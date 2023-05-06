https://sputnikarabic.ae/20230506/سلطات-زابوروجيه-الجيش-الروسي-في-حالة-تأهب-كامل-داخل-المقاطعة-1076714391.html
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي في حالة تأهب كامل داخل المقاطعة
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي في حالة تأهب كامل داخل المقاطعة
أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي في المقاطعة بات في حالة تأهب قتالي كامل. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T05:00+0000
2023-05-06T05:00+0000
2023-05-06T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال فلاديمير روغوف لوكالة "سبوتنيك": عدة خطوط دفاعية جاهزة في المقاطعة والجيش الروسي يتحضر لكل السيناريوهات.وتأتي تصريحات روغوف بعدما أعلن الحاكم بالنيابة لمقاطعة زابوروجيه، إيفغيني باليتسكي، أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن يبدأ في الأيام أو الساعات المقبلة.وأضاف أنه في الوقت نفسه، نُقل سكان 18 بلدة في المقاطعة، كانوا يسكنون على الخطوط الأمامية، إلى العمق لأغراض أمنية بسبب القصف المكثف من قبل المسلحين.
https://sputnikarabic.ae/20230502/محاولة-اغتيال-نائب-رئيس-المديرية-الرئيسية-لوزارة-الداخلية-لمقاطعة-زابوروجيه-1076565073.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
سلطات زابوروجيه: الجيش الروسي في حالة تأهب كامل داخل المقاطعة
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أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي في المقاطعة بات في حالة تأهب قتالي كامل.
قال فلاديمير روغوف لوكالة "سبوتنيك": عدة خطوط دفاعية جاهزة في المقاطعة والجيش الروسي يتحضر لكل السيناريوهات.
وتأتي تصريحات روغوف بعدما أعلن الحاكم بالنيابة لمقاطعة زابوروجيه، إيفغيني باليتسكي، أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن يبدأ في الأيام أو الساعات المقبلة.
وأضاف أنه في الوقت نفسه، نُقل سكان 18 بلدة في المقاطعة، كانوا يسكنون على الخطوط الأمامية، إلى العمق لأغراض أمنية بسبب القصف المكثف من قبل المسلحين.