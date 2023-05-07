https://sputnikarabic.ae/20230507/الطيران-المدني-الإيراني-مستعدون-لتحديث-المطارات-السورية-بما-في-ذلك-مطار-دمشق-1076765226.html

الطيران المدني الإيراني: مستعدون لتحديث المطارات السورية بما في ذلك مطار دمشق

الطيران المدني الإيراني: مستعدون لتحديث المطارات السورية بما في ذلك مطار دمشق

أكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد محمدي بخش، عن زيادة الرحلات الجوية بين إيران وسوريا، مشيرا إلى أن طهران ستقوم بإعادة تأهيل وتحديث المطارات... 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T16:02+0000

2023-05-07T16:02+0000

2023-05-07T16:02+0000

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وتطرق محمد محمدي بخش، في تصريحات له إلى زيارة وزير الطرق الإيراني إلى دمشق مؤخرا، مؤكدا أن الزيارة تمت بصفة الوزير رئيسا للجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع سوريا، وفقا لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.وقال، إن اللجنة المشتركة ناقشت زيادة الرحلات الجوية لنقل المسافرين والأمتعة، بالإضافة إلى توفير البنى التحتية اللازمة واختيار شركات الطيران لتشغيل الرحلات.كما أشار المسؤول الإيراني إلى الاتفاق على المعايير ومراكز التدريب والصيانة والخدمات بقطاع الطيران، وأن إيران بدورها أعلنت استعدادها لإعادة تأهيل وتحديث مطارات سوريا منها دمشق، وتركيب أجهزة فيها في إطار مجموعة عمل مشتركة..وقال: "بخصوص تدريب الأفراد من أخصائيي الطيران السوري تم التوصل إلى توافقات، مرجحا بدء فصل جديد من العلاقات الثنائية عبر زيادة الرحلات لنقل التجار والزوار".

https://sputnikarabic.ae/20230507/زيادة-الرحلات-الجوية-بين-سوريا-وإيران-بدءا-من-يونيو-المقبل-1076756548.html

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