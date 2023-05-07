https://sputnikarabic.ae/20230507/الدفاع-الرومانية-مناورات-سو-35-الروسية-ترعب-طاقم-طائرة-بولندية-1076743305.html
الدفاع الرومانية: مناورات "سو-35" الروسية ترعب طاقم طائرة بولندية
الدفاع الرومانية: مناورات "سو-35" الروسية ترعب طاقم طائرة بولندية
أخافت مناورة المقاتلة "سو-35" التابعة لقوات الفضاء الروسية بشدة طاقم طائرة بولندية كانت تقوم بدوريات في المجال الجوي فوق البحر الأسود. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T05:44+0000
2023-05-07T05:44+0000
2023-05-07T05:44+0000
رصد عسكري
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ووقع الحادث في 5 مايو/ أيار على بعد 60 كيلومترا شرق الحدود الرومانية، حيث اعتراضت المقاتلة الروسية "سو-35" الطائرة L410" Turbolet" التابعة لشرطة الحدود البولندية.ونقلت مجلة "جورنالو" عن وزارة الدفاع الرومانية أن مناورات الطيارين الروس خلقت مستوى عال من الاضطراب، ما تسبب في صعوبات خطيرة في السيطرة على الطائرات.وبعد وقوع الحادث، وُضعت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الروماني وطائرتان إسبانيتان في حالة تأهب. ومع ذلك، لم يتم إرسال هذه الطائرات - تمكن الطيارون البولنديون من السيطرة على الطائرة. وهبطت الطائرة "L410 Turbolet" بسلام في مطار "ميخائيل كوغيلنيتسانو"، ولم يصب أحد نتيجة للحادث.
https://sputnikarabic.ae/20230327/مسؤول-أوكراني-يناشد-الغرب-إنقاذ-نظام-كييف-من-جحيم-سو-35-1075211761.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الرومانية: مناورات "سو-35" الروسية ترعب طاقم طائرة بولندية
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أخافت مناورة المقاتلة "سو-35" التابعة لقوات الفضاء الروسية بشدة طاقم طائرة بولندية كانت تقوم بدوريات في المجال الجوي فوق البحر الأسود.
ووقع الحادث في 5 مايو/ أيار على بعد 60 كيلومترا شرق الحدود الرومانية، حيث اعتراضت المقاتلة الروسية "سو-35" الطائرة L410" Turbolet" التابعة لشرطة الحدود البولندية.
ونقلت مجلة "جورنالو" عن وزارة الدفاع الرومانية أن مناورات الطيارين الروس خلقت مستوى عال من الاضطراب، ما تسبب في صعوبات خطيرة في السيطرة على الطائرات.
وبعد وقوع الحادث، وُضعت طائرتان تابعتان لسلاح الجو الروماني وطائرتان إسبانيتان في حالة تأهب. ومع ذلك، لم يتم إرسال هذه الطائرات - تمكن الطيارون البولنديون من السيطرة على الطائرة.
وهبطت الطائرة "L410 Turbolet" بسلام في مطار "ميخائيل كوغيلنيتسانو"، ولم يصب أحد نتيجة للحادث.