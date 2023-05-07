عربي
https://sputnikarabic.ae/20230507/الدفاع-الجوي-الروسي-يحيد-22-طائرة-أوكرانية-فوق-البحر-الأسود-1076756102.html
الدفاع الجوي الروسي يحيد 22 طائرة أوكرانية فوق البحر الأسود
الدفاع الجوي الروسي يحيد 22 طائرة أوكرانية فوق البحر الأسود
ضرب الطيران العملياتي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية 98 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار ونقاط تجمع القوى العاملة والآليات في... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T12:08+0000
2023-05-07T12:17+0000
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وقالت وزراة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد: "دمرت القوات الروسية مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 124 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون".بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مراكز القيادة والمراقبة التابعة لكتيبة اللواء الآلي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك مركز العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية الجنوبية على جزيرة فيليكي في مقاطعة خيرسون.بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 10 طائرات دون طيار في مناطق تافولجانكا في مقاطعة خاركوف ودونيتسك وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وكريمينايا وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية ورابوتينو وإيلشينكوفو في مقاطعة زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230507/لانتسيت-الروسية-تدمر-نظام-الدفاع-الجوي-الأمريكي-أفينجر-المقدم-حديثا-لأوكرانيا-1076751195.html
https://sputnikarabic.ae/20230507/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-340-عسكريا-أوكرانيا-ومرتزقا-في-اتجاه-دونيتسك-1076753027.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الجوي الروسي يحيد 22 طائرة أوكرانية فوق البحر الأسود

12:08 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 12:17 GMT 07.05.2023)
© Photo / Russian Defense Ministry / وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Photo / Russian Defense Ministry /
تابعنا عبرTelegram
ضرب الطيران العملياتي وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية 98 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار ونقاط تجمع القوى العاملة والآليات في 119 منطقة في اليوم.
وقالت وزراة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الأحد: "دمرت القوات الروسية مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 124 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة خيرسون".

كما تم تدمير مركز الاتصالات للواء 81 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مراكز القيادة والمراقبة التابعة لكتيبة اللواء الآلي 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك مركز العمليات الخاصة للقوات المسلحة الأوكرانية الجنوبية على جزيرة فيليكي في مقاطعة خيرسون.
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
"لانتسيت" الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي الأمريكي "أفينجر" المقدم حديثا لأوكرانيا
10:21 GMT

تم رصد 22 طائرة أوكرانية هجومية دون طيار فوق البحر الأسود بواسطة الدفاع الجوي، تم تدمير جميع الطائرات عن طريق أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات أو السيطرة عليها عن طريق الحرب الإلكترونية.

طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تحييد نحو 595 عسكريا ومرتزقا في مناطق متفرقة من أوكرانيا
11:36 GMT
واعترضت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ "هيمارس"، وصاروخ "غروم-2" تكتيكي تشغيلي وصاروخ "توتشكا-أو".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 10 طائرات دون طيار في مناطق تافولجانكا في مقاطعة خاركوف ودونيتسك وغريشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية وكريمينايا وسفاتوفو في جمهورية لوغانسك الشعبية ورابوتينو وإيلشينكوفو في مقاطعة زابوروجيه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:06 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала