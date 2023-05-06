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Передача БЛА бойцам в зону СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230506/سلطات-زابوروجيه-الجيش-الروسي-في-حالة-تأهب-كامل-داخل-المقاطعة-1076714391.html
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي في حالة تأهب كامل داخل المقاطعة
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي في حالة تأهب كامل داخل المقاطعة
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي في المقاطعة بات في حالة تأهب قتالي كامل. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T05:00+0000
2023-05-06T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال فلاديمير روغوف لوكالة "سبوتنيك": عدة خطوط دفاعية جاهزة في المقاطعة والجيش الروسي يتحضر لكل السيناريوهات.وتأتي تصريحات روغوف بعدما أعلن الحاكم بالنيابة لمقاطعة زابوروجيه، إيفغيني باليتسكي، أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن يبدأ في الأيام أو الساعات المقبلة.وأضاف أنه في الوقت نفسه، نُقل سكان 18 بلدة في المقاطعة، كانوا يسكنون على الخطوط الأمامية، إلى العمق لأغراض أمنية بسبب القصف المكثف من قبل المسلحين.
https://sputnikarabic.ae/20230502/محاولة-اغتيال-نائب-رئيس-المديرية-الرئيسية-لوزارة-الداخلية-لمقاطعة-زابوروجيه-1076565073.html
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روسيا

سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي في حالة تأهب كامل داخل المقاطعة

05:00 GMT 06.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
جنود من طاقم المدفعية في نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي في المقاطعة بات في حالة تأهب قتالي كامل.
قال فلاديمير روغوف لوكالة "سبوتنيك": عدة خطوط دفاعية جاهزة في المقاطعة والجيش الروسي يتحضر لكل السيناريوهات.
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وتأتي تصريحات روغوف بعدما أعلن الحاكم بالنيابة لمقاطعة زابوروجيه، إيفغيني باليتسكي، أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن يبدأ في الأيام أو الساعات المقبلة.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، نُقل سكان 18 بلدة في المقاطعة، كانوا يسكنون على الخطوط الأمامية، إلى العمق لأغراض أمنية بسبب القصف المكثف من قبل المسلحين.
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