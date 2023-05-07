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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230507/إعلام-السلاح-الأمريكي-المعجزة-غير-فعال-ضد-روسيا-1076749619.html
إعلام: "السلاح الأمريكي المعجزة" غير فعال ضد روسيا
إعلام: "السلاح الأمريكي المعجزة" غير فعال ضد روسيا
أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا "سلاحها المعجزة"، لكنه لم ينجح ضد روسيا. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T09:38+0000
2023-05-07T09:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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كتب المحلل الجيوسياسي والعسكري المستقل دراغو بوسنيتش أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، كانت الدعاية الغربية تحاول إقناع المجتمع الدولي بأن كييف قادرة على هزيمة روسيا. وفقًا لدراغو بوسنيش، على خلفية هذه التوقعات المتفائلة، أصبح من الصعب على قادة الناتو إخفاء قلقهم بشأن الوضع الحقيقي في المنطقة.اعترف رايموند أندريجاك، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، منذ بعض الوقت أنه أصبح من الصعب على الغرب دعم أوكرانيا. هذه الأخيرة تحتاج للكثير من الذخيرة، والولايات المتحدة وحلفاؤها ليس لديهم مثل هذه الكميات. في هذا الصدد، فإن الآفاق بالنسبة لأوكرانيا لا تبدو جيدة، حسب موقع "بوليت روس".في حين أن وسائل الإعلام الغربية كانت تتحدث على نطاق واسع عن نجاحات "هيمارس"، إلا أن هذه الأسلحة أظهرت في الواقع فعالية محدودة للغاية. تم اعتراض معظم الصواريخ من أنظمة الدفاع الجوي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، نجحت القوات الجوية الروسية في تحييد منصات الإطلاق الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230415/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-صواريخ-هيمارس-ومسيرات-أوكرانية-فوق-دونباس-1075947223.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

إعلام: "السلاح الأمريكي المعجزة" غير فعال ضد روسيا

09:38 GMT 07.05.2023
© AP Photo / Roman Koksarovراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Roman Koksarov
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أعطت الولايات المتحدة أوكرانيا "سلاحها المعجزة"، لكنه لم ينجح ضد روسيا.
كتب المحلل الجيوسياسي والعسكري المستقل دراغو بوسنيتش أنه منذ بداية الأزمة الأوكرانية، كانت الدعاية الغربية تحاول إقناع المجتمع الدولي بأن كييف قادرة على هزيمة روسيا. وفقًا لدراغو بوسنيش، على خلفية هذه التوقعات المتفائلة، أصبح من الصعب على قادة الناتو إخفاء قلقهم بشأن الوضع الحقيقي في المنطقة.
بانتسير-إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط صواريخ "هيمارس" ومسيرات أوكرانية فوق دونباس
15 أبريل, 11:50 GMT

يشير أحد خبراء صحيفة "InfoBrics" إلى أن "الجنرال البولندي رفيع المستوى رايموند أندريجاك قال أخيرا إن الوضع لا يبدو جيدًا بالنسبة لكييف".

اعترف رايموند أندريجاك، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، منذ بعض الوقت أنه أصبح من الصعب على الغرب دعم أوكرانيا. هذه الأخيرة تحتاج للكثير من الذخيرة، والولايات المتحدة وحلفاؤها ليس لديهم مثل هذه الكميات. في هذا الصدد، فإن الآفاق بالنسبة لأوكرانيا لا تبدو جيدة، حسب موقع "بوليت روس".

يعتقد المحلل أن استخدام أنظمة الصواريخ المدفعية الأمريكية "هيمارس" أحبط كلا من آمال كييف والغرب، حيث كان يتم عرض هيمارس دائما على أنه "سلاح رهيب" قادر على قلب مسار الصراع. ومع ذلك، في الواقع، فإن هذا "السلاح المعجزة" لم يثبت ما كان يقال عنه.

في حين أن وسائل الإعلام الغربية كانت تتحدث على نطاق واسع عن نجاحات "هيمارس"، إلا أن هذه الأسلحة أظهرت في الواقع فعالية محدودة للغاية. تم اعتراض معظم الصواريخ من أنظمة الدفاع الجوي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، نجحت القوات الجوية الروسية في تحييد منصات الإطلاق الأمريكية.
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