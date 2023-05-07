https://sputnikarabic.ae/20230507/الجيش-السوداني-يقول-إنه-صد-هجوم-للدعم-السريع-على-قيادة-الدفاع-الجوي-1076741641.html
الجيش السوداني يقول إنه صد هجوما للدعم السريع على قيادة الدفاع الجوي
الجيش السوداني يقول إنه صد هجوما للدعم السريع على قيادة الدفاع الجوي
قال الجيش السوداني، اليوم الأحد، إن قوات الدعم السريع حاولت الهجوم على قيادة قوات الدفاع الجوي، وإن الهجوم صُد ودُمر عدد من عربات العدو، حسب بيان صادر عن قيادة... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T02:09+0000
2023-05-07T02:09+0000
2023-05-07T01:09+0000
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الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
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وأضاف الجيش السوداني أنه خلال صد الهجوم حصل على 3 عربات قتالية من قوات الدعم السريع التي فرت مخلفة عددا من القتلى.وأشار الجيش السوداني إلى استسلام سبعة من أفراد قوات الدعم السريع بالخرطوم. مضيفا أن "عناصر المليشيا المتمردة مستمرين في كسر ونهب البنوك التجارية والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، حيث نهبوا بنك التضامن الإسلامي فرع شارع السيد عبد الرحمن وبنك المال بالخرطوم، ومقر الإدارة العامة للمرور بسوبا ومزارع النفيدي"، حسب البيان.وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، الجمعة الماضي، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.وكانت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قد أصدرتا في وقت سابق، بيانا مشتركا رحبتا فيه ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.وحثت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات.ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الرابع، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.
https://sputnikarabic.ae/20230506/ارتفاع-حصيلة-القتلى-المدنيين-جراء-الاشتباكات-بالسودان-إلى-479-قتيلا-1076733683.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني يقول إنه صد هجوما للدعم السريع على قيادة الدفاع الجوي
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قال الجيش السوداني، اليوم الأحد، إن قوات الدعم السريع حاولت الهجوم على قيادة قوات الدفاع الجوي، وإن الهجوم صُد ودُمر عدد من عربات العدو، حسب بيان صادر عن قيادة القوات المسلحة.
وأضاف الجيش السوداني أنه خلال صد الهجوم حصل على 3 عربات قتالية
من قوات الدعم السريع التي فرت مخلفة عددا من القتلى.
ولفت الجيش السوداني إلى مقتل قناص أجنبي بمنطقة بحري العسكرية، لم توجد بحوزته أوراق ثبوتية لتحديد جنسيته.
وأشار الجيش السوداني إلى استسلام سبعة من أفراد قوات الدعم السريع بالخرطوم. مضيفا أن "عناصر المليشيا المتمردة مستمرين في كسر ونهب البنوك التجارية والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، حيث نهبوا بنك التضامن الإسلامي
فرع شارع السيد عبد الرحمن وبنك المال بالخرطوم، ومقر الإدارة العامة للمرور بسوبا ومزارع النفيدي"، حسب البيان.
وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، الجمعة الماضي، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.
وكانت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قد أصدرتا في وقت سابق، بيانا مشتركا رحبتا فيه ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.
وحثت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات.
ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الرابع، دون أي بوادر لحل قريب.
ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.
كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.
واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.