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تونس... انخفاض مستوى التضخم إلى 10.1% في أبريل 2023
تونس... انخفاض مستوى التضخم إلى 10.1% في أبريل 2023
كشفت معطيات تونسية رسمية، اليوم السبت، عن أن نسبة التضخم في ‏البلاد خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي شهدت تراجعا طفيفا إلى 10.1%، ‏انخفاضا من 10.03% خلال مارس/... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T16:10+0000
2023-05-06T16:10+0000
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جاء ذلك وفق ما أفاد به، اليوم السبت، المعهد الوطني للإحصاء، على ما نقلت فضائية "نسمة" التونسية.وذكر بيان للمعهد: "شهد نسق ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات تراجعا من 15.7% إلى 15.6 بالمائة"، بينما "تراجعت أسعار مجموعة النقل من 11.4% إلى 10.2% خلال نفس الفترة".كما لفت البيان إلى أن "مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 1.2% خلال أبريل 2023، ويعود للارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.7% وأسعار مجموعة الأغذية بنسبة 1.5% بانتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية التي تزامنت مع عيد الفطر".وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، والأزمة الأوكرانية.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد 10.5% في العام الحالي، متابعا في مؤتمر صحفي أن "عام 2023 سيكون صعبا".
https://sputnikarabic.ae/20230215/الرئيس-التونسي-عصابات-منظمة-تقف-وراء-أزمة-السلع-ورفع-الأسعار-1073541323.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار

تونس... انخفاض مستوى التضخم إلى 10.1% في أبريل 2023

16:10 GMT 06.05.2023
© Sputnik . Meriem Gdiraشوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021
شوراع مدينة تونس، تونس 21 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Meriem Gdira
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كشفت معطيات تونسية رسمية، اليوم السبت، عن أن نسبة التضخم في ‏البلاد خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي شهدت تراجعا طفيفا إلى 10.1%، ‏انخفاضا من 10.03% خلال مارس/ آذار و10.4 في فيراير/ شباط‎.‎
جاء ذلك وفق ما أفاد به، اليوم السبت، المعهد الوطني للإحصاء، على ما نقلت فضائية "نسمة" التونسية.
وذكر بيان للمعهد: "شهد نسق ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات تراجعا من 15.7% إلى 15.6 بالمائة"، بينما "تراجعت أسعار مجموعة النقل من 11.4% إلى 10.2% خلال نفس الفترة".
كما لفت البيان إلى أن "مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 1.2% خلال أبريل 2023، ويعود للارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.7% وأسعار مجموعة الأغذية بنسبة 1.5% بانتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية التي تزامنت مع عيد الفطر".
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وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، والأزمة الأوكرانية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد 10.5% في العام الحالي، متابعا في مؤتمر صحفي أن "عام 2023 سيكون صعبا".
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