https://sputnikarabic.ae/20230506/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-أطلقت-أربع-قذائف-عيار-152-ملم-على-غورلوفكا-1076713420.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف عيار 152 ملم على غورلوفكا
دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف عيار 152 ملم على غورلوفكا
قالت قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T02:47+0000
2023-05-06T02:47+0000
2023-05-06T01:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
قصف مدفعي
القوات الأوكرانية
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وبحسب البيان، أطلقت القوات الأوكرانية في (الساعة 00.30 بتوقيت موسكو) أربع قذائف من عيار 152 ملم على منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا.وأضاف المكتب التمثيلي لدونيتسك في بيان، أن القصف وقع من قبل القوات الأوكرانية باتجاه التجمع السكني ليونيدوفكا بمدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي).تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230506/إعلام-عدة-انفجارات-في-دنيبروبيتروفسك-الأوكرانية-1076712953.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, قصف مدفعي, القوات الأوكرانية
دونيتسك: القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف عيار 152 ملم على غورلوفكا
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قالت قال المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية أطلقت أربع قذائف من عيار 152 ملم على غورلوفكا.
وبحسب البيان، أطلقت القوات الأوكرانية في (الساعة 00.30 بتوقيت موسكو) أربع قذائف من عيار 152 ملم
على منطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا.
وأضاف المكتب التمثيلي لدونيتسك في بيان، أن القصف وقع من قبل القوات الأوكرانية
باتجاه التجمع السكني ليونيدوفكا بمدينة غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي).
تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترًا شمال دونيتسك، وهي موطن لمؤسسات ستيرول المعنية بالكيماويات وتعدين الفحم، وهي واحدة من أكبر المدن في جمهورية دونيتسك، قبل بدء النزاع في دونباس كان عدد سكان غورلوفكا أكثر من 250 ألف شخص.