https://sputnikarabic.ae/20230506/مقتل-فلسطينيين-اثنين-برصاص-القوات-الإسرائيلية-خلال-اقتحام-مخيم-طولكرم-فيديو-1076715795.html
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم طولكرم... فيديو
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم طولكرم... فيديو
قتلت القوات الإسرائيلية، شابين فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم طولكرم في الضفة الغربية، اليوم السبت. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T06:45+0000
2023-05-06T06:45+0000
2023-05-06T07:41+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
العالم العربي
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607759_0:135:1440:945_1920x0_80_0_0_22b13a1f435246fc55ba2c1ad4b597fb.jpg
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشابين، مضيفة أن كلا منهما يبلغ 22 عاماً.وأوضحت الوزارة أن الشابين توفيا نتيجة إصابتهما بالرصاص في الصدر والبطن.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا قبل الانسحاب من مخيم طولكرم.وأعلنت الفصائل الفلسطينية، الإضراب الشامل في محافظة طولكرم، ردا على مقتل الشابين.يشار إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية منذ بداية العام، بلغ 110، بينهم 20 طفلا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/03/1076607759_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_958e3489f7b350342e7ac434879ceb21.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم طولكرم... فيديو
06:45 GMT 06.05.2023 (تم التحديث: 07:41 GMT 06.05.2023) تابعنا عبر
قتلت القوات الإسرائيلية، شابين فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم طولكرم في الضفة الغربية، اليوم السبت.
وأكدت
وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشابين، مضيفة أن كلا منهما يبلغ 22 عاماً.
وأوضحت الوزارة أن الشابين توفيا نتيجة إصابتهما بالرصاص في الصدر والبطن.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا قبل الانسحاب من مخيم طولكرم.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية، الإضراب الشامل في محافظة طولكرم، ردا على مقتل الشابين.
يشار إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية
منذ بداية العام، بلغ 110، بينهم 20 طفلا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.