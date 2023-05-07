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https://sputnikarabic.ae/20230507/الطيران-المدني-الإيراني-مستعدون-لتحديث-المطارات-السورية-بما-في-ذلك-مطار-دمشق-1076765226.html
الطيران المدني الإيراني: مستعدون لتحديث المطارات السورية بما في ذلك مطار دمشق
الطيران المدني الإيراني: مستعدون لتحديث المطارات السورية بما في ذلك مطار دمشق
أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد محمدي بخش، عن زيادة الرحلات الجوية بين إيران وسوريا، مشيرا إلى أن طهران ستقوم بإعادة تأهيل وتحديث المطارات... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T16:02+0000
2023-05-07T16:02+0000
العالم العربي
التعاون الاقتصادي
إيران
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وتطرق محمد محمدي بخش، في تصريحات له إلى زيارة وزير الطرق الإيراني إلى دمشق مؤخرا، مؤكدا أن الزيارة تمت بصفة الوزير رئيسا للجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع سوريا، وفقا لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.وقال، إن اللجنة المشتركة ناقشت زيادة الرحلات الجوية لنقل المسافرين والأمتعة، بالإضافة إلى توفير البنى التحتية اللازمة واختيار شركات الطيران لتشغيل الرحلات.كما أشار المسؤول الإيراني إلى الاتفاق على المعايير ومراكز التدريب والصيانة والخدمات بقطاع الطيران، وأن إيران بدورها أعلنت استعدادها لإعادة تأهيل وتحديث مطارات سوريا منها دمشق، وتركيب أجهزة فيها في إطار مجموعة عمل مشتركة..وقال: "بخصوص تدريب الأفراد من أخصائيي الطيران السوري تم التوصل إلى توافقات، مرجحا بدء فصل جديد من العلاقات الثنائية عبر زيادة الرحلات لنقل التجار والزوار".
https://sputnikarabic.ae/20230507/زيادة-الرحلات-الجوية-بين-سوريا-وإيران-بدءا-من-يونيو-المقبل-1076756548.html
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العالم العربي, التعاون الاقتصادي, إيران, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, التعاون الاقتصادي, إيران, أخبار سوريا اليوم

الطيران المدني الإيراني: مستعدون لتحديث المطارات السورية بما في ذلك مطار دمشق

16:02 GMT 07.05.2023
© Sputnik . Mohammad Damourمطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . Mohammad Damour
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أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد محمدي بخش، عن زيادة الرحلات الجوية بين إيران وسوريا، مشيرا إلى أن طهران ستقوم بإعادة تأهيل وتحديث المطارات السورية، بما في ذلك مطار دمشق.
وتطرق محمد محمدي بخش، في تصريحات له إلى زيارة وزير الطرق الإيراني إلى دمشق مؤخرا، مؤكدا أن الزيارة تمت بصفة الوزير رئيسا للجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع سوريا، وفقا لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.
وقال، إن اللجنة المشتركة ناقشت زيادة الرحلات الجوية لنقل المسافرين والأمتعة، بالإضافة إلى توفير البنى التحتية اللازمة واختيار شركات الطيران لتشغيل الرحلات.
وأكد محمدي بخش أن الرحلات ستسير تحديدا بين دمشق ومختلف المدن الإيرانية ومطار الإمام الدولي في طهران، وتمت مناقشة عدد الرحلات والجدول الأسبوعي والسنوي لها.
كما أشار المسؤول الإيراني إلى الاتفاق على المعايير ومراكز التدريب والصيانة والخدمات بقطاع الطيران، وأن إيران بدورها أعلنت استعدادها لإعادة تأهيل وتحديث مطارات سوريا منها دمشق، وتركيب أجهزة فيها في إطار مجموعة عمل مشتركة..
طائرة إيرباص للخطوط الجوية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
زيادة الرحلات الجوية بين سوريا وإيران بدءا من يونيو المقبل
12:32 GMT
وقال: "بخصوص تدريب الأفراد من أخصائيي الطيران السوري تم التوصل إلى توافقات، مرجحا بدء فصل جديد من العلاقات الثنائية عبر زيادة الرحلات لنقل التجار والزوار".
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