عربي
https://sputnikarabic.ae/20230507/الصين-وأفغانستان-وباكستان-تتعهد-بتعزيز-التعاون-في-مجالي-الأمن-ومكافحة-الإرهاب-1076746197.html
الصين وأفغانستان وباكستان تتعهد بتعزيز التعاون في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب
الصين وأفغانستان وباكستان تتعهد بتعزيز التعاون في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب
تعهدت الصين وأفغانستان وباكستان بمواصلة تعزيز التعاون الثلاثي في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T07:54+0000
2023-05-07T07:54+0000
العالم
التعاون الاقتصادي
الصين
باكستان
لقاء
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074406927_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_894a9e0887af261dcf5034c8ac7555c0.jpg
وقال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري والقائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة أمير خان متقيبكين، إن بكين باعتبارها جارا صديقا تقليديا، مستعدة لبذل جهود مشتركة مع أفغانستان وباكستان لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، مبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية.وأضاف أن الصين مستعدة لتقاسم الفرص التنموية ومواجهة التحديات الأمنية مع البلدين لوضع نموذج يحتذى به في التعاون بشأن الجيران والتعددية المصغرة والقضايا الساخنة من خلال الآليات الثنائية والثلاثية.ودعا الويزر الصيني إلى تعزيز التعاون الثلاثي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال آليات مثل آلية التنسيق والتعاون بين جيران أفغانستان ضمن الإطار الإقليمي متعدد الأطراف.كما أعرب عن أمله في أن تتخذ أفغانستان وباكستان المزيد من الإجراءات لضمان أمن وسلامة الرعايا الصينيين والمؤسسات والمشاريع الصينية.ومن جانبهما، ذكر متقي وبيلاوال أن التعاون الصيني-الأفغاني-الباكستاني ذو أهمية كبيرة للسلام والرخاء الإقليميين. وقالا إن أفغانستان وباكستان على استعداد لتعزيز التعاون الثلاثي بصورة فاعلة، وصياغة خارطة طريق للتعاون في مجالات مثل السياسة والأمن والاقتصاد، وصون المصالح المشتركة للدول الثلاث، وتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع، وجلب المنافع لشعوب الدول الثلاث المجاورة لبعضها بعضا فضلا عن دول أخرى في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230413/الرباعية-الإقليمية-أفغانستان-ليست-ساحة-للتنافس-الجيوسياسي-1075866382.html
الصين
باكستان
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/07/1074406927_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_4eda951179adc409967302a5767180a5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, التعاون الاقتصادي, الصين, باكستان, لقاء, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, التعاون الاقتصادي, الصين, باكستان, لقاء, أخبار أفغانستان اليوم

الصين وأفغانستان وباكستان تتعهد بتعزيز التعاون في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب

07:54 GMT 07.05.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbeinوزير الخارجية الصيني تشين جانغ خلال مؤتمر صحفي في بكين، الثلاثاء، 7 مارس 2023
وزير الخارجية الصيني تشين جانغ خلال مؤتمر صحفي في بكين، الثلاثاء، 7 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبرTelegram
تعهدت الصين وأفغانستان وباكستان بمواصلة تعزيز التعاون الثلاثي في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب.
وقال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري والقائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة أمير خان متقيبكين، إن بكين باعتبارها جارا صديقا تقليديا، مستعدة لبذل جهود مشتركة مع أفغانستان وباكستان لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، مبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية.
وأضاف أن الصين مستعدة لتقاسم الفرص التنموية ومواجهة التحديات الأمنية مع البلدين لوضع نموذج يحتذى به في التعاون بشأن الجيران والتعددية المصغرة والقضايا الساخنة من خلال الآليات الثنائية والثلاثية.

"الجانب الصيني وعد بتعزيز التعاون الثلاثي مع أفغانستان وباكستان في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب، والتمسك برؤية الأمن المشترك والشامل، ومعارضة أي شكل من أشكال الإرهاب و"المعايير المزدوجة" في مكافحة الإرهاب بكل حزم".

تشين غانغ
وزير الخارجية الصيني
ودعا الويزر الصيني إلى تعزيز التعاون الثلاثي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال آليات مثل آلية التنسيق والتعاون بين جيران أفغانستان ضمن الإطار الإقليمي متعدد الأطراف.
الحياة اليومية في أفغانستان - كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
"الرباعية" الإقليمية: أفغانستان ليست ساحة للتنافس الجيوسياسي
13 أبريل, 11:49 GMT
كما أعرب عن أمله في أن تتخذ أفغانستان وباكستان المزيد من الإجراءات لضمان أمن وسلامة الرعايا الصينيين والمؤسسات والمشاريع الصينية.

الصين مستعدة لتدعيم التواصل الإستراتيجي وتنسيق السياسات مع أفغانستان وباكستان من خلال آلية التعاون الثلاثي، من أجل تعزيز حسن الجوار والثقة الإستراتيجية المتبادلة.

تشين غانغ
وزير الخارجية الصيني
ومن جانبهما، ذكر متقي وبيلاوال أن التعاون الصيني-الأفغاني-الباكستاني ذو أهمية كبيرة للسلام والرخاء الإقليميين. وقالا إن أفغانستان وباكستان على استعداد لتعزيز التعاون الثلاثي بصورة فاعلة، وصياغة خارطة طريق للتعاون في مجالات مثل السياسة والأمن والاقتصاد، وصون المصالح المشتركة للدول الثلاث، وتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجميع، وجلب المنافع لشعوب الدول الثلاث المجاورة لبعضها بعضا فضلا عن دول أخرى في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:48 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:06 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала