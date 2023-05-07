https://sputnikarabic.ae/20230507/إيران-تختبر-بنجاح-صاروخ-فجر-5-المجهز-برأس-حراري-1076759098.html

إيران تختبر بنجاح صاروخ "فجر 5" المجهز برأس حراري

إيران تختبر بنجاح صاروخ "فجر 5" المجهز برأس حراري

أجرى الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بنجاح اختبار صاروخ فجر 5 المجهز برأس حربي حراري بنجاح في القوات البرية للحرس الثوري. 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T13:20+0000

2023-05-07T13:20+0000

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وأفادت وكالة تسنيم الدولية، مساء اليوم الأحد، بإجراء الحرس الثوري الإيراني اختبار صاروخ "فجر 5" المجهز برأس حربي حراري بنجاح من خلال القوات البرية التابعة للحرس.وأكدت الوكالة أن صواريخ "فجر 5"، 333 ملم، وقد تم تسليم نموذجها الموجه للحرس الثوري تحت اسم صاروخ "فجر 5C"، وهو مجهزة بنموذج جديد للرؤوس الحربية ذات قوة تدميرية أكبر، تم إنتاجها من قبل خبراء منظمة الأبحاث والاكتفاء الذاتي التابعة للقوة البرية للحرس الثوري.ومن المميزات التي يتمتع بها الصاروخ الإيراني الجديد أن "لديه قوة تفجيرية تبلغ 1.5 مرة من مادة تي إن تي، بمعنى أن له نصف قطر دمار وتأثيرات حرارية أكبر، كما أن حساسيته أقل من مادة تي إن تي، مما يجعل استخدامه أكثر أمانا من الرؤوس الحربية التقليدية".ولفتت الوكالة إلى أنه هذا النوع الجديد من الرؤوس الحربية للصواريخ يعد سلاحا مناسبا لمواجهة أي "جماعات إرهابية"، خاصة في المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها، كما أنه نسخة أكثر تقدما وبعيد المدى في سلسلة صواريخ "فجر أرض-أرض".ويعمل هذا الصاروخ بالوقود الصلب ويصل مداها إلى 75 كم في نموذج المرحلة الواحدة و180 كم في النموذج المرحلتين.

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