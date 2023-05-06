عربي
https://sputnikarabic.ae/20230506/مرشحة-بايدن-لمنصب-السفيرة-لدى-الأردن-تؤكد-مواصلة-المساءلة-بشأن-مقتل-شيرين-أبوعاقلة-1076724329.html
مرشحة بايدن لمنصب السفيرة لدى الأردن تؤكد مواصلة المساءلة بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة
مرشحة بايدن لمنصب السفيرة لدى الأردن تؤكد مواصلة المساءلة بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة
أكدت يائيل لامبرت، مرشحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأردن، أن وزارة ‏الخارجية الأمريكية، ستواصل التأكيد على المساءلة بشأن مقتل الصحفية... 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T12:06+0000
2023-05-06T12:06+0000
شيرين أبو عاقلة
أخبار الأردن
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062172505_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_53d51af61add61a9de9bb7579441623d.jpg
وأشارت لامبرت خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أنها كانت حاضرة في اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين مع عائلة شيرين أبو عاقله في واشنطن العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.وتابعت: "نواصل التأكيد على مستوى وزير الخارجية على أهمية المساءلة في مقتل أبو عاقلة، وسنواصل القيام بذلك".وأضافت يائيل لامبرت في كلمتها أنها على علم بالتقرير التلخيصي الجديد لمنسق الأمن الأمريكي بشأن قتل شيرين أبو عاقلة، رغم أنها لم تقرأه بعد، وأضافت أنها ستلتزم بالعمل من خلال المسائل الفنية المتعلقة بالتصنيف قبل مشاركته مع أعضاء الكونغرس، ولن تقدم أي تغييرات جوهرية على التقرير نفسه.وقتلت شيرين أبو عاقلة (51 عاما) التي ولدت في القدس برصاصة حية بالرأس في 11 مايو/ أيار 2022، خلال تغطيتها عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.
https://sputnikarabic.ae/20230326/سرقة-النصب-التذكاري-للراحلة-شيرين-أبو-عاقلة-في-تونس-صور-1075150724.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/0d/1062172505_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_0c05931abf36ca75b3bcc3166905a3b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
شيرين أبو عاقلة, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
شيرين أبو عاقلة, أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي

مرشحة بايدن لمنصب السفيرة لدى الأردن تؤكد مواصلة المساءلة بشأن مقتل شيرين أبوعاقلة

12:06 GMT 06.05.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abedفنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة "الجزيرة"، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة الجزيرة، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
فنانون فلسطينيون يرسمون جدارية، في مدينة غزة 12 مايو/أيار2022، تكريما للصحفية المخضرمة لقناة "الجزيرة"، الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
© AFP 2023 / Mohammed Abed
تابعنا عبرTelegram
أكدت يائيل لامبرت، مرشحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمنصب سفيرة واشنطن لدى الأردن، أن وزارة ‏الخارجية الأمريكية، ستواصل التأكيد على المساءلة بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية بقناة "الجزيرة"، شيرين أبو عاقلة‎.‎
وأشارت لامبرت خلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أنها كانت حاضرة في اجتماع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين مع عائلة شيرين أبو عاقله في واشنطن العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.
وتابعت: "نواصل التأكيد على مستوى وزير الخارجية على أهمية المساءلة في مقتل أبو عاقلة، وسنواصل القيام بذلك".
الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2023
سرقة النصب التذكاري للراحلة شيرين أبو عاقلة في تونس... صور
26 مارس, 12:22 GMT
وأضافت يائيل لامبرت في كلمتها أنها على علم بالتقرير التلخيصي الجديد لمنسق الأمن الأمريكي بشأن قتل شيرين أبو عاقلة، رغم أنها لم تقرأه بعد، وأضافت أنها ستلتزم بالعمل من خلال المسائل الفنية المتعلقة بالتصنيف قبل مشاركته مع أعضاء الكونغرس، ولن تقدم أي تغييرات جوهرية على التقرير نفسه.
وقتلت شيرين أبو عاقلة (51 عاما) التي ولدت في القدس برصاصة حية بالرأس في 11 مايو/ أيار 2022، خلال تغطيتها عملية اقتحام للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في حادثة لاقت تنديدا فلسطينيا وعربيا ودوليا واسعا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:06 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала