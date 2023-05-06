https://sputnikarabic.ae/20230506/بعد-إعلان-خطة-لتزويدها-بصفقة-أسلحة-ضخمة-ما-هي-قدرات-تايوان-العسكرية-في-2023-1076732601.html

بعد إعلان خطة لتزويدها بصفقة أسلحة ضخمة... ما هي قدرات تايوان العسكرية في 2023؟

بعد إعلان خطة لتزويدها بصفقة أسلحة ضخمة... ما هي قدرات تايوان العسكرية في 2023؟

تمتلك تايوان (الصين) جيشا يتم تصنيفه في المرتبة رقم 23 بين أضخم 145 جيشا في العالم لهذا العام. ويتجاوز إنفاقها الدفاعي 18 مليار دولار. 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T15:57+0000

2023-05-06T15:57+0000

2023-05-06T15:57+0000

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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن عدد سكان تايوان يقدر بنحو 23.5 مليون نسمة، بينما يقدر إجمالي عدد جيشها بنحو 1.7 مليون فرد.ويضم الجيش التايواني قوات عاملة يقدر عددها بـ 170 ألف فرد وقوات احتياطية عددها 1.5 مليون فرد، إضافة إلى 11 ألفا و500 فرد قوات شبه عسكرية.وتصنف القوات الجوية لتايوان في المرتبة الـ 14 عالميا وتضم 737 طائرة حربية بينها:وتضم القوات البرية لتايوان:وتمتلك تايوان أسطولا حربيا يضم 117 وحدة بحرية بينها:وتقدر ميزانية دفاع الجيش التايوان بـ 18.3 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 20 بين أضخم ميزانيات الدفاع في العالم.وذكرت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعد حزمة أسلحة بقيمة نصف مليار دولار لإرسالها إلى تايوان.وتعارض الصين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر أن سيادتها على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.وتصاعدت التوترات أخيرا بين الصين من جهة والولايات المتحدة وتايوان من جهة على خلفية لقاءات رسمية بين مسؤولي البلدين، ما أثار غضب بكين، التي حذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات حازمة وفعالة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.

https://sputnikarabic.ae/20230428/الجيش-الصيني-يرفع-حالة-التأهب-بعد-رصد-طائرة-عسكرية-أمريكية-فوق-مضيق-تايوان-1076401069.html

https://sputnikarabic.ae/20230506/أمريكا-تخطط-لتزويد-تايوان-بأسلحة-بقيمة-500-مليون-دولار-1076724562.html

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رصد عسكري, أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية