https://sputnikarabic.ae/20230507/إعلام-غربي-هجوم-كييف-المضاد-يمهد-الطريق-للحوار-مع-روسيا-1076753106.html
إعلام غربي: هجوم كييف المضاد "يمهد الطريق" للحوار مع روسيا
إعلام غربي: هجوم كييف المضاد "يمهد الطريق" للحوار مع روسيا
أعرب مسؤولون غربيون عن اعتقادهم بأن الهجوم المضاد المحتمل من طرف أوكرانيا يمكن أن "يمهد الطريق" للمفاوضات مع موسكو بحلول نهاية العام. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T11:41+0000
2023-05-07T11:41+0000
2023-05-07T11:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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رجح مسؤولون أوروبيون وأمريكيون لوسائل إعلام غربية اليوم الأحد مساعدة الصين في جذب روسيا إلى الحوار، فقد يمهد هجوم الربيع المضاد المخطط له في أوكرانيا المسرح لإجراء محادثات بين كييف وموسكو بحلول نهاية العام.وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "الاستعداد لـ "تشجيع" المحادثات والسعي لدور الصين فيها يمثل تحولا في تفكير الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، التي تشكك في أي مشاركة لبكين".ووفقًا لمسؤولين أوروبيين، فإن مجلس الأمن القومي الأمريكي يؤيد إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في حين أن وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية أكثر "تشككًا"، حيث يرغبان في النظر في هجوم كييف المضاد.
https://sputnikarabic.ae/20230507/لانتسيت-الروسية-تدمر-نظام-الدفاع-الجوي-الأمريكي-أفينجر-المقدم-حديثا-لأوكرانيا-1076751195.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام غربي: هجوم كييف المضاد "يمهد الطريق" للحوار مع روسيا
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أعرب مسؤولون غربيون عن اعتقادهم بأن الهجوم المضاد المحتمل من طرف أوكرانيا يمكن أن "يمهد الطريق" للمفاوضات مع موسكو بحلول نهاية العام.
رجح مسؤولون أوروبيون وأمريكيون لوسائل إعلام غربية اليوم الأحد مساعدة الصين في جذب روسيا إلى الحوار، فقد يمهد هجوم الربيع المضاد المخطط له في أوكرانيا المسرح لإجراء محادثات بين كييف وموسكو بحلول نهاية العام.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن "الاستعداد لـ "تشجيع" المحادثات والسعي لدور الصين فيها يمثل تحولا في تفكير الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، التي تشكك في أي مشاركة لبكين".
ونقل الإعلام عن المسؤولين أن هذا النهج يقوم على الاعتقاد بأن أيا من الجانبين غير قادر على مواصلة القتال إلى أجل غير مسمى وأن استعداد بكين لأداء دور في مفاوضات السلام الدولية يجب اختباره.
ووفقًا لمسؤولين أوروبيين، فإن مجلس الأمن القومي الأمريكي يؤيد إجراء مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا
، في حين أن وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية أكثر "تشككًا"، حيث يرغبان في النظر في هجوم كييف المضاد.