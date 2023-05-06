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https://sputnikarabic.ae/20230506/وزير-الاتصالات-الإيراني-سنساعد-سوريا-في-صنع-أقمار-صناعية-1076724999.html
وزير الاتصالات الإيراني: سنساعد سوريا في صنع أقمار صناعية
وزير الاتصالات الإيراني: سنساعد سوريا في صنع أقمار صناعية
صرح وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بأن طهران ستساعد سوريا على صنع الأقمار الصناعية اللازمة في مجال الاتصالات. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T12:38+0000
2023-05-06T12:39+0000
العالم
توسيع التعاون
إيران
قطاع الاتصالات
أخبار سوريا اليوم
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وقال زارع بور في تصريح لوكالة "إرنا"، بشأن تعاون وزارة لاتصالات الإيرانية مع نظيرتها السورية: "خلال هذه الزيارة، تم التوقيع على مذكرة تعاون مع الجانب السوري، ومن أجل تنفيذه عقد اجتماع عمل مع وزير الاتصالات السوري ومساعديه".وفي الإشارة إلى تفاصيل التعاون، أوضح الوزير الإيراني بأنها تشمل "توفير البيانات الفضائية التي لدينا إلى صنع الأقمار الصناعية التي تحتاجها سوريا. نحن والحمد لله، لدينا القدرة على القيام بذلك اذ تعد إيران من بين الدول العشر التي لديها القدرة على بناء وإطلاق أقمار صناعية في العالم في طبقة "LIU".وتابع: "أبرمت اتفاقيات جيدة في مجال تصميم الخدمات الرقمية وإتاحة تجارب الجمهورية الإسلامية بما يتماشى مع تصميم الحكومة الإلكترونية والذكية"، مؤكدا أنه: "من أجل متابعة هذه الاتفاقات، حددنا مجموعة عمل خاصة تتألف من ممثلين عن الجانبين لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة".
https://sputnikarabic.ae/20230505/الرئيس-الإيراني-الزيارة-إلى-سوريا-نقطة-تحول-في-تطور-العلاقات-بين-البلدين-1076696140.html
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العالم, توسيع التعاون, إيران, قطاع الاتصالات, أخبار سوريا اليوم
العالم, توسيع التعاون, إيران, قطاع الاتصالات, أخبار سوريا اليوم

وزير الاتصالات الإيراني: سنساعد سوريا في صنع أقمار صناعية

12:38 GMT 06.05.2023 (تم التحديث: 12:39 GMT 06.05.2023)
© Sputnik . Mohammad Damourمؤتمر صحفي عقده وزير الاتصال والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب ومدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس منهل جنيدي اليوم في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية
مؤتمر صحفي عقده وزير الاتصال والتقانة السوري المهندس إياد الخطيب ومدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس منهل جنيدي اليوم في مبنى وزارة الاتصالات والتقانة بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Mohammad Damour
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صرح وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بأن طهران ستساعد سوريا على صنع الأقمار الصناعية اللازمة في مجال الاتصالات.
وقال زارع بور في تصريح لوكالة "إرنا"، بشأن تعاون وزارة لاتصالات الإيرانية مع نظيرتها السورية: "خلال هذه الزيارة، تم التوقيع على مذكرة تعاون مع الجانب السوري، ومن أجل تنفيذه عقد اجتماع عمل مع وزير الاتصالات السوري ومساعديه".

"تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة لزيادة تصدير المنتجات في مجال الاتصالات ولمشاركة الشركات الخاصة الإيرانية لتوفير البنية التحتية، التي تحتاجها سوريا، ونوقشت قضايا التعاون الثنائي".

عيسى زارع بور
وزير الاتصالات الإيراني
وفي الإشارة إلى تفاصيل التعاون، أوضح الوزير الإيراني بأنها تشمل "توفير البيانات الفضائية التي لدينا إلى صنع الأقمار الصناعية التي تحتاجها سوريا. نحن والحمد لله، لدينا القدرة على القيام بذلك اذ تعد إيران من بين الدول العشر التي لديها القدرة على بناء وإطلاق أقمار صناعية في العالم في طبقة "LIU".
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وتابع: "أبرمت اتفاقيات جيدة في مجال تصميم الخدمات الرقمية وإتاحة تجارب الجمهورية الإسلامية بما يتماشى مع تصميم الحكومة الإلكترونية والذكية"، مؤكدا أنه: "من أجل متابعة هذه الاتفاقات، حددنا مجموعة عمل خاصة تتألف من ممثلين عن الجانبين لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة".
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