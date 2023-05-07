https://sputnikarabic.ae/20230507/الجيش-اللبناني-زورق-حربي-إسرائيلي-خرق-مياهنا-الإقليمية-1076745126.html

الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية

الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي خرق مياهنا الإقليمية

أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس النافورة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي

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جاء هذا في بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، يوم السبت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقال البيان إنه "بتاريخ 6/5/2023 اعتبارا من الساعة 6.54 ولغاية الساعة 9.45، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة نحو 202 متراً".وأوضح البيان أنه تجري "متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".وفي أواخر العام الماضي، وقعت لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين بوساطة الولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230503/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-للتعامل-مع-أي-قذائف-يتم-إطلاقها-من-لبنان-1076619431.html

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