https://sputnikarabic.ae/20230506/سلطات-مصرع-176-شخصا-على-الأقل-جراء-فيضانات-شرقي-الكونغو-1076712832.html
سلطات: مصرع 176 شخصا على الأقل جراء فيضانات شرقي الكونغو
سلطات: مصرع 176 شخصا على الأقل جراء فيضانات شرقي الكونغو
خلال أقل من 24 ساعة، لقي 176 شخصا على الأقل مصرعهم، بعد حدوث فيضان جراء الأمطار الغزيرة في قريتين في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T00:10+0000
2023-05-06T00:10+0000
2023-05-05T23:10+0000
العالم
الكونغو
الوضع الإنساني في الكونغو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/15/1049900015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b6891036d8d86faf252c2832efc22a1b.jpg
وقال محافظ المقاطعة ثيو نغوابيدجي كاسي، يوم الجمعة، إنه عثر على 176 جثة على الأقل في بوشوشو ونياموكوبي، القريتين المتضررتين من الفيضان الناتج عن الأمطار الغزيرة.ولا تزال عمليات البحث مستمرة في القريتين منذ صباح اليوم بتنسيق من محافظ المقاطعة.ومنذ الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة في هذا الجزء من البلاد، حيث تحصد الانهيارات الأرضية أرواح السكان بشكل منتظم خلال الفترات المطيرة، وفقا لوكالة "شينخوا".وخلال الأسبوع الماضي، بقيت أكثر من 780 أسرة مشردة بعد الفيضانات التي ضربت إقليم أوفيرا في كيفو الجنوبية، ودُمرت أكثر من 600 منزل، وفقا لسلطات المقاطعة.
https://sputnikarabic.ae/20230414/الكونغو-ترغب-في-زيادة-استيراد-السيارات-من-شركة-كاماز-الروسية-1075888916.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/15/1049900015_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2fcc66731f61954354b023914101cb4b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الكونغو, الوضع الإنساني في الكونغو
العالم, الكونغو, الوضع الإنساني في الكونغو
سلطات: مصرع 176 شخصا على الأقل جراء فيضانات شرقي الكونغو
تابعنا عبر
خلال أقل من 24 ساعة، لقي 176 شخصا على الأقل مصرعهم، بعد حدوث فيضان جراء الأمطار الغزيرة في قريتين في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال محافظ المقاطعة ثيو نغوابيدجي كاسي، يوم الجمعة، إنه عثر على 176 جثة على الأقل في بوشوشو ونياموكوبي، القريتين المتضررتين
من الفيضان الناتج عن الأمطار الغزيرة.
ولا تزال عمليات البحث مستمرة في القريتين
منذ صباح اليوم بتنسيق من محافظ المقاطعة.
ومنذ الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة في هذا الجزء من البلاد، حيث تحصد الانهيارات الأرضية أرواح السكان بشكل منتظم خلال الفترات المطيرة، وفقا لوكالة "شينخوا".
وخلال الأسبوع الماضي، بقيت أكثر من 780 أسرة مشردة بعد الفيضانات التي ضربت إقليم أوفيرا في كيفو الجنوبية، ودُمرت أكثر من 600 منزل، وفقا لسلطات المقاطعة.