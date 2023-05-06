تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو

السودان.. الخارجية تدين استمرار "الدعم السريع" بخرق الهدنة



أدانت وزارة الخارجية السودانية، مساء الجمعة، ما وصفته باستمرار "قوات المليشيا المتمردة" في خرق الهدنة التي تم التوصل إليها بمبادرة سعودية أمريكية.

وجاء في بيان الوزارة : "رغم سريان الهدنة التي رعتها منظمة الإيقاد اعتبارا من صباح الخميس 4 مايو. استمرت قوات المليشيا المتمردة في خرق الهدنة باستهدافها المرافق الصحية والمياه وقطاع الكهرباء دون مراعاة للقانون الدولي وأخلاقيات الحرب وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية في الحصول على الخدمات الصحية".