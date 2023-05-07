https://sputnikarabic.ae/20230507/الخارجية-الإيرانية-تندد-بموقف-بعض-الحكومات-الأوروبية-من-إعدام-المعارض-حبيب-تشعب-1076765410.html

الخارجية الإيرانية تندد بموقف بعض الحكومات الأوروبية من إعدام المعارض "حبيب تشعب"

الخارجية الإيرانية تندد بموقف بعض الحكومات الأوروبية من إعدام المعارض "حبيب تشعب"

ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، على "مواقف بعض الحكومات الأوروبية بعد إعدام المعارض السويدي الإيراني الملقب بـ"حبيب أسیود"، الذي قالت طهران إنه... 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T16:06+0000

2023-05-07T16:06+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، "من المؤسف جدا أن بعض الحكومات الأوروبية بدلا من مواجهة الإرهابيين الذين يستهدفون أرواح الأبرياء ويتفاخرون صراحة بجرائمهم، يقومون بدعمهم في إجراء غير مبرر ويتعارض مع القيم الأساسية لحقوق الإنسان"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف كنعاني، أن "حبيب الله فرج الله تشعب، هو متزعم جماعة إرهابية ومسؤول عن تخطيط وتنفيذ العديد من العمليات الإجرامية مثل الهجوم الإرهابي الجبان في 2018 في مدينة أهواز، والذي أدى إلى مقتل و جرح عدد من المواطنين المظلومين والأبرياء ومنهم نساء وأطفال، وفي سجله قائمة سوداء من العنف والإرهاب وقتل الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال".وأكد أن "مثل هذه المواقف الداعمة للغرب ضد الإرهابيين ليست فقط محاولة لمنع تحقيق العدالة، بل في الواقع تشجع وتعزز ظاهرة الإرهاب الشريرة في جميع أنحاء العالم"، مشيرا أن "إيران مصممة على مسار مواجهة الإرهاب وتطبيق العدالة على الإرهابيين ولن تقصر في حقوق الشعب الإيراني وتأمين أمنه".وأدان كنعاني، "النهج المخرب لمنتهكي حقوق الإنسان"، قائلا: "إذا لم يكن لدى المدعين الأوروبيين إرادة جادة للنأي بأنفسهم عن الإرهاب وأشكاله المختلفة، لا يضاعفوا على الأقل من معاناة عائلات الضحايا من خلال مواقفهم الداعمة للإرهابيين".وكان وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أدان "إعدام المعارض السويدي الإيراني حبيب أسیود"، وقال إن "عقوبة الإعدام عقوبة لا إنسانية ولا رجعة فيها، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي، تدين تطبيقها في جميع الظروف"، على حد قوله.وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن الإيراني السويدي حبيب فرج الله جعب الملقب بـ"حبيب أسيود" بتهمة الإرهاب.ومثل حبيب فرج الله، الملقب بـ"حبيب أسيود"، أمام المحكمة الثورية في طهران، وهو متهم بتزعم "حركة النضال" التي تنشط في محافظة خوزستان بجنوب غربي البلاد.وتصنف إيران الحركة كمنظمة "إرهابية" وتحملها مسؤولية هجمات أبرزها تفجير أودى بحياة نحو 30 شخصا.وكان المتهم يقيم في السويد، ولكن فقد أثره في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بعدما توجه إلى إسطنبول، قبل أن يظهر بعد نحو شهر محتجزا في إيران، وفق تسجيل بثه التلفزيون الرسمي في حينه.وحصل حبيب على الجنسية السويدية، أثناء إقامته في السويد، التي سعت لتقديم مساعدة قنصلية له دون جدوى نظرا إلى عدم اعتراف إيران بالجنسية المزدوجة.

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