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القضاء العراقي يحكم بإعدام قاتل الباحث الأمني هشام الهاشمي
القضاء العراقي يحكم بإعدام قاتل الباحث الأمني هشام الهاشمي
قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بإعدام قاتل‏‎ ‎الخبير الأمني والباحث السياسي، هشام ‏الهاشمي.‏ 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T10:35+0000
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وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم (أحمد حمداوي عويد) عن جريمة قتل الخبير الأمني (هشام الهاشمي)"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع موضحا أن "المحكمة أصدرت قرارها استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1/3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".وفي يوليو/ تموز 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي.يذكر بأن هشام الهاشمي هو من مواليد بغداد 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) وأنصاره.وتعهد رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، خلال اجتماع الحكومة بإحالة كل من تورط بدم العراقيين للعدالة، وبعدم السماح بتحويل البلاد إلى دولة عصابات، موجها بإطلاق اسم هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد.
https://sputnikarabic.ae/20210719/الكاظمي-قتلة-هشام-الهاشمي-نعرفهم-منذ-اللحظات-الأولى-للجريمة-لكنهم-هربوا-للخارج-1049604416.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

القضاء العراقي يحكم بإعدام قاتل الباحث الأمني هشام الهاشمي

10:35 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / - الخبير الأمني في العراق هشام الهاشمي
الخبير الأمني في العراق هشام الهاشمي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
الخبير الأمني في العراق هشام الهاشمي
© AFP 2023 / -
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قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بإعدام قاتل‏‎ ‎الخبير الأمني والباحث السياسي، هشام ‏الهاشمي.‏
وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم (أحمد حمداوي عويد) عن جريمة قتل الخبير الأمني (هشام الهاشمي)"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وتابع موضحا أن "المحكمة أصدرت قرارها استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/1/3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
وفي يوليو/ تموز 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، القبض على قتلة الباحث هشام الهاشمي.
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2021
الكاظمي: قتلة هشام الهاشمي نعرفهم منذ اللحظات الأولى للجريمة لكنهم هربوا للخارج
19 يوليو 2021, 06:27 GMT
يذكر بأن هشام الهاشمي هو من مواليد بغداد 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) وأنصاره.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، خلال اجتماع الحكومة بإحالة كل من تورط بدم العراقيين للعدالة، وبعدم السماح بتحويل البلاد إلى دولة عصابات، موجها بإطلاق اسم هشام الهاشمي، على أحد شوارع العاصمة بغداد.
من هو هشام الهاشمي الذي تم اغتياله في العراق؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2020
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من هو هشام الهاشمي الذي تم اغتياله في العراق؟
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