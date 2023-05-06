https://sputnikarabic.ae/20230506/ماذا-وراء-تصريحات-أردوغان-بأن-العمليات-العسكرية-خارج-الحدود-لم-تنته؟--1076730394.html
ماذا وراء تصريحات أردوغان بأن العمليات العسكرية خارج الحدود لم تنته؟
ماذا وراء تصريحات أردوغان بأن العمليات العسكرية خارج الحدود لم تنته؟
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنَّ العمليات العسكرية التي تقوم بها بلاده خارج الحدود "لم تنته بعد"، مشيراً إلى انتظار "الوقت المناسب". 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T14:44+0000
2023-05-06T14:44+0000
2023-05-06T14:44+0000
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6-5 Melaffat
ماذا وراء تصريحات أردوغان بأن العمليات العسكرية خارج الحدود لم تنته؟
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس الماضي، قال فيها إن تدمير تركيا لما وصفه بـ"أوكار إرهابيي تنظيم بي كي كي" فوق رؤوسهم في جبل قنديل شمالي العراق بات وشيكاً"، في إشارة إلى العمليات العسكرية لتركيا ضد حزب العمال الكردستاني.ويواجه الرئيس التركي انتخابات صعبة مقررة في 14 مايو/أيار الجاري، وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس البالغ من العمر 69 عاما يحقق نتائج متقاربة مع خصمه، كمال كيليجدار أوغلو (74 عاماً) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة في احدى أهم المعارك الانتخابية في تاريخ البلاد.وأشار إلى أن "تركيا، وفق البند 50 من ميثاق الأمم المتحدة تدافع عن نفسها في مواجهة الإرهابيين وفي الحفاظ على أمنها القومي، و كانت هناك وعود عندما تم وقف العملية العسكرية نبع السلام بإبعاد الإرهابيين لعمق 30 كيلومتر بعيدا عن الحدود وهذه الوعود لم تنفذ".من جهته، أوضح الخبير الاستراتيجي، د. علاء الأصفري، أن "هذا التصريحات تحمل مؤشرا سلبيا حيث يريد أردوغان أن يورط سوريا في حرب مع الانفصاليين الأكراد، ونعرف بأنهم سيرجعون لدمشق وفق مفاوضات لذلك يريد اردوغان أن يقلب الطاولة، وأن تكون هناك حرب دامية في شرق الفرات تخوضها تركيا وغيرها بالرغم من الوجود الأمريكي في المنطقة".ولفت إلى أن" سوريا غير معنية بالتصريحات وهي تسير بسياسية ثابتة، وقد أبلغت روسيا أنها لا يمكن أن تتفق مع أردوغان دون أن يعلن انسحابا كاملا بجدول زمني، ومن ثم يمكن حل مشكلة شرق الفرات بالمفاوضات، دون أن نضطر لخوض حروب كبرى في المنطقة".إلى ذلك، أكدت أستاذة العلاقات الدولية د. نورهان الشيخ أن أردوغان يواجه تحديات تجعل الانتخابات التركية استثنائية هذه المرة، وقد أصبح في وضع حرج الآن خاصة بعد الزلزال الذي قوض فرص أرودغان في هذه الانتخابات فضلا عن الأزمة الداخلية التي تطورت إلى تحالف المعارضة، وأيضا ظهور الأزمة الصحية التي أصبحت عائقا وبدأت تلقي بظلال الشك حول قدرته على القيام بالمهام الرئاسية".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ملفات ساخنة, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, аудио
ملفات ساخنة, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, аудио
ماذا وراء تصريحات أردوغان بأن العمليات العسكرية خارج الحدود لم تنته؟
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنَّ العمليات العسكرية التي تقوم بها بلاده خارج الحدود "لم تنته بعد"، مشيراً إلى انتظار "الوقت المناسب".
جاء ذلك خلال مقابلة تلفزيونية، الخميس الماضي، قال فيها إن تدمير تركيا لما وصفه بـ"أوكار إرهابيي تنظيم بي كي كي" فوق رؤوسهم في جبل قنديل شمالي العراق بات وشيكاً"، في إشارة إلى العمليات العسكرية لتركيا ضد حزب العمال الكردستاني.
ويواجه الرئيس التركي
انتخابات صعبة مقررة في 14 مايو/أيار الجاري، وتظهر استطلاعات الرأي أن الرئيس البالغ من العمر 69 عاما يحقق نتائج متقاربة مع خصمه، كمال كيليجدار أوغلو (74 عاماً) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة في احدى أهم المعارك الانتخابية في تاريخ البلاد.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال رئيس تحرير نشرة المشهد التركي، د. ماجد عزام: "إن تصريح أردوغان ليس غريبا فثمة مشاكل في مواجهة إرهابيين في المحيط الجيوبوليتيكي المباشر لتركيا في سوريا والعراق، وهناك أخطار وصلت إلى استخدام الإرهابيين مطارات مدنية، لكن التصريح الأخير لأردوغان اكتسب أهمية مضاعفة لأنه يأتي في سياق الحملة الانتخابية".
وأشار إلى أن "تركيا، وفق البند 50 من ميثاق الأمم المتحدة تدافع عن نفسها في مواجهة الإرهابيين وفي الحفاظ على أمنها القومي، و كانت هناك وعود عندما تم وقف العملية العسكرية نبع السلام بإبعاد الإرهابيين لعمق 30 كيلومتر بعيدا عن الحدود وهذه الوعود لم تنفذ".
من جهته، أوضح الخبير الاستراتيجي، د. علاء الأصفري، أن "هذا التصريحات تحمل مؤشرا سلبيا حيث يريد أردوغان أن يورط سوريا في حرب مع الانفصاليين الأكراد، ونعرف بأنهم سيرجعون لدمشق وفق مفاوضات لذلك يريد اردوغان أن يقلب الطاولة، وأن تكون هناك حرب دامية في شرق الفرات تخوضها تركيا وغيرها بالرغم من الوجود الأمريكي في المنطقة".
وأضاف أن " تصريحات أردوغان غير مجدية بسبب الفيتو الأمريكي، والوجود الأمريكي في المنطقة، وهذا الأمر مجرد عملية ضغط معنوي حتى يقال إنه يريد أن يحمى الأمن القومي لبلاده".
ولفت إلى أن" سوريا غير معنية بالتصريحات وهي تسير بسياسية ثابتة، وقد أبلغت روسيا أنها لا يمكن أن تتفق مع أردوغان دون أن يعلن انسحابا كاملا بجدول زمني، ومن ثم يمكن حل مشكلة شرق الفرات بالمفاوضات، دون أن نضطر لخوض حروب كبرى في المنطقة".
إلى ذلك، أكدت أستاذة العلاقات الدولية د. نورهان الشيخ أن أردوغان يواجه تحديات تجعل الانتخابات التركية
استثنائية هذه المرة، وقد أصبح في وضع حرج الآن خاصة بعد الزلزال الذي قوض فرص أرودغان في هذه الانتخابات فضلا عن الأزمة الداخلية التي تطورت إلى تحالف المعارضة، وأيضا ظهور الأزمة الصحية التي أصبحت عائقا وبدأت تلقي بظلال الشك حول قدرته على القيام بالمهام الرئاسية".