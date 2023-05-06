https://sputnikarabic.ae/20230506/ميدفيديف-ألمانيا-ستخسر-قيادتها-السياسية-والاقتصادية-في-أوروبا-لفترة-طويلة-1076720363.html
ميدفيديف: ألمانيا ستخسر قيادتها السياسية والاقتصادية في أوروبا لفترة طويلة
ميدفيديف: ألمانيا ستخسر قيادتها السياسية والاقتصادية في أوروبا لفترة طويلة
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن ألمانيا ستفقد قريبا قيادتها السياسية والاقتصادية في أوروبا لفترة طويلة. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T10:14+0000
2023-05-06T10:14+0000
2023-05-06T10:14+0000
روسيا
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وكتب ميدفيديف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، اليوم السبت، إن "فقدان القيادة الألمانية سيكون فرحة لفرنسا وبريطانيا".ووفقا له، فإن هذا سيعني الانهيار الكامل لأولئك السياسيين الذين قالوا إن الألمان يمكنهم العيش بسهولة من دون روسيا، بالإضافة إلى أن حياتهم المهنية ستنتهي.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد "أكثر من 20" دبلوماسيا ألمانيا، كردّ على إجراء مماثل اتخذته برلين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إنّه تمّ طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً من روسيا، وأضافت: "اتخذت السلطات الألمانية قراراً بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا"، منددة بشدة بتصرفات برلين "التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية".وقال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية إن برلين وموسكو تواصلتا حول حجم التمثيل الدبلوماسي لكل منهما خلال الأسابيع القليلة الماضية، مضيفاً أن وصول طائرة تابعة للحكومة الروسية إلى برلين مرتبط بهذا الأمر. وقال بيان وزارة الخارجية الروسية إن موسكو أخطرت السفير الألماني لديها بهذه الخطوات في الخامس من أبريل/ نيسان.
https://sputnikarabic.ae/20230423/زيادة-التوتر-بين-روسيا-وألمانيا-بعد-طرد-موسكو-أكثر-من-20-دبلوماسيا-ألمانيا-1076199908.html
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روسيا
ميدفيديف: ألمانيا ستخسر قيادتها السياسية والاقتصادية في أوروبا لفترة طويلة
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن ألمانيا ستفقد قريبا قيادتها السياسية والاقتصادية في أوروبا لفترة طويلة.
وكتب ميدفيديف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام"، اليوم السبت، إن "فقدان القيادة الألمانية سيكون فرحة لفرنسا وبريطانيا".
ووفقا له، فإن هذا سيعني الانهيار الكامل لأولئك السياسيين الذين قالوا إن الألمان يمكنهم العيش بسهولة من دون روسيا، بالإضافة إلى أن حياتهم المهنية ستنتهي.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية طرد "أكثر من 20" دبلوماسيا ألمانيا، كردّ على إجراء مماثل اتخذته برلين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إنّه تمّ طرد "أكثر من 20" دبلوماسياً ألمانياً من روسيا، وأضافت: "اتخذت السلطات الألمانية قراراً بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا"، منددة بشدة بتصرفات برلين "التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية".
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية إن برلين وموسكو تواصلتا حول حجم التمثيل الدبلوماسي لكل منهما خلال الأسابيع القليلة الماضية، مضيفاً أن وصول طائرة تابعة للحكومة الروسية إلى برلين مرتبط بهذا الأمر. وقال بيان وزارة الخارجية الروسية إن موسكو أخطرت السفير الألماني لديها بهذه الخطوات في الخامس من أبريل/ نيسان.