https://sputnikarabic.ae/20230507/الصين-وأفغانستان-وباكستان-تتعهد-بتعزيز-التعاون-في-مجالي-الأمن-ومكافحة-الإرهاب-1076746197.html
الصين وأفغانستان وباكستان تتعهد بتعزيز التعاون في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب
الصين وأفغانستان وباكستان تتعهد بتعزيز التعاون في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب
تعهدت الصين وأفغانستان وباكستان بمواصلة تعزيز التعاون الثلاثي في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T07:54+0000
2023-05-07T07:54+0000
2023-05-07T07:54+0000
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وقال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري والقائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة أمير خان متقيبكين، إن بكين باعتبارها جارا صديقا تقليديا، مستعدة لبذل جهود مشتركة مع أفغانستان وباكستان لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، مبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية.وأضاف أن الصين مستعدة لتقاسم الفرص التنموية ومواجهة التحديات الأمنية مع البلدين لوضع نموذج يحتذى به في التعاون بشأن الجيران والتعددية المصغرة والقضايا الساخنة من خلال الآليات الثنائية والثلاثية.ودعا الويزر الصيني إلى تعزيز التعاون الثلاثي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال آليات مثل آلية التنسيق والتعاون بين جيران أفغانستان ضمن الإطار الإقليمي متعدد الأطراف.كما أعرب عن أمله في أن تتخذ أفغانستان وباكستان المزيد من الإجراءات لضمان أمن وسلامة الرعايا الصينيين والمؤسسات والمشاريع الصينية.ومن جانبهما، ذكر متقي وبيلاوال أن التعاون الصيني-الأفغاني-الباكستاني ذو أهمية كبيرة للسلام والرخاء الإقليميين. وقالا إن أفغانستان وباكستان على استعداد لتعزيز التعاون الثلاثي بصورة فاعلة، وصياغة خارطة طريق للتعاون في مجالات مثل السياسة والأمن والاقتصاد، وصون المصالح المشتركة للدول الثلاث، وتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع، وجلب المنافع لشعوب الدول الثلاث المجاورة لبعضها بعضا فضلا عن دول أخرى في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الرباعية-الإقليمية-أفغانستان-ليست-ساحة-للتنافس-الجيوسياسي-1075866382.html
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العالم, التعاون الاقتصادي, الصين, باكستان, لقاء, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, التعاون الاقتصادي, الصين, باكستان, لقاء, أخبار أفغانستان اليوم
الصين وأفغانستان وباكستان تتعهد بتعزيز التعاون في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب
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تعهدت الصين وأفغانستان وباكستان بمواصلة تعزيز التعاون الثلاثي في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب.
وقال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري والقائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة أمير خان متقيبكين، إن بكين باعتبارها جارا صديقا تقليديا، مستعدة لبذل جهود مشتركة مع أفغانستان وباكستان لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، مبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية.
وأضاف أن الصين
مستعدة لتقاسم الفرص التنموية ومواجهة التحديات الأمنية مع البلدين لوضع نموذج يحتذى به في التعاون بشأن الجيران والتعددية المصغرة والقضايا الساخنة من خلال الآليات الثنائية والثلاثية.
"الجانب الصيني وعد بتعزيز التعاون الثلاثي مع أفغانستان وباكستان في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب، والتمسك برؤية الأمن المشترك والشامل، ومعارضة أي شكل من أشكال الإرهاب و"المعايير المزدوجة" في مكافحة الإرهاب بكل حزم".
تشين غانغ
وزير الخارجية الصيني
ودعا الويزر الصيني إلى تعزيز التعاون الثلاثي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال آليات مثل آلية التنسيق والتعاون بين جيران أفغانستان ضمن الإطار الإقليمي متعدد الأطراف.
كما أعرب عن أمله في أن تتخذ أفغانستان وباكستان المزيد من الإجراءات لضمان أمن وسلامة الرعايا الصينيين والمؤسسات والمشاريع الصينية.
الصين مستعدة لتدعيم التواصل الإستراتيجي وتنسيق السياسات مع أفغانستان وباكستان من خلال آلية التعاون الثلاثي، من أجل تعزيز حسن الجوار والثقة الإستراتيجية المتبادلة.
تشين غانغ
وزير الخارجية الصيني
ومن جانبهما، ذكر متقي وبيلاوال أن التعاون الصيني-الأفغاني-الباكستاني ذو أهمية كبيرة للسلام والرخاء الإقليميين. وقالا إن أفغانستان وباكستان على استعداد لتعزيز التعاون الثلاثي بصورة فاعلة، وصياغة خارطة طريق للتعاون في مجالات مثل السياسة والأمن والاقتصاد، وصون المصالح المشتركة للدول الثلاث، وتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع، وجلب المنافع لشعوب الدول الثلاث المجاورة لبعضها بعضا فضلا عن دول أخرى في المنطقة.