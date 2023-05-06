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https://sputnikarabic.ae/20230506/تركيا-مقتل-6-أشخاص-وعشرات-المصابين-نتيجة-تصادم-وحريق-داخل-محطة-وقود-صور-1076739594.html
تركيا... مقتل 6 أشخاص وعشرات المصابين نتيجة تصادم وحريق داخل محطة وقود... صور
تركيا... مقتل 6 أشخاص وعشرات المصابين نتيجة تصادم وحريق داخل محطة وقود... صور
لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون نتيجة تصادم شاحنة مع عدة سيارات أمام محطة وقود في تركيا. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T20:04+0000
2023-05-06T20:04+0000
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سبوتنيك. وقع الحادث في محافظة هاتاي التركية، اليوم السبت، ونتج عن تصادم الشاحنة بعدة سيارات تنتظر أمام محطة وقود.وأدى التصادم إلى اشتعال النيران في الشاحنة وحافلتين، ودفعت السلطات التركية بعدة فرق إطفاء للسيطرة على الموقف حتى لا تصل النيران إلى محطة الوقود.ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحادث أو عن هوية السائق والأسباب التي جعلته يفقد السيطرة على شاحنته، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التركية.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار

تركيا... مقتل 6 أشخاص وعشرات المصابين نتيجة تصادم وحريق داخل محطة وقود... صور

20:04 GMT 06.05.2023
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sakis Mitrolidis
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لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 32 آخرون نتيجة تصادم شاحنة مع عدة سيارات أمام محطة وقود في تركيا.
سبوتنيك. وقع الحادث في محافظة هاتاي التركية، اليوم السبت، ونتج عن تصادم الشاحنة بعدة سيارات تنتظر أمام محطة وقود.
وأدى التصادم إلى اشتعال النيران في الشاحنة وحافلتين، ودفعت السلطات التركية بعدة فرق إطفاء للسيطرة على الموقف حتى لا تصل النيران إلى محطة الوقود.
ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحادث أو عن هوية السائق والأسباب التي جعلته يفقد السيطرة على شاحنته، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التركية.
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