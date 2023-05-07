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https://sputnikarabic.ae/20230507/إعلام-أمريكا-والسعودية-ودول-أخرى-تبحث-تدشين-سكة-حديد-لربط-الشرق-الأوسط-بالهند-1076746354.html
إعلام: أمريكا والسعودية ودول أخرى تبحث تدشين سكة حديد لربط الشرق الأوسط بالهند
إعلام: أمريكا والسعودية ودول أخرى تبحث تدشين سكة حديد لربط الشرق الأوسط بالهند
زعمت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات والهند تناقش تدشين سكة حديد لربط منطقة الشرق الأوسط بالهند. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T08:20+0000
2023-05-07T08:20+0000
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وادعى الموقع الإلكتروني "أكسيوس"، صباح اليوم الأحد، أن مستشاري الأمن القومي من البلدان الأربعة (أمريكا والسعودية والإمارات والهند) سيناقشون مشروع بنية تحتية تربط دول الخليج وبعض دول العربية بشبكة سكك حديدية مع الهند.ونقل الموقع عن مصادر مطلعة ـ لم يذكرها ـ أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي وصل إلى المملكة، أمس السبت، سيجتمع مع نظرائه السعوديين والإماراتيين والهنود، اليوم، الأحد لمناقشة مشروع السكك الحديدية وقضايا وملفات إقليمية ودولية أخرى.وأفاد الموقع بأن فكرة مشروع ربط دول الخليج وبعض الدول العربية بالهند بشبكة من السكك الحديدية قد ظهرت خلال المحادثات التي عقدت خلال الأشهر الـ 18 الماضية في منتدى "مجموعة آي 2 يو 2" (I2U2)، وهو المنتدى الذي يضم إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة والإمارات والهند.وأكد الموقع الإلكتروني الأمريكي أن هذا المنتدى "مجموعة آي 2 يو 2" (I2U2)، قد تأسس في العام 2021 ويعزى الهدف منه إلى مناقشة مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن مشروع السكك الحديدية هو هدف أمريكي في منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد نفوذ الصين في المنطقة، في الفترة الأخيرة، بدعوى أن تلك المنطقة تعدا جزءا رئيسيا من رؤية الصين للحزام والطريق.وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن إسرائيل، في العام الماضي وخلال اجتماعات لهذا المنتدى، قد طرحت فكرة مشروع تدشين خط سكك حديدية لخدمة دول المنطقة ولاستخدام خبرة الهند في مشاريع البنية التحتية الكبيرة، لافتا إلى أن إسرائيل ليست جزءا من هذا المشروع، في الوقت الحالي، ولكنها قد تنضم إليه في المستقبل حال تحقيق تقدم في الجهود المبذولة للتطبيع مع دول المنطقة، ويقصد بها السعودية.وشدد الموقع على أن كلا من السفارات السعودية والإماراتية والهندية في واشنطن لم ترد على طلباته للتعليق على ما أفادت به المصادر المطلعة، التي لم يذكرها.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد أكدت، يوم الجمعة، أن سوليفان قد تحدث مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وكذلك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبر الفيديو، وأكد لهما أنه سيزور السعودية في نهاية هذا الأسبوع.ونقلت الصحيفة العبرية عن سوليفان أن البيت الأبيض يعكف على صفقة تدفع قدما اتفاقا لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، مضيفة أن المسؤول الأمريكي لم يرغب في إضافة المزيد من التفاصيل.وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن هناك ملفين سيناقشهما سوليفان خلال زيارته المرتقبة للمملكة، وهي محاولة الدفع قدما للتطبيع بين تل أبيب والرياض، والملف النووي الإيراني.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أنه سيزور السعودية مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع قادتها. وجاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس الخميس، أمام معهد "واشنطن إنستيتيوت" تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.
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https://sputnikarabic.ae/20230415/مسؤولو-البيت-الأبيض-يجرون-محادثات-بناءة-مع-السعودية-1075961068.html
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إعلام: أمريكا والسعودية ودول أخرى تبحث تدشين سكة حديد لربط الشرق الأوسط بالهند

08:20 GMT 07.05.2023
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إطلاق قطار الشحن على جسر القرم، 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
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زعمت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والإمارات والهند تناقش تدشين سكة حديد لربط منطقة الشرق الأوسط بالهند.
وادعى الموقع الإلكتروني "أكسيوس"، صباح اليوم الأحد، أن مستشاري الأمن القومي من البلدان الأربعة (أمريكا والسعودية والإمارات والهند) سيناقشون مشروع بنية تحتية تربط دول الخليج وبعض دول العربية بشبكة سكك حديدية مع الهند.
ونقل الموقع عن مصادر مطلعة ـ لم يذكرها ـ أن جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الذي وصل إلى المملكة، أمس السبت، سيجتمع مع نظرائه السعوديين والإماراتيين والهنود، اليوم، الأحد لمناقشة مشروع السكك الحديدية وقضايا وملفات إقليمية ودولية أخرى.
وأفاد الموقع بأن فكرة مشروع ربط دول الخليج وبعض الدول العربية بالهند بشبكة من السكك الحديدية قد ظهرت خلال المحادثات التي عقدت خلال الأشهر الـ 18 الماضية في منتدى "مجموعة آي 2 يو 2" (I2U2)، وهو المنتدى الذي يضم إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة والإمارات والهند.
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وأكد الموقع الإلكتروني الأمريكي أن هذا المنتدى "مجموعة آي 2 يو 2" (I2U2)، قد تأسس في العام 2021 ويعزى الهدف منه إلى مناقشة مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن مشروع السكك الحديدية هو هدف أمريكي في منطقة الشرق الأوسط في ظل تزايد نفوذ الصين في المنطقة، في الفترة الأخيرة، بدعوى أن تلك المنطقة تعدا جزءا رئيسيا من رؤية الصين للحزام والطريق.
وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن إسرائيل، في العام الماضي وخلال اجتماعات لهذا المنتدى، قد طرحت فكرة مشروع تدشين خط سكك حديدية لخدمة دول المنطقة ولاستخدام خبرة الهند في مشاريع البنية التحتية الكبيرة، لافتا إلى أن إسرائيل ليست جزءا من هذا المشروع، في الوقت الحالي، ولكنها قد تنضم إليه في المستقبل حال تحقيق تقدم في الجهود المبذولة للتطبيع مع دول المنطقة، ويقصد بها السعودية.
وشدد الموقع على أن كلا من السفارات السعودية والإماراتية والهندية في واشنطن لم ترد على طلباته للتعليق على ما أفادت به المصادر المطلعة، التي لم يذكرها.
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وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد أكدت، يوم الجمعة، أن سوليفان قد تحدث مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، وكذلك مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عبر الفيديو، وأكد لهما أنه سيزور السعودية في نهاية هذا الأسبوع.
ونقلت الصحيفة العبرية عن سوليفان أن البيت الأبيض يعكف على صفقة تدفع قدما اتفاقا لتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، مضيفة أن المسؤول الأمريكي لم يرغب في إضافة المزيد من التفاصيل.
وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن هناك ملفين سيناقشهما سوليفان خلال زيارته المرتقبة للمملكة، وهي محاولة الدفع قدما للتطبيع بين تل أبيب والرياض، والملف النووي الإيراني.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أنه سيزور السعودية مطلع الأسبوع لإجراء محادثات مع قادتها. وجاء ذلك في كلمة ألقاها، أمس الخميس، أمام معهد "واشنطن إنستيتيوت" تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.
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