https://sputnikarabic.ae/20230507/الجامعة-العربية-تعلن-استئناف-مشاركة-سوريا-في-اجتماعاتها-1076756846.html
الجامعة العربية تعلن استئناف مشاركة سوريا في اجتماعاتها
الجامعة العربية تعلن استئناف مشاركة سوريا في اجتماعاتها
أعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T12:33+0000
2023-05-07T12:33+0000
2023-05-07T12:34+0000
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جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وانعقد الاجتماع برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ختام أعمال دورة غير عادية لمناقشة تطورات الوضع في سوريا.يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الخارجية-العراقية-وزراء-الخارجية-العرب-وافقوا-على-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-1076752900.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
الجامعة العربية تعلن استئناف مشاركة سوريا في اجتماعاتها
12:33 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 12:34 GMT 07.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.