدفعا ذاتي الحركة.
ألف و760 مدفعا مقطورا.
115 راجمة صواريخ.

وتمتلك تايوان أسطولا حربيا يضم 117 وحدة بحرية بينها:

4 مدمرات.
22 فرقاطة.
كورفيتان.
4 غواصات.
43 سفينة دورية.
14 كاسحة ألغام بحرية.
وتقدر ميزانية دفاع الجيش التايوان بـ 18.3 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 20 بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعد حزمة أسلحة بقيمة نصف مليار دولار لإرسالها إلى تايوان.
الجيش التايواني... جنود تايوانيون بجوار صواريخ هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
أمريكا تخطط لتزويد تايوان بأسلحة بقيمة 500 مليون دولار
12:22 GMT
وتعارض الصين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر أن سيادتها على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
وتصاعدت التوترات أخيرا بين الصين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة على خلفية لقاءات رسمية بين مسؤولي البلدين، ما أثار غضب بكين، التي حذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.
وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
© Sputnikصاروخ "دي إف - 26" يهدد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ
صاروخ دي إف - 26 يهدد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
صاروخ "دي إف - 26" يهدد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:06 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала