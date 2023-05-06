https://sputnikarabic.ae/20230506/كيف-تربعت-الإمارات-على-عرش-المنطقة-بإنجازات-يحكيها-التاريخ-1076721093.html

كيف تربعت الإمارات على عرش المنطقة بإنجازات يحكيها التاريخ؟

كيف تربعت الإمارات على عرش المنطقة بإنجازات يحكيها التاريخ؟

ضربت دولة الإمارات العربية مثالا يحتذى به في التحول الحضاري، إذ أصبحت قوة اقتصادية لا يستهان بها، بعد أن حققت إنجازات غير مسبوقة في وقت قياسي. 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T11:16+0000

2023-05-06T11:16+0000

2023-05-06T11:41+0000

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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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نستعرض فيما يلي أبرز الإنجازات الإماراتية في مختلف المجالات التي وضعت بها البلاد قدما على طريق الدول المتقدمة، لتمنح الأمل لشعبها في مستقبل أكثر ازدهارا.أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العربفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، أعلن نائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، "نجاح أول مهمة سير عربي مسلم في الفضاء"، وذلك بعد نجاح رحلة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي إلى الفضاء.ليصبح النيادي بذلك أول عربي يسبح في الفضاء الخارجي بعد خروجه، من محطة الفضاء الدولية لإجراء عمليات صيانة وتركيب ألواح شمسية.ونشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بثا مباشرا لخروج النيادي وزميله رائد الفضاء، ستيفن بوين، خارج المحطة وهما يقومان بعمليات صيانة، فيما غرد النيادي عبر "تويتر" قائلا: "اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا... خُضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزا عاليا ودقة".أول مشروع عربي وإقليمي لاستكشاف القمروفي أواخر سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، أول مهمة عربية علمية لاستكشاف القمر، لدعم جهود الدولة في الارتقاء بقطاع الصناعات الفضائية في المنطقة وتطويره.وأوضحت الإمارات أن تصميم المستكشف وبناءه يأتي بجهود إماراتية 100%، لتكون دولة الإمارات بذلك رابع دولة في العالم تشارك في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.وأصبحت الإمارات بذلك أول دولة عربية تنفذ مهمة فضائية لاستكشاف سطح القمر من خلال مستكشف سيطوره فريق محلي من المهندسين والخبراء والباحثين في مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع حليف دولي لدعم المستكشف الإماراتي في عملية الهبوط على سطح القمر.أول محطة لتوليد الطاقة باستغلال النفاياتكما أتمت الإمارات أعمال تشييد أول محطة في الدولة لتحويل النفايات إلى طاقة في أبريل 2022، ما شكل إضافة محورية لقطاع الطاقة النظيفة بالدولة حيث تعتبر المحطة من أوائل أعمال "شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة" المشروع المشترك بين "بيئة للطاقة" وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر".وتساعد المحطة بعد تشغيلها إمارة الشارقة لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط خالية من النفايات مع تحقيق قيمة عالية من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير ورفع معدل تحويل النفايات بعيدا عن مكبات النفايات من 76% إلى 100%، حسبما ذكرت وكالة "وام".يشار إلى أنه عندما تبلغ المحطة طاقتها التشغيلية القصوى ستسهم في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن سنويا من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير بعيدا عن المكبّات، لإنتاج 30 ميغاواط من الطاقة منخفضة الكربون لتلبية احتياجات 28 ألف منزل من الكهرباء في إمارة الشارقة.