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الرئيس الإيراني: نعمل على تحسين علاقاتنا الاقتصادية بالدول الأخرى
الرئيس الإيراني: نعمل على تحسين علاقاتنا الاقتصادية بالدول الأخرى
أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن حكومته ستعمل على تحسین علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T08:24+0000
2023-05-07T08:24+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشارکته في مراسم افتتاح المعرض الدولي الخامس لاستعراض القدرات التصديرية الإيرانية الیوم الأحد، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.وقال رئيسي إن: "أكثر من ألف رجل أعمال وناشط اقتصادي ومسؤول اقتصادي من دول المنطقة وخارجها سيتفقدون هذا المعرض".واعتبر أن المعرض "المهم" سوف يساهم في تعزیز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده والدول الأخرى وسيتحسن مستوى هذه العلاقات.وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الخطوة الأولى لتطوير العلاقات التجارية هي التعريف بالقدرات والإمكانیات، داعیا لعرض قدرات الدول الأخرى لرجال الأعمال.ووصف رئيسيي المعرض بأنه فرصة جيدة للتعريف بالقدرات الاقتصادية والتجارية لبلاده.وأضاف: "في هذا المجال، يمكن أن يرتفع مستوى علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى".
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العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, اقتصاد
العالم, إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, اقتصاد

الرئيس الإيراني: نعمل على تحسين علاقاتنا الاقتصادية بالدول الأخرى

08:24 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن حكومته ستعمل على تحسین علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشارکته في مراسم افتتاح المعرض الدولي الخامس لاستعراض القدرات التصديرية الإيرانية الیوم الأحد، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية.
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وقال رئيسي إن: "أكثر من ألف رجل أعمال وناشط اقتصادي ومسؤول اقتصادي من دول المنطقة وخارجها سيتفقدون هذا المعرض".
واعتبر أن المعرض "المهم" سوف يساهم في تعزیز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلاده والدول الأخرى وسيتحسن مستوى هذه العلاقات.
وأشار الرئيس الإيراني إلى أن الخطوة الأولى لتطوير العلاقات التجارية هي التعريف بالقدرات والإمكانیات، داعیا لعرض قدرات الدول الأخرى لرجال الأعمال.
ووصف رئيسيي المعرض بأنه فرصة جيدة للتعريف بالقدرات الاقتصادية والتجارية لبلاده.
وأضاف: "في هذا المجال، يمكن أن يرتفع مستوى علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع الدول الأخرى".
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