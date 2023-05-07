https://sputnikarabic.ae/20230507/الجيش-اللبناني-زورق-حربي-إسرائيلي-خرق-مياهنا-الإقليمية-1076745126.html
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية
أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس النافورة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T07:18+0000
2023-05-07T07:18+0000
2023-05-07T07:18+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0c/1068930450_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_42cb75bffea9c44d90a4fbb5dee93b8b.jpg
جاء هذا في بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، يوم السبت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقال البيان إنه "بتاريخ 6/5/2023 اعتبارا من الساعة 6.54 ولغاية الساعة 9.45، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة نحو 202 متراً".وأوضح البيان أنه تجري "متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".وفي أواخر العام الماضي، وقعت لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين بوساطة الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-للتعامل-مع-أي-قذائف-يتم-إطلاقها-من-لبنان-1076619431.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0c/1068930450_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_99f4418dd9c51ce0d34a9137bab9dd3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية
تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس النافورة.
جاء هذا في بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، يوم السبت، بحسب الوكالة الوطنية
للإعلام.
وقال البيان إنه "بتاريخ 6/5/2023 اعتبارا من الساعة 6.54 ولغاية الساعة 9.45، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة نحو 202 متراً".
وأوضح البيان أنه تجري "متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
وفي أواخر العام الماضي، وقعت لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
بين الجانبين بوساطة الولايات المتحدة.