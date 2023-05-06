https://sputnikarabic.ae/20230506/تونس-انخفاض-مستوى-التضخم-إلى-101-في-أبريل-2023-1076733544.html
تونس... انخفاض مستوى التضخم إلى 10.1% في أبريل 2023
تونس... انخفاض مستوى التضخم إلى 10.1% في أبريل 2023
كشفت معطيات تونسية رسمية، اليوم السبت، عن أن نسبة التضخم في البلاد خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي شهدت تراجعا طفيفا إلى 10.1%، انخفاضا من 10.03% خلال مارس/... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T16:10+0000
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تونس
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جاء ذلك وفق ما أفاد به، اليوم السبت، المعهد الوطني للإحصاء، على ما نقلت فضائية "نسمة" التونسية.وذكر بيان للمعهد: "شهد نسق ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات تراجعا من 15.7% إلى 15.6 بالمائة"، بينما "تراجعت أسعار مجموعة النقل من 11.4% إلى 10.2% خلال نفس الفترة".كما لفت البيان إلى أن "مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 1.2% خلال أبريل 2023، ويعود للارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.7% وأسعار مجموعة الأغذية بنسبة 1.5% بانتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية التي تزامنت مع عيد الفطر".وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، والأزمة الأوكرانية.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد 10.5% في العام الحالي، متابعا في مؤتمر صحفي أن "عام 2023 سيكون صعبا".
https://sputnikarabic.ae/20230215/الرئيس-التونسي-عصابات-منظمة-تقف-وراء-أزمة-السلع-ورفع-الأسعار-1073541323.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, العالم, الأخبار
تونس... انخفاض مستوى التضخم إلى 10.1% في أبريل 2023
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كشفت معطيات تونسية رسمية، اليوم السبت، عن أن نسبة التضخم في البلاد خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي شهدت تراجعا طفيفا إلى 10.1%، انخفاضا من 10.03% خلال مارس/ آذار و10.4 في فيراير/ شباط.
جاء ذلك وفق ما أفاد به، اليوم السبت، المعهد الوطني للإحصاء، على ما نقلت فضائية
"نسمة" التونسية.
وذكر بيان للمعهد: "شهد نسق ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات تراجعا من 15.7% إلى 15.6 بالمائة"، بينما "تراجعت أسعار مجموعة النقل من 11.4% إلى 10.2% خلال نفس الفترة".
كما لفت البيان إلى أن "مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ارتفاعا بنسبة 1.2% خلال أبريل 2023، ويعود للارتفاع المسجل في أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 6.7% وأسعار مجموعة الأغذية بنسبة 1.5% بانتهاء فترة التخفيضات الشتوية الموسمية التي تزامنت مع عيد الفطر".
وتواجه تونس أزمة اقتصادية
غير مسبوقة، بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، والأزمة الأوكرانية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صرح وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة التضخم في البلاد 10.5% في العام الحالي
، متابعا في مؤتمر صحفي أن "عام 2023 سيكون صعبا".