https://sputnikarabic.ae/20230507/الخارجية-السورية-سوريا-العضو-المؤسس-للجامعة-العربية-تؤكد-أن-المرحلة-المقبلة-تتطلب-نهجا-عربيا-فاعلا-1076761134.html

الخارجية السورية: سوريا العضو المؤسس للجامعة العربية تؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجا عربيا فاعلا

الخارجية السورية: سوريا العضو المؤسس للجامعة العربية تؤكد أن المرحلة المقبلة تتطلب نهجا عربيا فاعلا

قالت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية". 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T13:46+0000

2023-05-07T13:46+0000

2023-05-07T14:05+0000

أخبار سوريا اليوم

جامعة الدول العربية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/03/1057877844_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38d1e7f60f82160e04bad8c94764f154.jpg

وأوضحت الخارجية السورية، في بيان لها، أن "سوريا تابعت التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حاليا في المنطقة العربية والتي تعتقد أنها تصب في مصلحة كل الدول العربية وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها".وأضاف البيان أن "سوريا تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد بخصوص استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من اليوم"، مؤكدة أهمية الحوار والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية.وأكدت الخاجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".وأعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجاامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في القاهرة، عن "اتفاق عربي على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية".وكشف شكري، عن "اتفاق عربي بضرورة الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية"، قائلا: "نرحب بكل الجهود المخلصة تجاه الأزمات التي نشأت في المنطقة والتي تراعي أبعاد الأمن القومي العربي والحفاظ على المؤسسات الشرعية".وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق اليوم، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.

https://sputnikarabic.ae/20230507/عرنوس-سوريا-مقبلة-على-مرحلة-من-الانفتاح-والتعاون-البناء-1076759236.html

https://sputnikarabic.ae/20230507/الخارجية-العراقية-وزراء-الخارجية-العرب-وافقوا-على-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-1076752900.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي