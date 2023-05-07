https://sputnikarabic.ae/20230507/الدفاع-الجوي-الروسي-يحيد-22-طائرة-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-1076756102.html
الدفاع الجوي الروسي يحيد 22 طائرة أوكرانية فوق البحر الأسود
الدفاع الجوي الروسي يحيد 22 طائرة أوكرانية فوق البحر الأسود
ضرب الطيران العملياتي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية 98 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار ونقاط تجمع القوى العاملة والآليات في... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T12:08+0000
2023-05-07T12:08+0000
2023-05-07T12:17+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقالت وزراة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد: "دمرت القوات الروسية مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 124 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون".بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مراكز القيادة والمراقبة التابعة لكتيبة اللواء الآلي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك مركز العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية الجنوبية على جزيرة فيليكي في مقاطعة خيرسون.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 10 طائرات دون طيار في مناطق تافولجانكا في مقاطعة خاركوف ودونيتسك وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وكريمينايا وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية ورابوتينو وإيلشينكوفو في مقاطعة زابوروجيه.
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يحيد 22 طائرة أوكرانية فوق البحر الأسود
12:08 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 07.05.2023) تابعنا عبر
ضرب الطيران العملياتي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية 98 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار ونقاط تجمع القوى العاملة والآليات في 119 منطقة في اليوم.
وقالت وزراة الدفاع الروسية في بيان
لها اليوم الأحد: "دمرت القوات الروسية مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 124 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون".
كما تم تدمير مركز الاتصالات للواء 81 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مراكز القيادة والمراقبة التابعة لكتيبة اللواء الآلي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك مركز العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية الجنوبية على جزيرة فيليكي في مقاطعة خيرسون.
تم رصد 22 طائرة أوكرانية هجومية دون طيار فوق البحر الأسود بواسطة الدفاع الجوي، تم تدمير جميع الطائرات عن طريق أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات أو السيطرة عليها عن طريق الحرب الإلكترونية.
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ "هيمارس"، وصاروخ "غروم-2" تكتيكي تشغيلي وصاروخ "توتشكا-أو".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 10 طائرات دون طيار
في مناطق تافولجانكا في مقاطعة خاركوف ودونيتسك وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وكريمينايا وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية ورابوتينو وإيلشينكوفو في مقاطعة زابوروجيه.