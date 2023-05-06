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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230506/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-أطلقت-أربع-قذائف-عيار-152-ملم-على-غورلوفكا-1076713420.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف عيار 152 ملم على غورلوفكا
دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف عيار 152 ملم على غورلوفكا
قالت قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T02:47+0000
2023-05-06T01:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف مدفعي
القوات الأوكرانية
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وبحسب البيان، أطلقت القوات الأوكرانية في (الساعة 00.30 بتوقيت موسكو) أربع قذائف من عيار 152 ملم على منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا.وأضاف المكتب التمثيلي لدونيتسك في بيان، أن القصف وقع من قبل القوات الأوكرانية باتجاه التجمع السكني ليونيدوفكا بمدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي).تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230506/إعلام-عدة-انفجارات-في-دنيبروبيتروفسك-الأوكرانية-1076712953.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي, القوات الأوكرانية

دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف عيار 152 ملم على غورلوفكا

02:47 GMT 06.05.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Libkos
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قالت قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف من عيار 152 ملم على غورلوفكا.
وبحسب البيان، أطلقت القوات الأوكرانية في (الساعة 00.30 بتوقيت موسكو) أربع قذائف من عيار 152 ملم على منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا.
وأضاف المكتب التمثيلي لدونيتسك في بيان، أن القصف وقع من قبل القوات الأوكرانية باتجاه التجمع السكني ليونيدوفكا بمدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي).
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تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
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