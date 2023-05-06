عربي
https://sputnikarabic.ae/20230506/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T05:06+0000
2023-05-06T05:07+0000
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050208445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41a78890dc46c1637f7cc8653c11000.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050208445_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a4f2d3b3f2379ddf844a7a1cc84e4af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

05:06 GMT 06.05.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 06.05.2023)
تابعنا عبرTelegram
يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:01 GMT 06.05.2023
نقابة أطباء السودان: 12 ألف مريض معرضون للموت بسبب نقص الأدوية والمعدات
06:01 GMT 06.05.2023
نقابة أطباء السودان: عدد من المرضى قضوا بسبب انقطاع الأدوية
06:01 GMT 06.05.2023
نقابة أطباء السودان: تم قتل 13 شخصا من الكوادر الطبية منذ بدء القتال
04:07 GMT 06.05.2023
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
بيان سعودي أمريكي يحث طرفي النزاع في السودان على استشعار المسؤولية تجاه الشعب
05:06 GMT
03:34 GMT 06.05.2023
تحالف القوى السياسية في السودان يرحب ببدء المحادثات في السعودية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع
01:39 GMT 06.05.2023
بيان سعودي أمريكي: ندعو الجيش السوداني والدعم السريع لضمان وصول المساعدات للمناطق المتضررة
01:36 GMT 06.05.2023
بيان سعودي أمريكي مشترك: نرحب ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة
00:47 GMT 06.05.2023
السودان.. الخارجية تدين استمرار "الدعم السريع" بخرق الهدنة

أدانت وزارة الخارجية السودانية، مساء الجمعة، ما وصفته باستمرار "قوات المليشيا المتمردة" في خرق الهدنة التي تم التوصل إليها بمبادرة سعودية أمريكية.
وجاء في بيان الوزارة : "رغم سريان الهدنة التي رعتها منظمة الإيقاد اعتبارا من صباح الخميس 4 مايو. استمرت قوات المليشيا المتمردة في خرق الهدنة باستهدافها المرافق الصحية والمياه وقطاع الكهرباء دون مراعاة للقانون الدولي وأخلاقيات الحرب وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية في الحصول على الخدمات الصحية".
21:53 GMT 05.05.2023
بلينكن وفيصل بن فرحان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان واليمن هاتفيا
تلقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الجمعة، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع في السودان.
وأكد الوزيران على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف.
واستعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
20:30 GMT 05.05.2023
قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
الجيش السوداني يقول إن "الدعم السريع" احتلت الملحقية العسكرية السعودية بالخرطوم
أمس, 19:58 GMT
20:23 GMT 05.05.2023
وزارة الخارجية القطرية: إطلاق جسر جوي من قطر لدعم المتأثرين بالقتال في السودان
19:32 GMT 05.05.2023
اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بمنطقة الجريف شرق في الخرطوم
18:47 GMT 05.05.2023
18:13 GMT 05.05.2023
إعلام سوداني: مغادرة وفدي الجيش والدعم السريع إلى السعودية لبدء المفاوضات. وفد الجيش يمثله 3 ضباط وسفير. وفد الدعم السريع يمثله فارس النور وعمر حمدان، و قوني حمدان دقلو .
18:12 GMT 05.05.2023
بناء على طلب 52 دولة.. الامم المتحدة ستدرس "تأثير النزاعات في السودان على حقوق الانسان"
أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه سيعقد اجتماعا خاصا الأسبوع المقبل لبحث "تأثير النزاعات في السودان على حقوق الإنسان".
18:10 GMT 05.05.2023
وزير الخارجية السعودية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي بلينكن استعرضا خلاله الأوضاع بالسودان والمبادرة السعودية الأمريكية لخفض التوتر والبدء بالحوار بين الجيش وقوات الدعم السريع(الخارجية السعودية)
18:07 GMT 05.05.2023
المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع ستنطلق غدا في جدة
18:06 GMT 05.05.2023
الخارجية السعودية: المبادرة السعودية الأمريكية ستستضيف بجدة ممثلين عن طرفي النزاع بالسودان
17:49 GMT 05.05.2023
الجيش السوداني: وفدنا إلى جدة سيتفاوض في أمور عسكرية وإنسانية ولن يبحث أي قضايا سياسية
17:47 GMT 05.05.2023
"الدعم السريع" تقول إن قواتها بسطت سيطرتها على منطقة بحري شمال الخرطوم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала