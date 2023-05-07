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https://sputnikarabic.ae/20230507/إعلام-غربي-هجوم-كييف-المضاد-يمهد-الطريق-للحوار-مع-روسيا-1076753106.html
إعلام غربي: هجوم كييف المضاد "يمهد الطريق" للحوار مع روسيا
إعلام غربي: هجوم كييف المضاد "يمهد الطريق" للحوار مع روسيا
أعرب مسؤولون غربيون عن اعتقادهم بأن الهجوم المضاد المحتمل من طرف أوكرانيا يمكن أن "يمهد الطريق" للمفاوضات مع موسكو بحلول نهاية العام. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T11:41+0000
2023-05-07T11:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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رجح مسؤولون أوروبيون وأمريكيون لوسائل إعلام غربية اليوم الأحد مساعدة الصين في جذب روسيا إلى الحوار، فقد يمهد هجوم الربيع المضاد المخطط له في أوكرانيا المسرح لإجراء محادثات بين كييف وموسكو بحلول نهاية العام.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "الاستعداد لـ "تشجيع" المحادثات والسعي لدور الصين فيها يمثل تحولا في تفكير الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، التي تشكك في أي مشاركة لبكين".ووفقًا لمسؤولين أوروبيين، فإن مجلس الأمن القومي الأمريكي يؤيد إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في حين أن وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية أكثر "تشككًا"، حيث يرغبان في النظر في هجوم كييف المضاد.
https://sputnikarabic.ae/20230507/لانتسيت-الروسية-تدمر-نظام-الدفاع-الجوي-الأمريكي-أفينجر-المقدم-حديثا-لأوكرانيا-1076751195.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام غربي: هجوم كييف المضاد "يمهد الطريق" للحوار مع روسيا

11:41 GMT 07.05.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022
 جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في قصر دولما بهجة في اسطنبول، تركيا 29 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . POOL
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أعرب مسؤولون غربيون عن اعتقادهم بأن الهجوم المضاد المحتمل من طرف أوكرانيا يمكن أن "يمهد الطريق" للمفاوضات مع موسكو بحلول نهاية العام.
رجح مسؤولون أوروبيون وأمريكيون لوسائل إعلام غربية اليوم الأحد مساعدة الصين في جذب روسيا إلى الحوار، فقد يمهد هجوم الربيع المضاد المخطط له في أوكرانيا المسرح لإجراء محادثات بين كييف وموسكو بحلول نهاية العام.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "الاستعداد لـ "تشجيع" المحادثات والسعي لدور الصين فيها يمثل تحولا في تفكير الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، التي تشكك في أي مشاركة لبكين".
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
"لانتسيت" الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي الأمريكي "أفينجر" المقدم حديثا لأوكرانيا
10:21 GMT

ونقل الإعلام عن المسؤولين أن هذا النهج يقوم على الاعتقاد بأن أيا من الجانبين غير قادر على مواصلة القتال إلى أجل غير مسمى وأن استعداد بكين لأداء دور في مفاوضات السلام الدولية يجب اختباره.

ووفقًا لمسؤولين أوروبيين، فإن مجلس الأمن القومي الأمريكي يؤيد إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في حين أن وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية أكثر "تشككًا"، حيث يرغبان في النظر في هجوم كييف المضاد.
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