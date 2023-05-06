https://sputnikarabic.ae/20230506/مجلس-التعاون-الخليجي-يرحب-ببدء-المحادثات-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-بالسعودية-1076732245.html

مجلس التعاون الخليجي يرحب ببدء المحادثات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" بالسعودية

مجلس التعاون الخليجي يرحب ببدء المحادثات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" بالسعودية

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية ببدء المحادثات بين ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة جدة السعودية، معربا عن أمله في أن تسهم في الوصول إلى حل... 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T15:43+0000

2023-05-06T15:43+0000

2023-05-06T15:43+0000

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جاء ذلك في تصريحات للأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، اليوم السبت، نشرها المجلس على موقعه الإلكتروني.وأعرب البديوي عن "ترحيبه بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، والتي عقدت اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية".وثمن الجهود التي تبذلها السعودية "مع جميع الأطراف، لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار وخفض مستوى التوتر بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، ويسهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية".وأعرب البديوي عن أمله "في أن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية".وكانت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قد أصدرتا في وقت سابق، بيانا مشتركا رحبتا فيه ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.وحثت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات.وطالبت الرياض وواشنطن الطرفين برسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضرر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء أمس الجمعة، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الرابع، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

https://sputnikarabic.ae/20230506/وزير-الخارجية-السعودي-نأمل-أن-يقود-حوار-جدة-لإنهاء-الصراع-وانطلاق-العملية-السياسية-في-السودان-1076725292.html

https://sputnikarabic.ae/20230506/حميدتي-يرحب-ببدء-المحادثات-مع-الجيش-السوداني-في-السعودية-ويؤكد-تمسكه-بالوصول-لحكومة-مدنية-1076718926.html

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أخبار السودان اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجلس التعاون الخليجي, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي