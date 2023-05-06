عربي
https://sputnikarabic.ae/20230506/سلطات-مصرع-176-شخصا-على-الأقل-جراء-فيضانات-شرقي-الكونغو-1076712832.html
سلطات: مصرع 176 شخصا على الأقل جراء فيضانات شرقي الكونغو
سلطات: مصرع 176 شخصا على الأقل جراء فيضانات شرقي الكونغو
خلال أقل من 24 ساعة، لقي 176 شخصا على الأقل مصرعهم، بعد حدوث فيضان جراء الأمطار الغزيرة في قريتين في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T00:10+0000
2023-05-05T23:10+0000
العالم
الكونغو
الوضع الإنساني في الكونغو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/15/1049900015_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b6891036d8d86faf252c2832efc22a1b.jpg
وقال محافظ المقاطعة ثيو نغوابيدجي كاسي، يوم الجمعة، إنه عثر على 176 جثة على الأقل في بوشوشو ونياموكوبي، القريتين المتضررتين من الفيضان الناتج عن الأمطار الغزيرة.ولا تزال عمليات البحث مستمرة في القريتين منذ صباح اليوم بتنسيق من محافظ المقاطعة.ومنذ الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة في هذا الجزء من البلاد، حيث تحصد الانهيارات الأرضية أرواح السكان بشكل منتظم خلال الفترات المطيرة، وفقا لوكالة "شينخوا".وخلال الأسبوع الماضي، بقيت أكثر من 780 أسرة مشردة بعد الفيضانات التي ضربت إقليم أوفيرا في كيفو الجنوبية، ودُمرت أكثر من 600 منزل، وفقا لسلطات المقاطعة.
https://sputnikarabic.ae/20230414/الكونغو-ترغب-في-زيادة-استيراد-السيارات-من-شركة-كاماز-الروسية-1075888916.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/08/15/1049900015_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2fcc66731f61954354b023914101cb4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الكونغو, الوضع الإنساني في الكونغو
العالم, الكونغو, الوضع الإنساني في الكونغو

سلطات: مصرع 176 شخصا على الأقل جراء فيضانات شرقي الكونغو

00:10 GMT 06.05.2023
© AFP 2023 / ALEXIS HUGUETنهر الكونغو
نهر الكونغو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AFP 2023 / ALEXIS HUGUET
تابعنا عبرTelegram
خلال أقل من 24 ساعة، لقي 176 شخصا على الأقل مصرعهم، بعد حدوث فيضان جراء الأمطار الغزيرة في قريتين في مقاطعة كيفو الجنوبية، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال محافظ المقاطعة ثيو نغوابيدجي كاسي، يوم الجمعة، إنه عثر على 176 جثة على الأقل في بوشوشو ونياموكوبي، القريتين المتضررتين من الفيضان الناتج عن الأمطار الغزيرة.
ولا تزال عمليات البحث مستمرة في القريتين منذ صباح اليوم بتنسيق من محافظ المقاطعة.
معمل كاماز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
الكونغو ترغب في زيادة استيراد السيارات من شركة "كاماز" الروسية
14 أبريل, 05:14 GMT
ومنذ الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن هطول أمطار غزيرة في هذا الجزء من البلاد، حيث تحصد الانهيارات الأرضية أرواح السكان بشكل منتظم خلال الفترات المطيرة، وفقا لوكالة "شينخوا".
وخلال الأسبوع الماضي، بقيت أكثر من 780 أسرة مشردة بعد الفيضانات التي ضربت إقليم أوفيرا في كيفو الجنوبية، ودُمرت أكثر من 600 منزل، وفقا لسلطات المقاطعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:43 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала