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الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية
أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس النافورة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T07:18+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، يوم السبت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقال البيان إنه "بتاريخ 6/5/2023 اعتبارا من الساعة 6.54 ولغاية الساعة 9.45، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة نحو 202 متراً".وأوضح البيان أنه تجري "متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".وفي أواخر العام الماضي، وقعت لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين بوساطة الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-للتعامل-مع-أي-قذائف-يتم-إطلاقها-من-لبنان-1076619431.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي

الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية

07:18 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREYترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس النافورة.
جاء هذا في بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، يوم السبت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
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وقال البيان إنه "بتاريخ 6/5/2023 اعتبارا من الساعة 6.54 ولغاية الساعة 9.45، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة نحو 202 متراً".
وأوضح البيان أنه تجري "متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
وفي أواخر العام الماضي، وقعت لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين بوساطة الولايات المتحدة.
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