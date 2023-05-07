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https://sputnikarabic.ae/20230507/إعلام-غربي-يحذر-بولندا-من-استفزاز-روسيا-1076764663.html
إعلام غربي يحذر بولندا من استفزاز روسيا
إعلام غربي يحذر بولندا من استفزاز روسيا
اعتبرت وسائل إعلام غربية أن بولندا تستفز روسيا بكل الطرق الممكنة نحو مواجهة عسكرية، الأمر الذي سيؤدي إلى "عواقب وخيمة". 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T15:22+0000
2023-05-07T15:22+0000
روسيا
بولندا
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وكتب الصحفي النمساوي رونالد بارازون في صحيفة "دويتش فيرشافتس ناخيرشتن"، الاستيلاء على مبنى المدرسة التابعة للسفارة الروسية في وارسو يهدف فقط إلى "إثارة سخط موسكو".ووفقًا لبارازون، فإن حلفاء بولندا لا يفهمون ما هي اللعبة الخطيرة التي بدأتها وارسو، ودعا بارازون السياسيين الأوروبيين والأمريكيين إلى الاستيقاظ ووقف إثارة الحروب.وقال بارازون: إن "التاريخ يظهر أن الاشتباك يمكن أن يحتدم في أي لحظة، واستشهد بأزمة الكاريبي كمثال، عندما كان العالم على وشك حرب نووية بسبب المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي".
https://sputnikarabic.ae/20230507/سوخوي--35-روسية-تعترض-طائرة-بولندية-في-البحر-الأسود-1076762437.html
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روسيا, بولندا
روسيا, بولندا

إعلام غربي يحذر بولندا من استفزاز روسيا

15:22 GMT 07.05.2023
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Pesnyaالعرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد النصر
العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ70 لعيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . Host photo agency / Vladimir Pesnya
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اعتبرت وسائل إعلام غربية أن بولندا تستفز روسيا بكل الطرق الممكنة نحو مواجهة عسكرية، الأمر الذي سيؤدي إلى "عواقب وخيمة".
وكتب الصحفي النمساوي رونالد بارازون في صحيفة "دويتش فيرشافتس ناخيرشتن"، الاستيلاء على مبنى المدرسة التابعة للسفارة الروسية في وارسو يهدف فقط إلى "إثارة سخط موسكو".

ستؤدي (تصرفات بولندا) إلى حرب عالمية جديدة وإلى موت الملايين، وتدمير المدن، وستصبح معظم الأراضي غير صالحة للسكن، وهذا لن يحقق النصر لدعاة الحرب البولنديين.

سو 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
"سوخوي- 35" روسية تعترض طائرة بولندية في البحر الأسود
14:21 GMT
ووفقًا لبارازون، فإن حلفاء بولندا لا يفهمون ما هي اللعبة الخطيرة التي بدأتها وارسو، ودعا بارازون السياسيين الأوروبيين والأمريكيين إلى الاستيقاظ ووقف إثارة الحروب.
بالإضافة إلى ذلك، خلص الصحفي النمساوي إلى أن القادة الغربيين مخطئون عندما يعتقدون أنهم يتحكمون في مسار الأحداث في الصراع في أوكرانيا.
وقال بارازون: إن "التاريخ يظهر أن الاشتباك يمكن أن يحتدم في أي لحظة، واستشهد بأزمة الكاريبي كمثال، عندما كان العالم على وشك حرب نووية بسبب المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي".
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