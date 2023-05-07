https://sputnikarabic.ae/20230507/إعلام-السلاح-الأمريكي-المعجزة-غير-فعال-ضد-روسيا-1076749619.html
إعلام: "السلاح الأمريكي المعجزة" غير فعال ضد روسيا
إعلام: "السلاح الأمريكي المعجزة" غير فعال ضد روسيا
أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا "سلاحها المعجزة"، لكنه لم ينجح ضد روسيا. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T09:38+0000
2023-05-07T09:38+0000
2023-05-07T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كتب المحلل الجيوسياسي والعسكري المستقل دراغو بوسنيتش أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، كانت الدعاية الغربية تحاول إقناع المجتمع الدولي بأن كييف قادرة على هزيمة روسيا. وفقًا لدراغو بوسنيش، على خلفية هذه التوقعات المتفائلة، أصبح من الصعب على قادة الناتو إخفاء قلقهم بشأن الوضع الحقيقي في المنطقة.اعترف رايموند أندريجاك، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، منذ بعض الوقت أنه أصبح من الصعب على الغرب دعم أوكرانيا. هذه الأخيرة تحتاج للكثير من الذخيرة، والولايات المتحدة وحلفاؤها ليس لديهم مثل هذه الكميات. في هذا الصدد، فإن الآفاق بالنسبة لأوكرانيا لا تبدو جيدة، حسب موقع "بوليت روس".في حين أن وسائل الإعلام الغربية كانت تتحدث على نطاق واسع عن نجاحات "هيمارس"، إلا أن هذه الأسلحة أظهرت في الواقع فعالية محدودة للغاية. تم اعتراض معظم الصواريخ من أنظمة الدفاع الجوي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، نجحت القوات الجوية الروسية في تحييد منصات الإطلاق الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-صواريخ-هيمارس-ومسيرات-أوكرانية-فوق-دونباس-1075947223.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
إعلام: "السلاح الأمريكي المعجزة" غير فعال ضد روسيا
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أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا "سلاحها المعجزة"، لكنه لم ينجح ضد روسيا.
كتب المحلل الجيوسياسي والعسكري المستقل دراغو بوسنيتش أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، كانت الدعاية الغربية تحاول إقناع المجتمع الدولي بأن كييف قادرة على هزيمة روسيا. وفقًا لدراغو بوسنيش، على خلفية هذه التوقعات المتفائلة، أصبح من الصعب على قادة الناتو إخفاء قلقهم بشأن الوضع الحقيقي في المنطقة.
يشير أحد خبراء صحيفة "InfoBrics" إلى أن "الجنرال البولندي رفيع المستوى رايموند أندريجاك قال أخيرا إن الوضع لا يبدو جيدًا بالنسبة لكييف".
اعترف رايموند أندريجاك، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، منذ بعض الوقت أنه أصبح من الصعب على الغرب دعم أوكرانيا. هذه الأخيرة تحتاج للكثير من الذخيرة، والولايات المتحدة وحلفاؤها ليس لديهم مثل هذه الكميات. في هذا الصدد، فإن الآفاق بالنسبة لأوكرانيا لا تبدو جيدة، حسب موقع "بوليت روس".
يعتقد المحلل أن استخدام أنظمة الصواريخ المدفعية الأمريكية "هيمارس" أحبط كلا من آمال كييف والغرب، حيث كان يتم عرض هيمارس دائما على أنه "سلاح رهيب" قادر على قلب مسار الصراع. ومع ذلك، في الواقع، فإن هذا "السلاح المعجزة" لم يثبت ما كان يقال عنه.
في حين أن وسائل الإعلام الغربية كانت تتحدث على نطاق واسع عن نجاحات "هيمارس"، إلا أن هذه الأسلحة أظهرت في الواقع فعالية محدودة للغاية. تم اعتراض معظم الصواريخ من أنظمة الدفاع الجوي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، نجحت القوات الجوية الروسية في تحييد منصات الإطلاق الأمريكية.