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https://sputnikarabic.ae/20230507/العراق-القضاء-على-مجموعة-إرهابية-في-ضربة-جوية-1076746054.html
العراق... القضاء على مجموعة إرهابية في ضربة جوية
العراق... القضاء على مجموعة إرهابية في ضربة جوية
تمكن الطيران الحربي العراقي، اليوم الأحد، من القضاء على مجموعة إرهابية في محافظة ديالى.‏ 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T07:49+0000
2023-05-07T07:49+0000
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وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها، بأنه تم تنفيذ الضربة الجوية، بواسطة طائرات "إف 16"، في منطقة صنديج، ضمن قاطع عمليات ديالى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأسفرت الضربة عن "مقتل أفراد المجموعة الإرهابية، وتدمير المضافات التابعة لهم".وأكدت القيادة أن "القوات الأمنية وصقورنا البواسل بالمرصاد لبقايا الإرهاب الداعشي".وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث مساحة البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، لكن القوات الأمنية العراقية لا تزال تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230501/العراق-القبض-على-6-إرهابيين-في-3-محافظات-1076512694.html
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تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

العراق... القضاء على مجموعة إرهابية في ضربة جوية

07:49 GMT 07.05.2023
© Sputnik . Aleksandr Kovalev /  / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة "إف-16"
مقاتلة إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
مقاتلة "إف-16"
© Sputnik . Aleksandr Kovalev /
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تمكن الطيران الحربي العراقي، اليوم الأحد، من القضاء على مجموعة إرهابية في محافظة ديالى.‏
وأفادت قيادة العمليات المشتركة في بيان لها، بأنه تم تنفيذ الضربة الجوية، بواسطة طائرات "إف 16"، في منطقة صنديج، ضمن قاطع عمليات ديالى، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأسفرت الضربة عن "مقتل أفراد المجموعة الإرهابية، وتدمير المضافات التابعة لهم".
وأكدت القيادة أن "القوات الأمنية وصقورنا البواسل بالمرصاد لبقايا الإرهاب الداعشي".
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2023
العراق.. القبض على 6 إرهابيين في 3 محافظات
1 مايو, 10:47 GMT
وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (إرهابي محظور في روسيا والعديد من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث مساحة البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، لكن القوات الأمنية العراقية لا تزال تلاحق فلول التنظيم التي تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.
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