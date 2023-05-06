https://sputnikarabic.ae/20230506/وزير-الاتصالات-الإيراني-سنساعد-سوريا-في-صنع-أقمار-صناعية-1076724999.html

وزير الاتصالات الإيراني: سنساعد سوريا في صنع أقمار صناعية

وزير الاتصالات الإيراني: سنساعد سوريا في صنع أقمار صناعية

صرح وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، بأن طهران ستساعد سوريا على صنع الأقمار الصناعية اللازمة في مجال الاتصالات. 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T12:38+0000

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وقال زارع بور في تصريح لوكالة "إرنا"، بشأن تعاون وزارة لاتصالات الإيرانية مع نظيرتها السورية: "خلال هذه الزيارة، تم التوقيع على مذكرة تعاون مع الجانب السوري، ومن أجل تنفيذه عقد اجتماع عمل مع وزير الاتصالات السوري ومساعديه".وفي الإشارة إلى تفاصيل التعاون، أوضح الوزير الإيراني بأنها تشمل "توفير البيانات الفضائية التي لدينا إلى صنع الأقمار الصناعية التي تحتاجها سوريا. نحن والحمد لله، لدينا القدرة على القيام بذلك اذ تعد إيران من بين الدول العشر التي لديها القدرة على بناء وإطلاق أقمار صناعية في العالم في طبقة "LIU".وتابع: "أبرمت اتفاقيات جيدة في مجال تصميم الخدمات الرقمية وإتاحة تجارب الجمهورية الإسلامية بما يتماشى مع تصميم الحكومة الإلكترونية والذكية"، مؤكدا أنه: "من أجل متابعة هذه الاتفاقات، حددنا مجموعة عمل خاصة تتألف من ممثلين عن الجانبين لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة".

https://sputnikarabic.ae/20230505/الرئيس-الإيراني-الزيارة-إلى-سوريا-نقطة-تحول-في-تطور-العلاقات-بين-البلدين-1076696140.html

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