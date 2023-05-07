عربي
https://sputnikarabic.ae/20230507/إيران-تختبر-بنجاح-صاروخ-فجر-5-المجهز-برأس-حراري-1076759098.html
إيران تختبر بنجاح صاروخ "فجر 5" المجهز برأس حراري
إيران تختبر بنجاح صاروخ "فجر 5" المجهز برأس حراري
أجرى الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بنجاح اختبار صاروخ فجر 5 المجهز برأس حربي حراري بنجاح في القوات البرية للحرس الثوري. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T13:20+0000
2023-05-07T13:20+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103571/31/1035713117_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_1e8bb9a57576d7760a25b1c3a9b40be9.jpg
وأفادت وكالة تسنيم الدولية، مساء اليوم الأحد، بإجراء الحرس الثوري الإيراني اختبار صاروخ "فجر 5" المجهز برأس حربي حراري بنجاح من خلال القوات البرية التابعة للحرس.وأكدت الوكالة أن صواريخ "فجر 5"، 333 ملم، وقد تم تسليم نموذجها الموجه للحرس الثوري تحت اسم صاروخ "فجر 5C"، وهو مجهزة بنموذج جديد للرؤوس الحربية ذات قوة تدميرية أكبر، تم إنتاجها من قبل خبراء منظمة الأبحاث والاكتفاء الذاتي التابعة للقوة البرية للحرس الثوري.ومن المميزات التي يتمتع بها الصاروخ الإيراني الجديد أن "لديه قوة تفجيرية تبلغ 1.5 مرة من مادة تي إن تي، بمعنى أن له نصف قطر دمار وتأثيرات حرارية أكبر، كما أن حساسيته أقل من مادة تي إن تي، مما يجعل استخدامه أكثر أمانا من الرؤوس الحربية التقليدية".ولفتت الوكالة إلى أنه هذا النوع الجديد من الرؤوس الحربية للصواريخ يعد سلاحا مناسبا لمواجهة أي "جماعات إرهابية"، خاصة في المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها، كما أنه نسخة أكثر تقدما وبعيد المدى في سلسلة صواريخ "فجر أرض-أرض".ويعمل هذا الصاروخ بالوقود الصلب ويصل مداها إلى 75 كم في نموذج المرحلة الواحدة و180 كم في النموذج المرحلتين.
https://sputnikarabic.ae/20220612/إسرائيل-تكشف-عدد-القذائف-والصواريخ-التي-سيطلقها-حزب-الله-عليها-في-الحرب-المقبلة-1063486857.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103571/31/1035713117_0:0:5120:3840_1920x0_80_0_0_7724e090d2b1f09198f9156c75c90e37.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, الحرس الثوري الإيراني
إيران, أخبار إيران, العالم, الحرس الثوري الإيراني

إيران تختبر بنجاح صاروخ "فجر 5" المجهز برأس حراري

13:20 GMT 07.05.2023
© AP Photo / Vahid Salemi / الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف)
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Vahid Salemi /
تابعنا عبرTelegram
أجرى الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بنجاح اختبار صاروخ فجر 5 المجهز برأس حربي حراري بنجاح في القوات البرية للحرس الثوري.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية، مساء اليوم الأحد، بإجراء الحرس الثوري الإيراني اختبار صاروخ "فجر 5" المجهز برأس حربي حراري بنجاح من خلال القوات البرية التابعة للحرس.
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2022
إسرائيل تكشف عدد القذائف والصواريخ التي سيطلقها "حزب الله" عليها في الحرب المقبلة
12 يونيو 2022, 15:18 GMT
وأكدت الوكالة أن صواريخ "فجر 5"، 333 ملم، وقد تم تسليم نموذجها الموجه للحرس الثوري تحت اسم صاروخ "فجر 5C"، وهو مجهزة بنموذج جديد للرؤوس الحربية ذات قوة تدميرية أكبر، تم إنتاجها من قبل خبراء منظمة الأبحاث والاكتفاء الذاتي التابعة للقوة البرية للحرس الثوري.
ومن المميزات التي يتمتع بها الصاروخ الإيراني الجديد أن "لديه قوة تفجيرية تبلغ 1.5 مرة من مادة تي إن تي، بمعنى أن له نصف قطر دمار وتأثيرات حرارية أكبر، كما أن حساسيته أقل من مادة تي إن تي، مما يجعل استخدامه أكثر أمانا من الرؤوس الحربية التقليدية".
ولفتت الوكالة إلى أنه هذا النوع الجديد من الرؤوس الحربية للصواريخ يعد سلاحا مناسبا لمواجهة أي "جماعات إرهابية"، خاصة في المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها، كما أنه نسخة أكثر تقدما وبعيد المدى في سلسلة صواريخ "فجر أرض-أرض".
ويعمل هذا الصاروخ بالوقود الصلب ويصل مداها إلى 75 كم في نموذج المرحلة الواحدة و180 كم في النموذج المرحلتين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:06 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو05:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала