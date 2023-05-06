https://sputnikarabic.ae/20230506/مرشحة-بايدن-لمنصب-السفيرة-لدى-الأردن-تؤكد-مواصلة-المساءلة-بشأن-مقتل-شيرين-أبوعاقلة-1076724329.html
مرشحة بايدن لمنصب السفيرة لدى الأردن تؤكد مواصلة المساءلة بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة
مرشحة بايدن لمنصب السفيرة لدى الأردن تؤكد مواصلة المساءلة بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة
أكدت يائيل لامبرت، مرشحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأردن، أن وزارة الخارجية الأمريكية، ستواصل التأكيد على المساءلة بشأن مقتل الصحفية... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T12:06+0000
2023-05-06T12:06+0000
2023-05-06T12:06+0000
شيرين أبو عاقلة
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062172505_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_53d51af61add61a9de9bb7579441623d.jpg
وأشارت لامبرت خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أنها كانت حاضرة في اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين مع عائلة شيرين أبو عاقله في واشنطن العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وتابعت: "نواصل التأكيد على مستوى وزير الخارجية على أهمية المساءلة في مقتل أبو عاقلة، وسنواصل القيام بذلك".وأضافت يائيل لامبرت في كلمتها أنها على علم بالتقرير التلخيصي الجديد لمنسق الأمن الأمريكي بشأن قتل شيرين أبو عاقلة، رغم أنها لم تقرأه بعد، وأضافت أنها ستلتزم بالعمل من خلال المسائل الفنية المتعلقة بالتصنيف قبل مشاركته مع أعضاء الكونغرس، ولن تقدم أي تغييرات جوهرية على التقرير نفسه.وقتلت شيرين أبو عاقلة (51 عاما) التي ولدت في القدس برصاصة حية بالرأس في 11 مايو/ أيار 2022، خلال تغطيتها عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.
https://sputnikarabic.ae/20230326/سرقة-النصب-التذكاري-للراحلة-شيرين-أبو-عاقلة-في-تونس-صور-1075150724.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062172505_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_0c05931abf36ca75b3bcc3166905a3b0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيرين أبو عاقلة, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
شيرين أبو عاقلة, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
مرشحة بايدن لمنصب السفيرة لدى الأردن تؤكد مواصلة المساءلة بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة
تابعنا عبر
أكدت يائيل لامبرت، مرشحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأردن، أن وزارة الخارجية الأمريكية، ستواصل التأكيد على المساءلة بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية بقناة "الجزيرة"، شيرين أبو عاقلة.
وأشارت لامبرت خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أنها كانت حاضرة في اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين مع عائلة شيرين أبو عاقله في واشنطن العام الماضي، وفقا لوكالة
أنباء "عمون" الأردنية.
وتابعت: "نواصل التأكيد على مستوى وزير الخارجية على أهمية المساءلة في مقتل أبو عاقلة، وسنواصل القيام بذلك".
وأضافت يائيل لامبرت في كلمتها أنها على علم بالتقرير التلخيصي الجديد لمنسق الأمن الأمريكي بشأن قتل شيرين أبو عاقلة، رغم أنها لم تقرأه بعد، وأضافت أنها ستلتزم بالعمل من خلال المسائل الفنية المتعلقة بالتصنيف قبل مشاركته مع أعضاء الكونغرس، ولن تقدم أي تغييرات جوهرية على التقرير نفسه.
وقتلت شيرين أبو عاقلة
(51 عاما) التي ولدت في القدس برصاصة حية بالرأس في 11 مايو/ أيار 2022، خلال تغطيتها عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.