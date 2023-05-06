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https://sputnikarabic.ae/20230506/وفد-برلماني-أوروبي-يدعو-من-لبنان-إلى-إنزال-عقوبات-صارمة-بحق-جميع-المتورطين-في-الفساد-1076725819.html
وفد برلماني أوروبي يدعو من لبنان إلى إنزال عقوبات صارمة بحق جميع المتورطين في الفساد
وفد برلماني أوروبي يدعو من لبنان إلى إنزال عقوبات صارمة بحق جميع المتورطين في الفساد
أنهى الوفد البرلماني الأوروبي زيارته لبيروت، اليوم السبت، وأصدر بياناً نشر على وسائل الإعلام اللبنانية. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T13:04+0000
2023-05-06T13:04+0000
العالم
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وأكد الوفد، في سياق البيان، على ضرورة مساعدة لبنان في الخروج من الهوة، وإنقاذ ديمقراطيّته وشعبه قبل فوات الأوان، لافتاً إلى أن مهمّته في لبنان، جاءت من أجل تعزيز مكافحة الفساد والعمل لتنفيذ عقوبات صارمة بحق جميع المتورطين فيه.وأعلن الوفد في بيانه أن "أوروبا يجب أن تُساعد لبنان على الخروج من الهوة، وإنقاذ ديمقراطيّته وشعبه قبل فوات الأوان، وأن وفدنا من أعضاء البرلمان الأوروبي سافر إلى لبنان في مهمّة من أجل تعزيز مكافحة الفساد".وأضاف: "في ما يتعلّق بجريمة مرفأ بيروت، يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقلّ في الأسباب وتحديد المسؤولين عن الانفجار الذي أودى بحياة وجرح آلاف الأبرياء".وشدد الوفد على أنّه "لا يمكننا القبول بالإفلات من العقاب وهذا يبدأ باحترام العدالة المستقلة".ودعا الوفد المؤسسات الأوروبية إلى "البدء في تنفيذ عقوبات صارمة ضد السياسيين ورجال الأعمال والمصرفيين الفاسدين وجميع المتورطين في فساد واسع النطاق وعرقلة الحياة ديمقراطية البلد".هذا والتقى الوفد البرلماني الأوروبي عدداً من الكتل السياسية الوازنة (التيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي) وأطلعوا على آرائهم في الملفات اللبنانية الحساسة.ويذكر أن الوفد الأوروبي هو من كتلة الوسط التي تتألف من نواب ينتمون إلى حزب رئيس جمهورية فرنسا ايمانويل ماكرون، وضم الوفد رئيس الحكومة الروماني السابق النائب في الاتحاد الأوروبي داسيان سيولوس، والمسؤول عن الملف اللبناني في الاتحاد الأوروبي النائب كريستوف غرودلر، وعضو لجنة الخارجية الفرنسية النائبة صاليما يانبو، النائب جورجيوس كريستوس الصحافي المناهض للفساد.
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العالم
العالم

وفد برلماني أوروبي يدعو من لبنان إلى إنزال عقوبات صارمة بحق جميع المتورطين في الفساد

13:04 GMT 06.05.2023
© Sputnik . Abed.K Bayتظاهرة أمام البرلمان في بيروت "لبنان على حافة الارتطام الفعلي وندق ناقوس الخطر"
تظاهرة أمام البرلمان في بيروت لبنان على حافة الارتطام الفعلي وندق ناقوس الخطر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
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أنهى الوفد البرلماني الأوروبي زيارته لبيروت، اليوم السبت، وأصدر بياناً نشر على وسائل الإعلام اللبنانية.
وأكد الوفد، في سياق البيان، على ضرورة مساعدة لبنان في الخروج من الهوة، وإنقاذ ديمقراطيّته وشعبه قبل فوات الأوان، لافتاً إلى أن مهمّته في لبنان، جاءت من أجل تعزيز مكافحة الفساد والعمل لتنفيذ عقوبات صارمة بحق جميع المتورطين فيه.
وأعلن الوفد في بيانه أن "أوروبا يجب أن تُساعد لبنان على الخروج من الهوة، وإنقاذ ديمقراطيّته وشعبه قبل فوات الأوان، وأن وفدنا من أعضاء البرلمان الأوروبي سافر إلى لبنان في مهمّة من أجل تعزيز مكافحة الفساد".
وأضاف: "في ما يتعلّق بجريمة مرفأ بيروت، يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقلّ في الأسباب وتحديد المسؤولين عن الانفجار الذي أودى بحياة وجرح آلاف الأبرياء".
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وشدد الوفد على أنّه "لا يمكننا القبول بالإفلات من العقاب وهذا يبدأ باحترام العدالة المستقلة".
ودعا الوفد المؤسسات الأوروبية إلى "البدء في تنفيذ عقوبات صارمة ضد السياسيين ورجال الأعمال والمصرفيين الفاسدين وجميع المتورطين في فساد واسع النطاق وعرقلة الحياة ديمقراطية البلد".
هذا والتقى الوفد البرلماني الأوروبي عدداً من الكتل السياسية الوازنة (التيار الوطني الحر، وحزب القوات اللبنانية والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي) وأطلعوا على آرائهم في الملفات اللبنانية الحساسة.

ويذكر أن الوفد الأوروبي هو من كتلة الوسط التي تتألف من نواب ينتمون إلى حزب رئيس جمهورية فرنسا ايمانويل ماكرون، وضم الوفد رئيس الحكومة الروماني السابق النائب في الاتحاد الأوروبي داسيان سيولوس، والمسؤول عن الملف اللبناني في الاتحاد الأوروبي النائب كريستوف غرودلر، وعضو لجنة الخارجية الفرنسية النائبة صاليما يانبو، النائب جورجيوس كريستوس الصحافي المناهض للفساد.
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