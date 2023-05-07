https://sputnikarabic.ae/20230507/السياسي-الروسي-بريليبين-يتعرض-لكسر-في-كلتا-ساقيه-بعد-الانفجار-الذي-استهدفه-1076767967.html
السياسي الروسي بريليبين يتعرض لكسر في كلتا ساقيه بعد الانفجار الذي استهدفه
السياسي الروسي بريليبين يتعرض لكسر في كلتا ساقيه بعد الانفجار الذي استهدفه
كشف الكاتب والسياسي الروسي بريليبين عن زرع لغمين في موقع الهجوم الإرهاب الذي استهدفه في منطقة نيجني نوفغورود، لكن تم تفكيك إحداهما فقط. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T17:57+0000
2023-05-07T17:57+0000
2023-05-07T17:57+0000
روسيا
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وأَضاف بريليبين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، أنه "تعرض لكسر في ساقيه إثر الانفجار، حيث أن إحداهما كسر كلي.وقال غليب نيكيتين، حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، عبر قناته على "تلغرام" اليوم الأحد، إن بريليبين، الذي أصيب عندما انفجرت سيارته، استيقظ من تأثير المخدر المنوم.وكتب: "بخصوص حالة زاخار: لقد استيقظ من النوم من الدواء المنوم، وفقا للأطباء، حالته مستقرة، ومزاجه جيد. كل شيء على ما يرام، فليشفيه الله".وكانت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أعلنت أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين، على الطريق السريع في المقاطعة.وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230506/موسكو-صمت-المنظمات-الدولية-بخصوص-الهجوم-الإرهابي-على-بريليبين-غير-مقبول-1076737822.html
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روسيا
السياسي الروسي بريليبين يتعرض لكسر في كلتا ساقيه بعد الانفجار الذي استهدفه
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كشف الكاتب والسياسي الروسي بريليبين عن زرع لغمين في موقع الهجوم الإرهاب الذي استهدفه في منطقة نيجني نوفغورود، لكن تم تفكيك إحداهما فقط.
وأَضاف بريليبين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد، أنه "تعرض لكسر في ساقيه إثر الانفجار، حيث أن إحداهما كسر كلي.
وأوضح بريليبين أنه كان يقود السيارة التي تم تفجيرها في منطقة نيجني نوفغورود، حين فقد وعيه لمدة 3 دقائق.
وقال غليب نيكيتين، حاكم مقاطعة نيجني نوفغورود، عبر قناته على "تلغرام" اليوم الأحد، إن بريليبين، الذي أصيب عندما انفجرت سيارته، استيقظ من تأثير المخدر المنوم.
وكتب: "بخصوص حالة زاخار: لقد استيقظ من النوم من الدواء المنوم، وفقا للأطباء، حالته مستقرة، ومزاجه جيد. كل شيء على ما يرام، فليشفيه الله".
وكانت السلطات الأمنية في مقاطعة نيجني نوفغورود أعلنت أن تفجيرا استهدف سيارة السياسي والكاتب الروسي، زاخار بريليبين
، على الطريق السريع في المقاطعة.
وذكر مصدر أمني خاص لوكالة "سبوتنيك" أن انفجار السيارة حصل على الطريق السريع في منطقة بورسك، وأودى بحياة السائق، بينما تعرض السياسي بريليبين إلى إصابات.