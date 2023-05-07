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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الخارجية-التركية-رفضنا-طلبا-أمريكيا-بتسليم-منظومة-إس-400-الروسية-لأوكرانيا-1076750435.html
الخارجية التركية: رفضنا طلبا أمريكيا بتسليم منظومة "إس-400" الروسية لأوكرانيا
الخارجية التركية: رفضنا طلبا أمريكيا بتسليم منظومة "إس-400" الروسية لأوكرانيا
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا رفضت مقترحا أمريكيا بتسليم منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400" لأوكرانيا. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T09:52+0000
2023-05-07T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال جاويش أوغلو، في حديث لقناة "خبر ترك" التركية، اليوم الأحد: "كانت هناك عدة مقترحات من الولايات المتحدة بخصوص "إس-400". قيل لنا إن هذا سيمنحنا السيطرة. هذا اقتراح يؤثر على استقلالنا. أين استقلالنا إذن؟".وفقا له، فقد تلقت أنقرة مرارا مقترحات مختلفة من الولايات المتحدة بشأن "إس-400" و"لو كانت تركيا مطيعة، لما واجهت المشكلات مع واشنطن كما هي الآن".وسبق للولايات المتحدة استبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35" كعقوبة لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق عن اقتراح أمريكي لشراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس، ولكن الجيل الرابع "إف-16". ويجب التفاوض على الصفقة في الكونغرس، حيث يوجد فيها خصوم أقوياء.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الخارجية التركية: رفضنا طلبا أمريكيا بتسليم منظومة "إس-400" الروسية لأوكرانيا

09:52 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 09:53 GMT 07.05.2023)
© Sputnik . Рамиль Ситдиков / الانتقال إلى بنك الصورقواذف صواريخ "إس-400"
قواذف صواريخ إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
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أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا رفضت مقترحا أمريكيا بتسليم منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "إس-400" لأوكرانيا.
وقال جاويش أوغلو، في حديث لقناة "خبر ترك" التركية، اليوم الأحد: "كانت هناك عدة مقترحات من الولايات المتحدة بخصوص "إس-400". قيل لنا إن هذا سيمنحنا السيطرة. هذا اقتراح يؤثر على استقلالنا. أين استقلالنا إذن؟".
وفقا له، فقد تلقت أنقرة مرارا مقترحات مختلفة من الولايات المتحدة بشأن "إس-400" و"لو كانت تركيا مطيعة، لما واجهت المشكلات مع واشنطن كما هي الآن".

"عرض علينا حتى إرسالها إلى أوكرانيا، قلنا إن ذلك مستحيل. كانت هناك مثل هذه المقترحات".

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي
وسبق للولايات المتحدة استبعاد تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35" كعقوبة لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق عن اقتراح أمريكي لشراء مقاتلات أخرى، ولكن ليس الجيل الخامس، ولكن الجيل الرابع "إف-16". ويجب التفاوض على الصفقة في الكونغرس، حيث يوجد فيها خصوم أقوياء.
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