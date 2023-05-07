عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230507/آثار-عرق-بشري-تكشف-عن-عمر-قلادة-أثرية-1076762684.html
آثار عرق بشري تكشف عن عمر قلادة أثرية
آثار عرق بشري تكشف عن عمر قلادة أثرية
كشف العلماء عن عمر قلادة أثرية من خلال تحليل آثار عَرَق بشري عليها بفضل تقنية جديدة لاستخراج الحمض النووي. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T14:24+0000
2023-05-07T14:24+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102253/43/1022534314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_97e3e5e3219aaec774689e4c643072d7.jpg
وقالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إن القلادة مصنوعة من سن غزال ويبلغ عمرها 20 ألف سنة، وبعد تحليل آثار العرق عليها تم تحديد تاريخ صنعها كما توصل العلماء إلى معلومات عن صاحبتها.يشار إلى أن هذه القلادة الأثرية عبارة عن قرص مسطح يبلغ طوله سنتيمترين ونصف سنتيمتر، يتخلله ثقب يتيح وضعه كقلادة، وهو منحوت من سن أحد أكبر أنواع الغزلان.وكشف الباحثون من معهد "ماكس بلانك" عن أن القلادة كانت ملكا لامرأة قبل نحو 20 ألف سنة، وأضافوا أن القطع المصنوعة من الحجارة والعظام والأسنان، لها أهمية في فهم نهج الإنسان في العيش والسلوك والثقافة في العصر الجليدي قبل أكثر من 12 ألف عام.واستخدم الفريق البحثي تقنية غير مضرّة للقطعة، بهدف استخراج الحمض النووي من على القلادة التي عُثر عليها في كهف دينيسوفا السيبيري المشهور باحتوائه على عدد من الأنواع البشرية منذ نحو 300 ألف عام.وفي وقت سابق، أفادت التقنيات المتعلقة بالحمض النووي العلماء في اكتشاف ظاهرة غريبة تتعرض لها النجوم، بعد أن قاموا بإنشاء ما وصف بـ"خريطة الحمض النووي" للكون.واكتشف العلماء ظاهرة "الزلازل النجمية"، المعروفة باسم "التذبذبات غير الشعاعية"، بواسطة مهمة "Gaia" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، بقيادة علماء في جامعة كامبريدج.ورصد الاكتشاف غير المتوقع في أحدث بيانات المرصد، والتي وصفها العلماء بـ"الكنز"، حيث تتضمن تفاصيل جديدة ومحسنة لما يقرب من ملياري نجم في مجرة ​​درب التبانة.
https://sputnikarabic.ae/20230426/اكتشاف-30-ألف-فيروس-جديد-مختبئ-في-الحمض-النووي-للميكروبات-1076304990.html
https://sputnikarabic.ae/20221025/النجم-النيوتروني-الأخف-والبنية-غير-الصلبة-للدماغ-ومحركات-كهرباء-الحمض-النووي-1069471137.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102253/43/1022534314_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc342a7619758fd486ad8b1f3c7576c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات, الأخبار
علوم, منوعات, الأخبار

آثار عرق بشري تكشف عن عمر قلادة أثرية

14:24 GMT 07.05.2023
© Fotolia / DigitalGeneticsالحمض النووي
الحمض النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Fotolia / DigitalGenetics
تابعنا عبرTelegram
كشف العلماء عن عمر قلادة أثرية من خلال تحليل آثار عَرَق بشري عليها بفضل تقنية جديدة لاستخراج الحمض النووي.
وقالت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية إن القلادة مصنوعة من سن غزال ويبلغ عمرها 20 ألف سنة، وبعد تحليل آثار العرق عليها تم تحديد تاريخ صنعها كما توصل العلماء إلى معلومات عن صاحبتها.
يشار إلى أن هذه القلادة الأثرية عبارة عن قرص مسطح يبلغ طوله سنتيمترين ونصف سنتيمتر، يتخلله ثقب يتيح وضعه كقلادة، وهو منحوت من سن أحد أكبر أنواع الغزلان.
حمض نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2023
وسائط متعددة
اكتشاف 30 ألف فيروس جديد مختبئ في الحمض النووي للميكروبات
26 أبريل, 10:32 GMT
وكشف الباحثون من معهد "ماكس بلانك" عن أن القلادة كانت ملكا لامرأة قبل نحو 20 ألف سنة، وأضافوا أن القطع المصنوعة من الحجارة والعظام والأسنان، لها أهمية في فهم نهج الإنسان في العيش والسلوك والثقافة في العصر الجليدي قبل أكثر من 12 ألف عام.
واستخدم الفريق البحثي تقنية غير مضرّة للقطعة، بهدف استخراج الحمض النووي من على القلادة التي عُثر عليها في كهف دينيسوفا السيبيري المشهور باحتوائه على عدد من الأنواع البشرية منذ نحو 300 ألف عام.
النجم النيوتروني الأخف والبنية غير الصلبة للدماغ ومحركات كهرباء الحمض النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2022
راديو
النجم النيوتروني الأخف والبنية غير الصلبة للدماغ ومحركات كهرباء الحمض النووي
25 أكتوبر 2022, 15:39 GMT
وفي وقت سابق، أفادت التقنيات المتعلقة بالحمض النووي العلماء في اكتشاف ظاهرة غريبة تتعرض لها النجوم، بعد أن قاموا بإنشاء ما وصف بـ"خريطة الحمض النووي" للكون.
واكتشف العلماء ظاهرة "الزلازل النجمية"، المعروفة باسم "التذبذبات غير الشعاعية"، بواسطة مهمة "Gaia" التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، بقيادة علماء في جامعة كامبريدج.
ورصد الاكتشاف غير المتوقع في أحدث بيانات المرصد، والتي وصفها العلماء بـ"الكنز"، حيث تتضمن تفاصيل جديدة ومحسنة لما يقرب من ملياري نجم في مجرة ​​درب التبانة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала