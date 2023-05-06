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https://sputnikarabic.ae/20230506/بيان-سعودي-أمريكي-يحث-طرفي-النزاع-في-السودان-على-استشعار-المسؤولية-تجاه-الشعب-1076714067.html
بيان سعودي أمريكي يحث طرفي النزاع في السودان على استشعار المسؤولية تجاه الشعب
بيان سعودي أمريكي يحث طرفي النزاع في السودان على استشعار المسؤولية تجاه الشعب
أصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، بيانا مشتركا رحبتا فيه ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T05:06+0000
2023-05-06T05:07+0000
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
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وحثت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات.وأثنت السعودية وأمريكا على جهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات، بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية.وحضت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية.وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء الجمعة، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.كان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، تلقى اتصالاً هاتفيًا، أمس الجمعة، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع في السودان.وأكد الوزيران أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف.
https://sputnikarabic.ae/20230505/بلينكن-وفيصل-بن-فرحان-يبحثان-مستجدات-الأوضاع-في-السودان-واليمن-هاتفيا-1076712535.html
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أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية
أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية

بيان سعودي أمريكي يحث طرفي النزاع في السودان على استشعار المسؤولية تجاه الشعب

05:06 GMT 06.05.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 06.05.2023)
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
 قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، بيانا مشتركا رحبتا فيه ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.
وحثت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات.
وطالبت الرياض وواشنطن الطرفين برسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضرر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأثنت السعودية وأمريكا على جهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات، بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية.
وحضت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية.
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
بلينكن وابن فرحان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان واليمن هاتفيا
أمس, 22:51 GMT
وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء الجمعة، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.
كان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، تلقى اتصالاً هاتفيًا، أمس الجمعة، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع في السودان.
وأكد الوزيران أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف.
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