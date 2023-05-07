https://sputnikarabic.ae/20230507/الأردن-يرفع-الحصانة-عن-النائب-عماد-العدوان-بعد-تسلمه-من-السلطات-الإسرائيلية-1076746525.html

الأردن يرفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد تسلمه من السلطات الإسرائيلية

الأردن يرفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بعد تسلمه من السلطات الإسرائيلية

أعلن الأردن، اليوم الأحد، رفع الحصانة عن النائب الأردني عماد العدوان، الذي ‏اعتقلته السلطات الإسرائيلية بعد اتهامه بتهريب أسلحة إلى الضفة ‏الغربية‎.‎ 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T08:22+0000

2023-05-07T08:22+0000

2023-05-07T08:22+0000

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وقال رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، في تصريحات متلفزة، أنه تم رفع الحصانة عن العدوان بطلب من نيابة محكمة أمن الدولة.وقبل قليل، ذكرت وزارة الخارجية الأردنية، أنه "بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية".وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية قررت الإفراج عن النائب في البرلمان الأردني، عماد العدوان، وتسليمه إلى بلاده، اليوم.وأوضحت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام الداخلي "الشاباك"، وقررا الإفراج عن النائب الأردني، وعدم تمديد اعتقاله لفترة أخرى.وأشارت إلى أن إسرائيل قررت تسليمه إلى السلطات الأردنية لمزيد من البحث والتحقيق، في وقت لفتت القناة العبرية الـ 14، إلى أن تل أبيب قد استسلمت للضغوط التي مورست من قبل السلطات الأردنية منذ اعتقاله قبل أسبوعين.وكانت القوات الإسرائيلية اعتقلت الأسبوع قبل الماضي النائب في البرلمان الأردني عماد العدوان، والمعروف بتأييده للمقاومة الفلسطينية، وزعمت أنها عثرت في سيارته على كمية من الأسلحة والذهب كان يعتزم تهريبها إلى إسرائيل.من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن العدوان تم توقيفه من قبل السلطات الإسرائيلية عند معبر "اللنبي" المعروف بجسر الملك الحسين وذلك للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

https://sputnikarabic.ae/20230430/محكمة-إسرائيلية-تمدد-توقيف-النائب-الأردني-عماد-العدوان-8-أيام-بتهمة-التهريب-1076492630.html

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