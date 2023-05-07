https://sputnikarabic.ae/20230507/اقتصاد-السعودية-ينمو-39-في-الربع-الأول-من-2023-1076745246.html
اقتصاد السعودية ينمو 3.9% في الربع الأول من 2023
اقتصاد السعودية ينمو 3.9% في الربع الأول من 2023
ذكرت إحصاءات سعودية، اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة شهد نموا في الربع الأول من العام الحالي 3.9% على أساس سنوي. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T07:19+0000
2023-05-07T07:19+0000
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وأضافت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن القطاع النفطي نما 1.3%، وغير النفطي 5.8%، والأنشطة الحكومية 4.9%.وأوضحت هيئة الإحصاء السعودية، أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية، والخدمات الحكومية.يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية حقق خلال عام 2022 نموا بنسبة 8.7% على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ 11 عاما، عندما سجل نموا بـ10% في 2011.وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2022 بـ8.5%، من النسبة السابقة عند 8%.
https://sputnikarabic.ae/20230115/السعودية-ارتفاع-معدل-التضخم-في-ديسمبر-2022-إلى-33-1072294038.html
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, العالم
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, العالم
اقتصاد السعودية ينمو 3.9% في الربع الأول من 2023
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ذكرت إحصاءات سعودية، اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة شهد نموا في الربع الأول من العام الحالي 3.9% على أساس سنوي.
وأضافت بيانات الهيئة
العامة للإحصاء في السعودية، أن القطاع النفطي نما 1.3%، وغير النفطي 5.8%، والأنشطة الحكومية 4.9%.
وأوضحت هيئة الإحصاء السعودية، أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية، والخدمات الحكومية.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية حقق خلال عام 2022 نموا بنسبة 8.7%
على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ 11 عاما، عندما سجل نموا بـ10% في 2011.
وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توقع وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2022 بـ8.5%، من النسبة السابقة عند 8%.