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https://sputnikarabic.ae/20230506/مقتل-فلسطينيين-اثنين-برصاص-القوات-الإسرائيلية-خلال-اقتحام-مخيم-طولكرم-فيديو-1076715795.html
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم طولكرم... فيديو
مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم طولكرم... فيديو
قتلت القوات الإسرائيلية، شابين فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم طولكرم في الضفة الغربية، اليوم السبت. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T06:45+0000
2023-05-06T07:41+0000
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وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشابين، مضيفة أن كلا منهما يبلغ 22 عاماً.وأوضحت الوزارة أن الشابين توفيا نتيجة إصابتهما بالرصاص في الصدر والبطن.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا قبل الانسحاب من مخيم طولكرم.وأعلنت الفصائل الفلسطينية، الإضراب الشامل في محافظة طولكرم، ردا على مقتل الشابين.يشار إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية منذ بداية العام، بلغ 110، بينهم 20 طفلا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم طولكرم... فيديو

06:45 GMT 06.05.2023 (تم التحديث: 07:41 GMT 06.05.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قتلت القوات الإسرائيلية، شابين فلسطينيين خلال اقتحامها مخيم طولكرم في الضفة الغربية، اليوم السبت.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشابين، مضيفة أن كلا منهما يبلغ 22 عاماً.
وأوضحت الوزارة أن الشابين توفيا نتيجة إصابتهما بالرصاص في الصدر والبطن.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن القوات الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا قبل الانسحاب من مخيم طولكرم.
وأعلنت الفصائل الفلسطينية، الإضراب الشامل في محافظة طولكرم، ردا على مقتل الشابين.

يشار إلى أن عدد القتلى الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية منذ بداية العام، بلغ 110، بينهم 20 طفلا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.
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