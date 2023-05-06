تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

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قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
06:01 GMT 06.05.2023
نقابة أطباء السودان: 12 ألف مريض معرضون للموت بسبب نقص الأدوية والمعدات
06:01 GMT 06.05.2023
نقابة أطباء السودان: عدد من المرضى قضوا بسبب انقطاع الأدوية
06:01 GMT 06.05.2023
نقابة أطباء السودان: تم قتل 13 شخصا من الكوادر الطبية منذ بدء القتال
04:07 GMT 06.05.2023
03:34 GMT 06.05.2023
تحالف القوى السياسية في السودان يرحب ببدء المحادثات في السعودية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع
01:39 GMT 06.05.2023
بيان سعودي أمريكي: ندعو الجيش السوداني والدعم السريع لضمان وصول المساعدات للمناطق المتضررة
01:36 GMT 06.05.2023
بيان سعودي أمريكي مشترك: نرحب ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة
00:47 GMT 06.05.2023
السودان.. الخارجية تدين استمرار "الدعم السريع" بخرق الهدنة
أدانت وزارة الخارجية السودانية، مساء الجمعة، ما وصفته باستمرار "قوات المليشيا المتمردة" في خرق الهدنة التي تم التوصل إليها بمبادرة سعودية أمريكية.
أدانت وزارة الخارجية السودانية، مساء الجمعة، ما وصفته باستمرار "قوات المليشيا المتمردة" في خرق الهدنة التي تم التوصل إليها بمبادرة سعودية أمريكية.
وجاء في بيان الوزارة : "رغم سريان الهدنة التي رعتها منظمة الإيقاد اعتبارا من صباح الخميس 4 مايو. استمرت قوات المليشيا المتمردة في خرق الهدنة باستهدافها المرافق الصحية والمياه وقطاع الكهرباء دون مراعاة للقانون الدولي وأخلاقيات الحرب وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية في الحصول على الخدمات الصحية".
21:53 GMT 05.05.2023
بلينكن وفيصل بن فرحان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان واليمن هاتفيا
تلقى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الجمعة، من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، ناقشا خلاله مستجدات الأوضاع في السودان.
وأكد الوزيران على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف.
واستعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
20:30 GMT 05.05.2023
20:23 GMT 05.05.2023
وزارة الخارجية القطرية: إطلاق جسر جوي من قطر لدعم المتأثرين بالقتال في السودان
19:32 GMT 05.05.2023
اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع بمنطقة الجريف شرق في الخرطوم
18:47 GMT 05.05.2023
18:13 GMT 05.05.2023
إعلام سوداني: مغادرة وفدي الجيش والدعم السريع إلى السعودية لبدء المفاوضات. وفد الجيش يمثله 3 ضباط وسفير. وفد الدعم السريع يمثله فارس النور وعمر حمدان، و قوني حمدان دقلو .
18:12 GMT 05.05.2023
بناء على طلب 52 دولة.. الامم المتحدة ستدرس "تأثير النزاعات في السودان على حقوق الانسان"
أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه سيعقد اجتماعا خاصا الأسبوع المقبل لبحث "تأثير النزاعات في السودان على حقوق الإنسان".
18:10 GMT 05.05.2023
وزير الخارجية السعودية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي بلينكن استعرضا خلاله الأوضاع بالسودان والمبادرة السعودية الأمريكية لخفض التوتر والبدء بالحوار بين الجيش وقوات الدعم السريع(الخارجية السعودية)
18:07 GMT 05.05.2023
المفاوضات بين الجيش السوداني والدعم السريع ستنطلق غدا في جدة
18:06 GMT 05.05.2023
الخارجية السعودية: المبادرة السعودية الأمريكية ستستضيف بجدة ممثلين عن طرفي النزاع بالسودان
17:49 GMT 05.05.2023
الجيش السوداني: وفدنا إلى جدة سيتفاوض في أمور عسكرية وإنسانية ولن يبحث أي قضايا سياسية
17:47 GMT 05.05.2023
"الدعم السريع" تقول إن قواتها بسطت سيطرتها على منطقة بحري شمال الخرطوم