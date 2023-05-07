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الجامعة العربية تعلن استئناف مشاركة سوريا في اجتماعاتها
الجامعة العربية تعلن استئناف مشاركة سوريا في اجتماعاتها
أعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T12:33+0000
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جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وانعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ختام أعمال دورة غير عادية لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الخارجية-العراقية-وزراء-الخارجية-العرب-وافقوا-على-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-1076752900.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار

الجامعة العربية تعلن استئناف مشاركة سوريا في اجتماعاتها

12:33 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 12:34 GMT 07.05.2023)
© AFP 2023 / Raad Adayleh / مقعد سوريا في الجامعة العربية
مقعد سوريا في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / Raad Adayleh /
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أعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.
جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
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وانعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ختام أعمال دورة غير عادية لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.
يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... من مع ومن ضد؟
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... من مع ومن ضد؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية... من مع ومن ضد؟
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