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https://sputnikarabic.ae/20230507/الإمارات-تحتفل-بـ-47-عاما-على-توحيد-قواتها-المسلحة-ما-هي-قدرات-جيشها-في-2023-1076761697.html
الإمارات تحتفل بـمرور 47 عاما على توحيد قواتها المسلحة... ما هي قدرات جيشها في 2023؟
الإمارات تحتفل بـمرور 47 عاما على توحيد قواتها المسلحة... ما هي قدرات جيشها في 2023؟
يصنف الجيش الإماراتي في المرتبة رقم 56 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، بينما يحتل المرتبة الـ 22 بين أقوى الجيوش الأسيوية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T14:30+0000
2023-05-07T14:30+0000
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وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الجيش الإماراتي يصنف في المرتبة الـ 4 بين أقوى الجيوش في منطقة الخليج بصورة عامة بعد إيران والسعودية والعراق.أما بين دول مجلس التعاون الخليجي فيأتي تصنيف الجيش الإماراتي في المرتبة الثانية بعد السعودية.وتشير إحصائيات الموقع إلى أن تصنيف الجيش الإماراتي يجعله في المرتبة رقم 7 في الشرق الأوسط والمرتبة الـ 4 عربيا.ما هو تعداد قوات الجيش الإماراتي؟يقدر عدد سكان الإمارات بنحو 9.9 مليون نسمة، ويصل إجمالي عدد الجيش الإماراتي إلى 77 ألف فرد يشملون القوات العاملة وشبه العسكرية ولا توجد قوات احتياطية:ما هو حجم العتاد العسكري للجيش الإماراتي؟وتصنف الإمارات في المرتبة رقم 15 بين أكثر الدول إنفاقا على جيوشها ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي في 2023 بـ 25.2 مليار دولار.وتحتفل الإمارات بمرور 47 عاما على قرار توحيد قواتها المسلحة تحت علم واحد وقيادة مركزية هي القيادة العامة للقوات المسلحة في عام 1976، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.
https://sputnikarabic.ae/20230412/أقوى-10-جيوش-في-أفريقيا-وفق-موقع-ميليتيري-أفريكا-1075830232.html
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رصد عسكري, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الشرق الأوسط, العراق
رصد عسكري, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الشرق الأوسط, العراق

الإمارات تحتفل بـمرور 47 عاما على توحيد قواتها المسلحة... ما هي قدرات جيشها في 2023؟

14:30 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBقوات الجيش الإماراتي
قوات الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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يصنف الجيش الإماراتي في المرتبة رقم 56 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، بينما يحتل المرتبة الـ 22 بين أقوى الجيوش الأسيوية.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الجيش الإماراتي يصنف في المرتبة الـ 4 بين أقوى الجيوش في منطقة الخليج بصورة عامة بعد إيران والسعودية والعراق.
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أما بين دول مجلس التعاون الخليجي فيأتي تصنيف الجيش الإماراتي في المرتبة الثانية بعد السعودية.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن تصنيف الجيش الإماراتي يجعله في المرتبة رقم 7 في الشرق الأوسط والمرتبة الـ 4 عربيا.

ما هو تعداد قوات الجيش الإماراتي؟

يقدر عدد سكان الإمارات بنحو 9.9 مليون نسمة، ويصل إجمالي عدد الجيش الإماراتي إلى 77 ألف فرد يشملون القوات العاملة وشبه العسكرية ولا توجد قوات احتياطية:
65 ألف جندي عامل.
12 ألف فرد قوات شبه عسكرية.

ما هو حجم العتاد العسكري للجيش الإماراتي؟

565 طائرة حربية.
274 دبابة.
26 ألفا و196 مركبة.
124 مدفعا ذاتي الحركة.
40 راجمة صواريخ.
79 وحدة بحرية.
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وتصنف الإمارات في المرتبة رقم 15 بين أكثر الدول إنفاقا على جيوشها ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي في 2023 بـ 25.2 مليار دولار.
وتحتفل الإمارات بمرور 47 عاما على قرار توحيد قواتها المسلحة تحت علم واحد وقيادة مركزية هي القيادة العامة للقوات المسلحة في عام 1976، حسبما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.
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