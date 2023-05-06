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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230506/بعد-إعلان-زيادة-كبيرة-في-إنتاجها-ما-هي-قدرات-المدرعة-الروسية-بي-إم-بي---3-1076727308.html
بعد إعلان زيادة كبيرة في إنتاجها... ما هي قدرات المدرعة الروسية "بي إم بي - 3"؟
بعد إعلان زيادة كبيرة في إنتاجها... ما هي قدرات المدرعة الروسية "بي إم بي - 3"؟
تعد مدرعات "بي إم بي - 3" لاعبا أساسيا في المعارك البرية، ويتم الاعتماد عليها في نقل الجنود إلى ساحات القتال أيا كانت التهديدات المحيطة بها. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T14:11+0000
2023-05-06T14:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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وطورت روسيا مركبات "بي إم بي - 3" لتكون مدرعة من طراز فريد، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وبفضل التصميم الفريد فإن "بي إم بي - 3" تجمع بين مميزات:ويمكن تزويد "بي إم بي - 3" بالعديد من أنظمة الرؤية المتطورة لزيادة قدرتها على العمل بكفاءة في ظروف القتال المختلفة ليلا ونهارا، إضافة القدرة على العمل في ظروف الرؤية المنخفضة.ما هو تسليح "بي إم بي - 3"؟المواصفات الفنية لـ "بي إم بي - 3"وذكرت الخدمة الصحفية لمؤسسة "كورغان ماشين زافود" الحكومية للإنتاج العسكري أنها زادت إنتاج مركبات القتال للمشاة "بي إم بي - 3" بشكل كبير مع زيادة في قدرة الإصلاح، وذلك على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن روسيا تمتلك ثالث أضخم قوة مدرعات في العالم تضم أكثر من 151 ألف مدرعة من طرازات مختلفة.
https://sputnikarabic.ae/20230504/روسيا-ترفع-وتيرة-إنتاج-مدرعات-بي-إم-بي-3---1076654412.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

بعد إعلان زيادة كبيرة في إنتاجها... ما هي قدرات المدرعة الروسية "بي إم بي - 3"؟

14:11 GMT 06.05.2023
© Sputnik . ALEXANDER KRYJEV / الانتقال إلى بنك الصورمدرعات بي إم بي 2 الروسية
مدرعات بي إم بي 2 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . ALEXANDER KRYJEV
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تعد مدرعات "بي إم بي - 3" لاعبا أساسيا في المعارك البرية، ويتم الاعتماد عليها في نقل الجنود إلى ساحات القتال أيا كانت التهديدات المحيطة بها.
وطورت روسيا مركبات "بي إم بي - 3" لتكون مدرعة من طراز فريد، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.

وبفضل التصميم الفريد فإن "بي إم بي - 3" تجمع بين مميزات:

ناقلات الجند المدرعة.
مدمرات الدبابات.
مركبات الدعم النيراني.
ناقلات الجند البرمائية.
ويمكن تزويد "بي إم بي - 3" بالعديد من أنظمة الرؤية المتطورة لزيادة قدرتها على العمل بكفاءة في ظروف القتال المختلفة ليلا ونهارا، إضافة القدرة على العمل في ظروف الرؤية المنخفضة.

ما هو تسليح "بي إم بي - 3"؟

مدفع وقاذف صاروخي عيار 100 ملم.
مدفع عيار 30 ملم.
3 مدافع رشاشة عيار 7.62 ملم.
ولفت الموقع إلى أن "بي إم بي - 3" مزودة بنظام آلي لتتبع الهدف، ويمكنها نظام الإطلاق الآلي من تحديد الهدف وإصابته بدقة في وضع الثبات أو الحركة.
كما يمكنها نظام الإطلاق الآلي من التصويب بدقة خلال الحركة في الطرق البرية أو عبر الممرات المائية.

المواصفات الفنية لـ "بي إم بي - 3"

الطاقم: 3 أفراد.
عدد الجنود: من 7 إلى 9 أفراد.
الوزن القتالي: نحو 19 طنا.
السرعة على الطرق السريعة: 70 كلم/ ساعة.
السرعة خلال عبور الموانع المائية: 10 كلم/ ساعة.
المدى بدون إعادة التزود بالوقود: 600 كيلومترا.
مدرعة بي إم بي على منصة مجنزرة كورغانيتس-25، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في موسكو، 24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا ترفع وتيرة إنتاج مدرعات "بي إم بي-3"
4 مايو, 09:13 GMT
وذكرت الخدمة الصحفية لمؤسسة "كورغان ماشين زافود" الحكومية للإنتاج العسكري أنها زادت إنتاج مركبات القتال للمشاة "بي إم بي - 3" بشكل كبير مع زيادة في قدرة الإصلاح، وذلك على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن روسيا تمتلك ثالث أضخم قوة مدرعات في العالم تضم أكثر من 151 ألف مدرعة من طرازات مختلفة.
معلومات عن مدرعات بي إم 2 الروسية
معلومات عن مدرعات بي إم 2 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
معلومات عن مدرعات بي إم 2 الروسية
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