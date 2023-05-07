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الداخلية الكويتية تحسم الجدل: التصويت يكون بشهادة الجنسية الأصلية
الداخلية الكويتية تحسم الجدل: التصويت يكون بشهادة الجنسية الأصلية
حسمت وزارة الداخلية الكويتية الجدل الدائر حول طبيعة التصويت في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، مؤكدة أنه سيكون من خلال شهادة الجنسية الأصلية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T11:59+0000
2023-05-07T11:59+0000
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ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، أكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، أن "التصويت سيكون عن طريق شهادة الجنسية الأصلية".وقال المسؤول الكويتي: "القيود الانتخابية، التي سيتم التصويت من خلالها في الانتخابات المزمعة يوم 6 يونيو/ حزيران المقبل، هي القيود الانتخابية النهائية المنشورة بالجريدة الرسمية يوم 6 أبريل/ نيسان الماضي".وأوضح أن تلك القيود تم تحصينها بعد انتهاء فترة الطعون عن الأعمال، التي قامت بها إدارة شؤون الانتخابات في 20 أبريل 2023، لافتا إلى أن التصويت سيكون وفق المادة 32 من قانون انتخابات مجلس الأمة.وعن ما يتم تداوله بخصوص البطاقة المدنية، قال الشطي: "القيود الانتخابية أنشئت وفق المرسوم بقانون 5 لسنة 2022 استناداً للبيانات الواردة والثابتة للعنوان لكل ناخب، وفق البيانات التي وردت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى وزارة الداخلية، والثابت فيها عنوان السكن".يشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة 2023، من المقرر عقدها في 6 يونيو المقبل، وذلك عقب حل المجلس جراء الخلاف مع الحكومة.
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, الأخبار

الداخلية الكويتية تحسم الجدل: التصويت يكون بشهادة الجنسية الأصلية

11:59 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATعلم الكويت
علم الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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حسمت وزارة الداخلية الكويتية الجدل الدائر حول طبيعة التصويت في انتخابات مجلس الأمة المقبلة، مؤكدة أنه سيكون من خلال شهادة الجنسية الأصلية.
ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، أكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، أن "التصويت سيكون عن طريق شهادة الجنسية الأصلية".
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وقال المسؤول الكويتي: "القيود الانتخابية، التي سيتم التصويت من خلالها في الانتخابات المزمعة يوم 6 يونيو/ حزيران المقبل، هي القيود الانتخابية النهائية المنشورة بالجريدة الرسمية يوم 6 أبريل/ نيسان الماضي".
وأوضح أن تلك القيود تم تحصينها بعد انتهاء فترة الطعون عن الأعمال، التي قامت بها إدارة شؤون الانتخابات في 20 أبريل 2023، لافتا إلى أن التصويت سيكون وفق المادة 32 من قانون انتخابات مجلس الأمة.
وعن ما يتم تداوله بخصوص البطاقة المدنية، قال الشطي: "القيود الانتخابية أنشئت وفق المرسوم بقانون 5 لسنة 2022 استناداً للبيانات الواردة والثابتة للعنوان لكل ناخب، وفق البيانات التي وردت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية الى وزارة الداخلية، والثابت فيها عنوان السكن".
يشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة 2023، من المقرر عقدها في 6 يونيو المقبل، وذلك عقب حل المجلس جراء الخلاف مع الحكومة.
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