أول مهمة عربية في التاريخ لاستكشاف المريخنجحت مهمة "مسبار الأمل" الإماراتية في الوصول إلى مدار كوكب المريخ، في فبراير/ شباط عام 2021، لتصبح الإمارات الدولة الخامسة في التاريخ والأولى عربيا التي تصل إلى الكوكب الأحمر.وبدأ المسبار عملية حرق الوقود قبل حوالي 30 دقيقة من الوصول إلى مدار المريخ لإبطاء سرعته من 121 ألف كيلومتر بالساعة إلى نحو 18 ألف كيلومتر بالساعة.وتعتبر مهمة "مسبار الأمل" إحدى 3 مهمات تم إطلاقها من الأرض في يوليو/ تموز 2020، من بينها مركبة "بيرسيفيرينس" التابعة لناسا، ومهمة "تيانوين 1" الصينية.أول رائدة فضاء عربية تنطلق إلى الفضاءأصبحت نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية تنطلق إلى الفضاء، حيث أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أبريل 2021 عن اسم المطروشي إلى جانب رائد الفضاء محمد الملا للانضمام إلى برنامج الإمارات لرواد الفضاء في دورته الثانية.يشار إلى أن المطروشي كانت قد تميزت في مجالات الهندسة والرياضيات خلال مسيرتها الأكاديمية، وحققت المركز الأول على مستوى الإمارات في أولمبياد الرياضيات الدولي عام 2011، كما مثلت شباب الإمارات في مؤتمر الشباب في الأمم المتحدة في صيف 2018 وشتاء 2019.أول مفاعل نووي في العالم العربيأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في أغسطس/ آب 2020 بدء تشغيل الوحدة الأولى من محطة "براكة" للطاقة النووية السلمية وهي الأولى من نوعها في العالم العربي.وتقع محطة "براكة" غرب أبوظبي، وقد تولى تحالف شركات بقيادة "كيبكو" الكورية بناءها في اتفاق بلغت قيمته نحو 24.4 مليار دولار.وتبعد محطة براكة نحو 50 كلم عن أقرب حدود مع المملكة العربية السعودية غربا، ونحو 320 كلم عن سلطنة عمان جنوبا، و350 كلم عن إيران شمالا.أول مشروع في العالم لحقن واحتجاز ثاني أكسيد الكربونأعلنت شركة "أدنوك" الإماراتية، المزود بالطاقة منخفضة الانبعاثات، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء العمل في تطوير أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.وبدأت الشركة العمل في بئر لحقن ثاني أكسيد الكربون، حيث يتم التقاطه واحتجازه بنسبة 100% في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية في إمارة أبو ظبي.وياتي مشروع حقن واحتجاز ثاني أكسيد الكربون كجزء من خطة عمل "أدنوك" كانت قد خصصت لها 15 مليار دولار أمريكي لخفض الانبعاثات من عملياتها، ويدعم هدفها بخفض كثافة الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.أول قمر صناعي مطور محلياأعلنت الإمارات تدشين القمر الصناعي "خليفة سات"، في فبراير/ شباط 2018، وهو أول قمر صناعي يتم تطويره على أيدي مهندسين وفنيين إماراتيين، داخل مختبرات تقنيات الفضاء التابعة لمركز محمد بن راشد للفضاء بدبي.يمتاز هذا القمر بأن مداره حول الأرض منخفض بارتفاع 613 كيلومترا تقريبا، حيث يلتقط صورا عالية الدقة ويرسل البيانات الفضائية بمواصفات تتوافق مع أعلى معايير الجودة في قطاع الصور الفضائية بدقة تبلغ 0.7 متر بانكروماتي (2.89 م) ضمن نطاقات متعددة، مقارنة بـ 2.5 متر لدبي سات-1" ومتر واحد لـ"دبي سات -2".أقوى جواز سفر في العالمعاد جواز السفر الإماراتي، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، في صدارة أقوى جوازات السفر العالمية بحسب التصنيف العالمي على موقع "باسبورت إندكس" وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في ديسمبر 2018.واحتل جواز السفر الإماراتي هذه المكانة حيث يتيح لحامله دخول 180 دولة، منها 121 دولة بلا تأشيرة مسبقة، و59 دولة بتأشيرة إلكترونية أو لدى الوصول للمطار.وفي عام 2015 صدر قرار إعفاء حاملي جواز السفر الإماراتي من تأشيرة "شينغن" لدول الاتحاد الأوروبي شملت 26 دولة، إضافة إلى ثماني دول أخرى في أوروبا خارج دول الاتحاد.

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