https://sputnikarabic.ae/20230506/تحطم-مقاتلة-أمريكية-من-طراز-إف-16-في-كوريا-الجنوبية-1076719315.html
تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" في كوريا الجنوبية
تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" في كوريا الجنوبية
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، عن تحطم إحدى مقاتلاته من طراز "F-16" خلال مهمة تدريبية جنوبي عاصمة كوريا الجنوبية سيئول. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T09:49+0000
2023-05-06T09:49+0000
2023-05-06T09:49+0000
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وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان، إن الطيار قذف نفسه وخرج بسلام قبل تحطم المقاتلة ونقل إلى أقرب مستشفى.وأضاف أن "طائرة مقاتلة من طراز إف-16 فايتنغ فالكون تحطمت في منطقة زراعية قرب قاعدة أوسان الجوية قرابة الساعة 09:45 صباحا".وأشار إلى أن الحادث وقع خلال مهمة تدريب روتينية وهناك تحقيق جار.يشار إلى أن هناك 28 ألفا و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية للمساعدة في "حمايتها من كوريا الشمالية".
https://sputnikarabic.ae/20230427/محلل-عسكري-يكشف-مصير-إف-16-الأمريكية-في-أوكرانيا-1076345589.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الجنوبية, الجيش الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري, الأخبار
تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" في كوريا الجنوبية
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أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، عن تحطم إحدى مقاتلاته من طراز "F-16" خلال مهمة تدريبية جنوبي عاصمة كوريا الجنوبية سيئول.