https://sputnikarabic.ae/20230506/مصرع-9-أشخاص-وإصابة-5-جراء-سقوط-سيارة-من-منحدر-جبلي-باليمن-1076733837.html
مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 جراء سقوط سيارة من منحدر جبلي باليمن
مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 جراء سقوط سيارة من منحدر جبلي باليمن
لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، جراء سقوط سيارتهم من منحدر جبلي في محافظة ريمة غربي اليمن. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T17:16+0000
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القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية، بمحافظة ريمة لوكالة سبوتنيك، بأن سيارة انحرفت عن مسارها في الطريق العام وسقطت من مرتفع جبلي في منطقة شَّيبوب بمديرية كُسَّمة جنوب مدينة الجَّبين مركز المحافظة.وأفاد المصدر أن الحادث تسبب في مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم 3 بحالة حرجة.وأوضح أنه تم نقل الضحايا لمستشفى مديرية الجَّبين في المحافظة المعروفة بالطبيعة الوعرة والجبال الشاهقة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20230503/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يتعين-على-جميع-الأطراف-اتخاذ-خطوات-جريئة-لإنهاء-الصراع-1076622240.html
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الأخبار, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الحرب على اليمن
الأخبار, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الحرب على اليمن
مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 جراء سقوط سيارة من منحدر جبلي باليمن
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لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، جراء سقوط سيارتهم من منحدر جبلي في محافظة ريمة غربي اليمن.
القاهرة– سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية، بمحافظة ريمة لوكالة سبوتنيك، بأن سيارة انحرفت
عن مسارها في الطريق العام وسقطت من مرتفع جبلي في منطقة شَّيبوب بمديرية كُسَّمة جنوب مدينة الجَّبين مركز المحافظة.
وأفاد المصدر أن الحادث تسبب في مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين بينهم 3 بحالة حرجة.
وأوضح أنه تم نقل الضحايا لمستشفى مديرية الجَّبين في المحافظة المعروفة بالطبيعة الوعرة والجبال الشاهقة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن
، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية. حسب الأمم المتحدة.
وتسيطر جماعة أنصار الله، منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات بوسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.